Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στις Βρυξέλλες - Στα ύψη η εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα της Ευρώπης

«Έγινε πυροβολισμός σήμερα το πρωί στο Άντερλεχτ. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του στο περιστατικό. Πιθανότατα συνδέεται με αντίπαλες συμμορίες ναρκωτικών», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας των Βρυξελλών.

Ο θανατηφόρος πυροβολισμός την Παρασκευή ακολούθησε ένα άλλο περισταστικό την Τετάρτη (5/2) στις Βρυξέλλες, οι οποίες μαστίζονται από τη βία των συμμοριών ναρκωτικών τα τελευταία χρόνια.

Αν και κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό με πυροβολισμούς της Τετάρτης, οδήγησε σε σύντομο κλείσιμο πολλών σταθμών του μετρό των Βρυξελλών καθώς η αστυνομία κυνηγούσε τους υπόπτους.

Migrant gangs shooting with AK-47s in the center of Brussels, last night, minutes from the Grand Place.



This is an everyday occurrence in the capital of Europe. Even first responders in ambulances or firetrucks are targeted by migrant gangs.