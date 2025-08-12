Βροχή αστεριών απόψε στον αυγουστιάτικο ουρανό

Όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, ο Πρόεδρος Αστρονομικής Εταιρείας Κύπρου, Χρύσανθος Φάκας, «Σήμερα κορυφώνεται το υπέροχο φαινόμενο των Περσείδων στον βορειοανατολικό ουρανό, πάνω από τον Πενταδάκτυλο έχουμε τον αστερισμό του Περσέα, όπου αυτές τις μέρες φαίνεται ότι πέφτουν τα αστέρια του. Δεν χρειάζεται η χρήση τηλεσκοπίου, φτάνει να έχουμε απλανές βλέμμα προς τον βορειοανατολικό ουρανό και σιγά-σιγά θα δούμε τις όμορφες Περσίδες».



Το φαινόμενο των Περσείδων συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια περίοδο διότι η Γη αυτές τις μέρες διασχίζει την τροχιά του Κομήτη Swift-Tuttle ο οποίος είναι εκ φύσεως καταδικασμένος να χάσει στα ταξίδια του υπολείμματα, κάθε φορά που βρίσκεται στο περιήλιο του.

«Οι Περσίδες είναι το πιο γνωστό φαινόμενο βροχής διαττώντων αστέρων διότι είναι πολύ γρήγορες και φωτεινές. Αναπτύσσουν ταχύτητες 50-60 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο και αυτό δημιουργεί ένα υπέροχο φαινόμενο», σημείωσε ο Πρόεδρος Αστρονομικής Εταιρείας Κύπρου, Χρύσανθος Φάκας.



Οι λάτρεις του ουρανού και των αστεριών θα μπορούν να απολαύσουν καλύτερα τις Περσείδες μετά τις έντεκα το βράδυ όπου το ακτινοβόλο σημείο ανεβαίνει όλο και ψηλότερα.

