Μαίνεται η φωτιά στη Χίο: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες από παραλίες - 16 εκκενώσεις οικισμών, δείτε βίντεο

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικό του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη απεγκλώβισαν δεκάδες πολίτες και τους μετέφεραν στο Λιθί.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 5 πλωτά περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό, ένα πλωτό περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.

Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Η φωτιά μαίνεται στις περιοχές Βολισσός και Λήμνος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Το 112 έχει στείλει μήνυμα για εκκένωση των περιοχών, Φυτά, Κηπουριές, Διευχά, Σιδηρούντας, Κατάβαση, Mαναγρός, Μαγεμένα, Χωρή να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου. Νωρίτερα εκκενώθηκαν οι περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή, Σπαρτούντα, Πιραμά, Παρπαριά, Νέα Ποταμιά.



Επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 17 οχήματα, τρία πεζοπόρα και τρία ελικόπτερα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική οι δυνάμεις θα ενισχυθούν περαιτέρω.



