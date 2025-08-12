Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Νίκη για τη Ρωσία η άφιξη Πούτιν στην Αλάσκα, λέει ο Ζελένσκι

 12.08.2025 - 23:22
Νίκη για τη Ρωσία η άφιξη Πούτιν στην Αλάσκα, λέει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η προγραμματισμένη για την Παρασκευή άφιξη του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του είναι μια «νίκη για το Κρεμλίνο».

«Πρώτον, αυτός [ενν. ο Πούτιν] θα έχει μια συνάντηση στο αμερικανικό έδαφος, κάτι που είναι, θεωρώ, για τον ίδιο μια προσωπική νίκη», δήλωσε την Τρίτη ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση βγάζει τον Ρώσο πρόεδρο από την απομόνωσή του, όπως είπε, και καθυστερεί πιθανές αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλεισε οποιαδήποτε απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς για τον τερματισμό του πολέμου με τη Μόσχα, ενόψει της συνόδου μεταξύ του Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εγείρει φόβους στο Κίεβο για μια συμφωνία σε βάρος του.

«Δεν θα αποσυρθούμε από το Ντονμπάς», το οποίο περιλαμβάνει τις ουκρανικές περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, εκτιμώντας ότι εάν αυτό το έδαφος τεθεί υπό τον έλεγχο της Μόσχας, θα χρησιμεύσει στη συνέχεια στο Κρεμλίνο ως εφαλτήριο για μια «μελλοντική επίθεση» κατά της Ουκρανίας.

Παραδοχή για ρωσική εισβολή σε τομείς του μετώπου

Ομάδες Ρώσων στρατιωτών προωθήθηκαν περίπου 10 χλμ. εντός ορισμένων τομέων του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, επιβεβαίωσε ο Ζελένσκι δηλώνοντας παράλληλα ότι οι μονάδες αυτές «θα καταστραφούν», καθώς η προώθηση αυτή εγείρει φόβους για μια σημαντική εξέλιξη.

Οι ομάδες αυτές «δεν έχουν βαρύ εξοπλισμό, μόνο τα όπλα στα χέρια τους. Κάποιες καταστράφηκαν, άλλες αιχμαλωτίστηκαν. Θα βρούμε τις υπόλοιπες και θα τις καταστρέψουμε σύντομα», δήλωσε στους δημοσιογράφους, εκτιμώντας ότι αυτές οι επιθέσεις στόχευαν στη δημιουργία του αφηγήματος ότι «η Ρωσία προελαύνει και η Ουκρανία ηττάται», ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Τραμπ.

Δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα προετοιμάζει «νέες επιχειρήσεις επίθεσης» σε τρεις τομείς του μετώπου Ζαπορίζια, Ποκρόβσκ και Νοβοπάβλιβκα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

«Καταδικαστέα και απαράδεκτη», χαρακτήρισε, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την επίσκεψη του Βρετανού Βουλευτή Αφζάλ Καν στα κατεχόμενα και την φωτογράφισή του με τον κατοχικό ηγέτη στην παρουσία συμβόλων του ψευδοκράτους.

