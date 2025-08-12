Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΒροχή αστεριών απόψε στον αυγουστιάτικο ουρανό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βροχή αστεριών απόψε στον αυγουστιάτικο ουρανό

 12.08.2025 - 22:42
Βροχή αστεριών απόψε στον αυγουστιάτικο ουρανό

Η θεαματική βροχή των πεφταστεριών κορυφώνεται απόψε με τον ουρανό να μας χαρίζει μοναδικές εικόνες. Οι λάτρεις των αστεριών και του ουρανού αναμένεται να καταφύγουν σήμερα σε κάποιο σημείο για να απολαύσουν το εντυπωσιακό αυτό θέαμα στον ουρανό με τις λαμπερές γραμμές σαν μακριές «ουρές» φωτός να σχίζουν το σκοτάδι.

Όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, ο Πρόεδρος Αστρονομικής Εταιρείας Κύπρου, Χρύσανθος Φάκας, «Σήμερα κορυφώνεται το υπέροχο φαινόμενο των Περσείδων στον βορειοανατολικό ουρανό, πάνω από τον Πενταδάκτυλο έχουμε τον αστερισμό του Περσέα, όπου αυτές τις μέρες φαίνεται ότι πέφτουν τα αστέρια του. Δεν χρειάζεται η χρήση τηλεσκοπίου, φτάνει να έχουμε απλανές βλέμμα προς τον βορειοανατολικό ουρανό και σιγά-σιγά θα δούμε τις όμορφες Περσίδες».

Το φαινόμενο των Περσείδων συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια περίοδο διότι η Γη αυτές τις μέρες διασχίζει την τροχιά του Κομήτη Swift-Tuttle ο οποίος είναι εκ φύσεως καταδικασμένος να χάσει στα ταξίδια του υπολείμματα, κάθε φορά που βρίσκεται στο περιήλιο του.

«Οι Περσίδες είναι το πιο γνωστό φαινόμενο βροχής διαττώντων αστέρων διότι είναι πολύ γρήγορες και φωτεινές. Αναπτύσσουν ταχύτητες 50-60 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο και αυτό δημιουργεί ένα υπέροχο φαινόμενο», σημείωσε ο Πρόεδρος Αστρονομικής Εταιρείας Κύπρου, Χρύσανθος Φάκας.

Οι λάτρεις του ουρανού και των αστεριών θα μπορούν να απολαύσουν καλύτερα τις Περσείδες μετά τις έντεκα το βράδυ όπου το ακτινοβόλο σημείο ανεβαίνει όλο και ψηλότερα.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι τυχεροί αριθμοί για τα 25 εκατ. ευρώ
VIDEO: Ξέφρενο γλέντι σε δρόμο στις Φοινικούδες - Κατέβαζαν μέχρι και οδηγούς για να χορέψουν
«Καμίνι» η Κύπρος: Κόκκινη Προειδοποίηση - Φτάνει τους 45 βαθμούς η θερμοκρασία
Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Επεισοδιακή καταδίωξη: Παρακολουθούσαν τον 45χρονο - Έβαλε όπισθεν και προκάλεσε ζημιά σε περιπολικό
Τσάκωσαν ηλικιωμένο να αυτοϊκανοποιείται σε παραλία – Του πέρασαν χειροπέδες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καθάρισε ΕΥΚΟΛΑ την Ντιναμό Κιέβου η Πάφος, κουνάει ΣΕΝΤΟΝΙ στα πλέι-οφ και βλέπει... LEAGUE PHASE!

 12.08.2025 - 22:27
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

«Καταδικαστέα και απαράδεκτη», χαρακτήρισε, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την επίσκεψη του Βρετανού Βουλευτή Αφζάλ Καν στα κατεχόμενα και την φωτογράφισή του με τον κατοχικό ηγέτη στην παρουσία συμβόλων του ψευδοκράτους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

  •  12.08.2025 - 15:02
Επεισοδιακή καταδίωξη: Παρακολουθούσαν τον 45χρονο - Έβαλε όπισθεν και προκάλεσε ζημιά σε περιπολικό

Επεισοδιακή καταδίωξη: Παρακολουθούσαν τον 45χρονο - Έβαλε όπισθεν και προκάλεσε ζημιά σε περιπολικό

  •  12.08.2025 - 20:08
Μελετήθηκε από Αστυνομία η έκθεση για ΤΑΚΑΤΑ – Σε επαφή με Νομική Υπηρεσία για τα επόμενα βήματα

Μελετήθηκε από Αστυνομία η έκθεση για ΤΑΚΑΤΑ – Σε επαφή με Νομική Υπηρεσία για τα επόμενα βήματα

  •  12.08.2025 - 13:30
Βροχή αστεριών απόψε στον αυγουστιάτικο ουρανό

Βροχή αστεριών απόψε στον αυγουστιάτικο ουρανό

  •  12.08.2025 - 22:42
Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία - Πόσα μοιράζει η επόμενη κλήρωση

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία - Πόσα μοιράζει η επόμενη κλήρωση

  •  12.08.2025 - 22:17
«Καμίνι» η Κύπρος: Κόκκινη Προειδοποίηση - Φτάνει τους 45 βαθμούς η θερμοκρασία

«Καμίνι» η Κύπρος: Κόκκινη Προειδοποίηση - Φτάνει τους 45 βαθμούς η θερμοκρασία

  •  12.08.2025 - 17:59
Τσάκωσαν ηλικιωμένο να αυτοϊκανοποιείται σε παραλία – Του πέρασαν χειροπέδες

Τσάκωσαν ηλικιωμένο να αυτοϊκανοποιείται σε παραλία – Του πέρασαν χειροπέδες

  •  12.08.2025 - 18:59
Καθάρισε ΕΥΚΟΛΑ την Ντιναμό Κιέβου η Πάφος, κουνάει ΣΕΝΤΟΝΙ στα πλέι-οφ και βλέπει... LEAGUE PHASE!

Καθάρισε ΕΥΚΟΛΑ την Ντιναμό Κιέβου η Πάφος, κουνάει ΣΕΝΤΟΝΙ στα πλέι-οφ και βλέπει... LEAGUE PHASE!

  •  12.08.2025 - 22:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα