ΑρχικήΕλλάδαΜαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο

 12.08.2025 - 21:09
Μαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο, με πολίτες να εγκλωβίζονται σε παραλίες του νησιού.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικό του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη απεγκλώβισαν δεκάδες πολίτες και τους μετέφεραν στο Λιθί.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 5 πλωτά περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό, ένα πλωτό περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.

Δείτε βίντεο:

 
 


Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής 

Η φωτιά μαίνεται στις περιοχές Βολισσός και Λήμνος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική. 

Το 112 έχει στείλει μήνυμα για εκκένωση των περιοχών, Φυτά, Κηπουριές, Διευχά, Σιδηρούντας, Κατάβαση, Mαναγρός, Μαγεμένα, Χωρή να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου. Νωρίτερα εκκενώθηκαν οι περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή, Σπαρτούντα, Πιραμά, Παρπαριά, Νέα Ποταμιά.

Επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 17 οχήματα, τρία πεζοπόρα και τρία ελικόπτερα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική οι δυνάμεις θα ενισχυθούν περαιτέρω.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη τον 55χρονο Οδυσσέα - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 12.08.2025 - 20:29
Πάφος-Ντιναμό: ΣΟΟΥ με Νταβίντ Λουίζ στο ημίχρονο - ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ

 12.08.2025 - 21:52
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

«Καταδικαστέα και απαράδεκτη», χαρακτήρισε, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την επίσκεψη του Βρετανού Βουλευτή Αφζάλ Καν στα κατεχόμενα και την φωτογράφισή του με τον κατοχικό ηγέτη στην παρουσία συμβόλων του ψευδοκράτους.

