VIDEO: Lady Gaga: Μεγάλη αποκάλυψη - Παρίστανε την Ελληνίδα για να... παίρνει φιλοδωρήματα

Η Lady Gaga είναι αναμφίβολα μια από τις μεγαλύτερες καλλιτέχνιδες παγκοσμίως. Είναι ευρέως γνωστή τόσο για την σπουδαία μουσική της πορεία ως τραγουδίστρια βραβευμένη και με όσκαρ.

Στη διάρκεια της συναυλίας της στις 12 Μαΐου 2025 στη Νέα Υόρκη, η Lady Gaga –κατά κόσμον Στέφανι Τζερμανότα– έκανε μία εξομολόγηση που λίγοι περίμεναν. Αναφέρθηκε στις μέρες που, πολύ πριν γνωρίσει τη δόξα, εργαζόταν σε εστιατόρια για να τα βγάλει πέρα.

Ανάμεσα στα μέρη που πέρασε, ήταν και τα ελληνικά εστιατόρια Aegean και Metsovo, σημεία-σταθμοί για πολλούς μετανάστες και κατοίκους της πόλης.

Η Gaga δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι: «Προσποιούμουν πως είμαι Ελληνίδα. Έβαζα προφορά και έλεγα “καλησπέρα” για να πάρω μεγαλύτερα tips!».

Η ειλικρίνεια και το χιούμορ της αποθεώθηκαν από το κοινό, που γέλασε και τη χειροκρότησε με ενθουσιασμό.

Η Lady Gaga είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Πέρα από τις μουσικές της επιτυχίες, έχει διακριθεί και ως ηθοποιός, κερδίζοντας Όσκαρ για τον ρόλο της στο A Star is Born. Όμως, πριν όλα αυτά, η ζωή της ήταν γεμάτη κόπο και αγώνα.

Αυτή η αποκάλυψη υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε λαμπερό αστέρι, κρύβεται μια καθημερινή ιστορία.

