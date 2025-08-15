Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καμίνι η Κύπρος: Δεκαπεντάγουστος με κίτρινη προειδοποίηση

 15.08.2025 - 07:43
Καμίνι η Κύπρος: Δεκαπεντάγουστος με κίτρινη προειδοποίηση

Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για ακραία μέγιστη θερμοκρασία.

Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα μέχρι η ώρα 16:30 σήμερα (15/8) το απόγευμα.

Σήμερα,  ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Mποφόρ, σταδιακά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Mποφόρ και αργότερα τοπικά στα νοτιοδυτικά μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι λίγο ταραγμένη, για να καταστεί σταδιακά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα ανατολικά και τα νότια παράλια και γύρω στους 33 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε,  ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση το Σάββατο και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι τη Δευτέρα, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και τα νότια, αλλά στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα ανατολικά και τα νότια παράλια και γύρω στους 33 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά στα δυτικά είναι μέχρι ταραγμένη.

Το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση το Σάββατο και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Κυριακή και τη Δευτέρα, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Ο Δεκαπενταύγουστος στην Κύπρο δεν είναι απλώς άλλη μια γιορτή. Είναι μια ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση και βαθιά συναισθηματική σύνδεση με τη μορφή της Παναγίας. Κάθε χρόνο, χιλιάδες πιστοί συρρέουν σε μοναστήρια και εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία, για να προσκυνήσουν, να ευχαριστήσουν ή να ζητήσουν τη βοήθειά της.

