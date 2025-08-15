Ecommbx
Λάρνακα - Μαχαίρωσε συνάδελφο του στη δουλειά: Εξαήμερη κράτηση για τον 31χρονο - Η κατάσταση της υγείας του θύματος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λάρνακα - Μαχαίρωσε συνάδελφο του στη δουλειά: Εξαήμερη κράτηση για τον 31χρονο - Η κατάσταση της υγείας του θύματος

 15.08.2025 - 10:17
Λάρνακα - Μαχαίρωσε συνάδελφο του στη δουλειά: Εξαήμερη κράτηση για τον 31χρονο - Η κατάσταση της υγείας του θύματος

Οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα εξαήμερης κράτησής του.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και μαχαιροφορίας, που διαπράχθηκε χθες βράδυ στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 11 χθες βράδυ, 31χρονος μετέβη στον χώρο εργασίας του, σε περιοχή της Λάρνακας, όπου επιτέθηκε σε 32χρονο συνάδελφό του, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Ακολούθως, ο 31χρονος παρουσιάστηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου, όπου ανέφερε το περιστατικό και παρέδωσε το μαχαίρι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για το αυτόφωρο αδίκημα της μαχαιροφορίας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή εκτός κινδύνου.

Τις εξετάσεις συνεχίζουν ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου και το ΤΑΕ Λάρνακας.

 

Η ανάρτηση του ΠτΔ για τον ρυθμό ανάπτυξης στην Κύπρο - Διπλάσιος από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο

Η ανάρτηση του ΠτΔ για τον ρυθμό ανάπτυξης στην Κύπρο - Διπλάσιος από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στα θετικά προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την πορεία της κυπριακής οικονομίας.

