Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου

 15.08.2025 - 09:28
Τα πρόβλημα με τις περικοπές ηλεκτρικού ρεύματος κατά τις ημέρες της υψηλής ζήτησης, η επιβάρυνση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών τις ημέρες του καύσωνα με περιστατικά θερμοπληξίας και θερμικής καταπόνησης, καθώς και τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι εισφορές των ποδοσφαιρικών σωματείων, οι προεκτάσεις του κανονισμού της ΕΕ για εξοπλισμούς, όπως και η προοπτική στο Κυπριακό είναι μερικά από τα θέματα που βρίσκονται σήμερα Παρασκευή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ούτε φέτος ούτε του χρόνου ρεύμα» γράφει ότι δεν θα απαλλαγούμε σύντομα από τις περικοπές σε ώρες υψηλής ζήτησης. Σε άλλο θέμα γράφει ότι το κράτος είναι αναξιόχρεο και ότι περιφρονεί τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οφείλει σε πολίτη μισό εκατομμύριο ευρώ με απόφαση δικαστηρίου, όμως δεν τον έχει πληρώσει. Αλλού γράφει ότι η Αμμόχωστος είναι το πιο ηχηρό παράδειγμα της φθίνουσας διαπραγματευτικής ισχύος στο Κυπριακό.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο του θέμα «Θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε την απραξία τους με εκατομμύρια» και γράφει για απουσία στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα της ενέργειας, αναφέροντας ότι μία λύση είναι η μίσθωση εφεδρικών μονάδων παραγωγής ενέργειας από το εξωτερικό, με κόστος 80-100 εκατομμύρια ευρώ. Σε άλλο θέμα γράφει ότι μετά από αίτημα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, θα ελεγχθεί το σύνολο της αλληλογραφία των τελευταίων δύο ετών που αφορά τη νέα συμφωνία για τις οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων. Αλλού γράφει ότι η θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας για τον κανονισμό SAFE, αφήνει ανοιχτό παράθυρο για μελλοντική συμμετοχή τρίτων χωρών, όπως η Τουρκία.

Ο «Φιλελεύθερος» γράφει στο κύριο του θέμα υπό τον τίτλο «Διέταξε έρευνα ο αρχηγός της ΕΦ» ότι πρόκειται για διοικητική έρευνα που θα εξετάσει τα όσα καταλόγισε δημόσια ο μετεωρολόγος Έρικ Κίτας σε ταξίαρχο για τη στάση του στα γεγονότα της φονική πυρκαγιάς στη Λεμεσό. Σε άλλο θέμα γράφει για τρία περιστατικά θερμοπληξίας λόγω πρωτοφανών καιρικών συνθηκών και για συμπτώματα θερμικής καταπόνησης, αφυδάτωσης και εγκαυμάτων. Αλλού γράφει ότι οι τιμές σε υπεραγορές παραμένουν αυξημένες, παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα υπό τον τίτλο «Αντιμέτωπες με προκλήσεις και αβεβαιότητες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις» γράφει ότι υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης, λειτουργικού κόστους, αλλά και αστικές αναπλάσεις, σύμφωνα με τον ΓΓ της ΠΟΒΕΚ. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι μαζί με τον υδράργυρο, στα ύψη βρέθηκε και η επισκεψιμότητα στα ΤΑΕΠ. Αλλού γράφει ότι το ΑΚΕΛ συνεχίζει τον αγώνα για απελευθέρωση του τόπου και του λαού, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων της Δερύνειας.  

Η εβδομαδιαία «Γνώμη» τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Εμφύλιος στο ΔΗΣΥ!» και γράφει ότι η ηγέτης του κόμματος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και αναφέρεται σε «εθνικιστικό ντελίριο προς άγραν ψήφων». Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε ενεργειακό κέντρο χωρίς πλήρη πυροπροστασία και σχέδιο εκκένωσης. Αλλού δημοσιεύει επετειακό αφιέρωμα στα 99 χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Καμίνι η Κύπρος: Δεκαπεντάγουστος με κίτρινη προειδοποίηση
Πήγε στη δουλειά να συναντήσει συνάδελφό του και τον μαχαίρωσε.... Μετά παραδόθηκε στην Αστυνομία - Λεπτομέρειες
Παραλίες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις πρώτες βοήθειες – Tips για την ασφάλεια στη θάλασσα
Θες να πάρεις το σκυλάκι σου για μπάνιο; Αυτές είναι οι dog-friendly παραλίες στην Κύπρο – Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών
Σ’ αρέσει το φαγητό; Εδώ θα στηθεί το πιο μεγάλο Street Food Party – Ανεβαστική μουσική και φυσικά…άφθονο ποτό
Συναγερμός στη Λεμεσό: Τυλίχτηκε στις φλόγες όχημα 43χρονου έξω από το σπίτι του

 

 

 

Ετρεχαν τα πυροσβεστικά να σβήνουν φλεγόμενα οχήματα Παγκύπρια - Στο ένα πρόλαβε ο ιδιοκτήτης να την σβήσει με λάστιχο νερού

 15.08.2025 - 09:15
Τα 7 πιο γνωστά προσκυνήματα της Παναγίας στην Κύπρο που γεμίζουν με πιστούς τον Δεκαπενταύγουστο

Τα 7 πιο γνωστά προσκυνήματα της Παναγίας στην Κύπρο που γεμίζουν με πιστούς τον Δεκαπενταύγουστο

Ο Δεκαπενταύγουστος στην Κύπρο δεν είναι απλώς άλλη μια γιορτή. Είναι μια ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση και βαθιά συναισθηματική σύνδεση με τη μορφή της Παναγίας. Κάθε χρόνο, χιλιάδες πιστοί συρρέουν σε μοναστήρια και εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία, για να προσκυνήσουν, να ευχαριστήσουν ή να ζητήσουν τη βοήθειά της.

