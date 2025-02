Η νέα καμπάνια της COSMOS Insurance οραματίζεται έναν «αγγελικά πλασμένο κόσμο»

Η COSMOS Insurance, η εταιρεία που δραστηριοποιείται Παγκύπρια προσφέροντας για πάνω από 43 χρόνια ασφαλιστικές λύσεις υψηλής αξιοπιστίας, οραματίστηκε έναν αγγελικά πλασμένο κόσμο, όπου τα σπίτια, οι επιχειρήσεις, τα κατοικίδια και η υγεία μας δεν έχουν ανάγκη από ασφάλεια, γιατί όλα διορθώνονται με… λίγη καλή πίστη!

Έτσι, δημιούργησε τέσσερα digital video στα οποία παρουσιάζει τέσσερα ασφαλιστικά προγράμματά της μ’ έναν πρωτότυπο, χιουμοριστικό και «αγγελικό τρόπο»! Στο video για το Πολυασφαλιστήριο Γραφείων officeCARE, κάθε μέρα στο γραφείο είναι υπέροχη και χωρίς απρόοπτα. Σε αυτό για το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης CyprusCHOICE, κανείς δεν πάει ποτέ στον γιατρό, αφού τίποτα δεν μπορεί να βλάψει την υγεία μας. Στο video για το πολυασφαλιστήριο κατοικιών homeCARE, τα σπίτια μένουν πάντα σαν καινούργια, ενώ σε αυτό για το πρωτοποριακό σχέδιο ασφάλισης κατοικιδίων petCARE, η ζωή με τα κατοικίδια είναι γεμάτη μόνο από βόλτες, χάδια και ανέμελες στιγμές.

Όλα αυτά θα ήταν υπέροχα, αλλά επειδή ο δικός μας κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος, η COSMOS Insurance, που είναι για πάντα δίπλα στους πελάτες της, μας καλεί στο τέλος του κάθε video να ανακαλύψουμε τα ευέλικτα προγράμματά της, τα οποία προσφέρουν περιεκτική προστασία μέσα από έναν συνδυασμό καλύψεων ειδικά επιλεγμένων για τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνονται.

Η καμπάνια, η οποία δημιουργήθηκε από την Action Global Communications για λογαριασμό της COSMOS Insurance, τρέχει στα Social Media και στο YouTube και περιλαμβάνει μια σειρά από δημιουργικά υλικά όπως ραδιοφωνικά σποτ, Billboard διαφημίσεις και διαφημίσεις μέσω των δικτύων Google και META.

YouTube Video links – please embed if possible: https://youtu.be/2XZ6YsfASX4?si=mvo2aJtPUhwmzBKl https://youtu.be/-CH_oKKWe3g?si=4DnFcnQG9fw6_aZV https://youtu.be/M0NkC-pQFVY?si=pbRV0Ri9SfGPNq6C https://youtu.be/mOlGq6ElIhE?si=LqdxXulDOQwRVm2T

Σχετικά με την COSMOS Insurance

Η COSMOS Insurance ιδρύθηκε το 1981 και σήμερα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο. Με έδρα τη Λευκωσία και υποκαταστήματα σε Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο, η εταιρεία προσφέρει καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών της. Απασχολεί πάνω από 70 άρτια καταρτισμένους

επαγγελματίες και συνεργάζεται με περισσότερους από 130 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε όλο το νησί. Η COSMOS Insurance δεσμεύεται για γρήγορη και δίκαιη πληρωμή απαιτήσεων, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 50.000 πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την COSMOS Insurance