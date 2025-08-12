Η Τουρκία προαναγγέλλει σεισμικές έρευνες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης

Σε συνέντευξή του στο Sky News Arabia, ο Μπαϊρακτάρ ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ξεκινήσουν τα τουρκικά ερευνητικά σκάφη σεισμικές έρευνες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης και της Σομαλίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τουρκίας που επικεντρώνεται στην εξερεύνηση ενεργειακών ευκαιριών εκτός της χώρας.

Η απόφαση αυτή της Τουρκίας για ενεργοποίηση ουσιαστικά των Μνημονίων Συνεργασίας που έχει υπογράψει με την προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης έρχεται τη στιγμή που, όχι μόνο έχει προκαλέσει εντάσεις η προσπάθεια της Άγκυρας να αμφισβητήσει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και η Λιβύη έχει αμφισβητήσει την ελληνική «μέση γραμμή».

Βάσει της μέσης γραμμής έχουν χαραχθεί τα Οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, για τα οποία διεξάγεται διεθνής διαγωνισμός και έχει ήδη δηλώσει ενδιαφέρον ο αμερικανικός κολοσσός Chevron.

Ο Τούρκος υπουργός δεν αποκάλυψε σε ποιες περιοχές θα σταλούν τα τουρκικά ερευνητικά, αλλά η αναφορά του σε «χωρικά ύδατα» (εφόσον έχει αποδοθεί ορθά από το Sky News Arabia) πιθανότατα αφορά περιοχές εντός των 12 ν.μ. από τις λιβυκές ακτές.

Κάτι τέτοιο δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, αν και θα ικανοποιήσει την επιδίωξη της Τουρκίας για προβολή σημαίας στην περιοχή αυτή της Μεσογείου και θα επιβεβαιώσει τον σημαντικό ρόλο που διεκδικεί στη Λιβύη.

Φυσικά, η αποστολή τουρκικών ερευνητικών στη Λιβύη δεν είναι τυχαία την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την πρόκληση τετελεσμένων εις βάρος της χώρας μας, κλιμακώνοντας την ένταση και ακυρώνοντας τις προσπάθειες συνεννόησης που έχει ξεκινήσει η Αθήνα, προκειμένου να αρχίσουν συνομιλίες για την οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Λιβύη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα