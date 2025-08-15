Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ούτε φέτος ούτε του χρόνου ρεύμα» γράφει ότι δεν θα απαλλαγούμε σύντομα από τις περικοπές σε ώρες υψηλής ζήτησης. Σε άλλο θέμα γράφει ότι το κράτος είναι αναξιόχρεο και ότι περιφρονεί τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οφείλει σε πολίτη μισό εκατομμύριο ευρώ με απόφαση δικαστηρίου, όμως δεν τον έχει πληρώσει. Αλλού γράφει ότι η Αμμόχωστος είναι το πιο ηχηρό παράδειγμα της φθίνουσας διαπραγματευτικής ισχύος στο Κυπριακό.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο του θέμα «Θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε την απραξία τους με εκατομμύρια» και γράφει για απουσία στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα της ενέργειας, αναφέροντας ότι μία λύση είναι η μίσθωση εφεδρικών μονάδων παραγωγής ενέργειας από το εξωτερικό, με κόστος 80-100 εκατομμύρια ευρώ. Σε άλλο θέμα γράφει ότι μετά από αίτημα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, θα ελεγχθεί το σύνολο της αλληλογραφία των τελευταίων δύο ετών που αφορά τη νέα συμφωνία για τις οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων. Αλλού γράφει ότι η θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας για τον κανονισμό SAFE, αφήνει ανοιχτό παράθυρο για μελλοντική συμμετοχή τρίτων χωρών, όπως η Τουρκία.

Ο «Φιλελεύθερος» γράφει στο κύριο του θέμα υπό τον τίτλο «Διέταξε έρευνα ο αρχηγός της ΕΦ» ότι πρόκειται για διοικητική έρευνα που θα εξετάσει τα όσα καταλόγισε δημόσια ο μετεωρολόγος Έρικ Κίτας σε ταξίαρχο για τη στάση του στα γεγονότα της φονική πυρκαγιάς στη Λεμεσό. Σε άλλο θέμα γράφει για τρία περιστατικά θερμοπληξίας λόγω πρωτοφανών καιρικών συνθηκών και για συμπτώματα θερμικής καταπόνησης, αφυδάτωσης και εγκαυμάτων. Αλλού γράφει ότι οι τιμές σε υπεραγορές παραμένουν αυξημένες, παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα υπό τον τίτλο «Αντιμέτωπες με προκλήσεις και αβεβαιότητες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις» γράφει ότι υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης, λειτουργικού κόστους, αλλά και αστικές αναπλάσεις, σύμφωνα με τον ΓΓ της ΠΟΒΕΚ. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι μαζί με τον υδράργυρο, στα ύψη βρέθηκε και η επισκεψιμότητα στα ΤΑΕΠ. Αλλού γράφει ότι το ΑΚΕΛ συνεχίζει τον αγώνα για απελευθέρωση του τόπου και του λαού, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων της Δερύνειας.

Η εβδομαδιαία «Γνώμη» τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Εμφύλιος στο ΔΗΣΥ!» και γράφει ότι η ηγέτης του κόμματος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και αναφέρεται σε «εθνικιστικό ντελίριο προς άγραν ψήφων». Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε ενεργειακό κέντρο χωρίς πλήρη πυροπροστασία και σχέδιο εκκένωσης. Αλλού δημοσιεύει επετειακό αφιέρωμα στα 99 χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου.