Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕπεισοδιακή καταδίωξη: Παρακολουθούσαν τον 45χρονο - Έβαλε όπισθεν και προκάλεσε ζημιά σε περιπολικό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επεισοδιακή καταδίωξη: Παρακολουθούσαν τον 45χρονο - Έβαλε όπισθεν και προκάλεσε ζημιά σε περιπολικό

 12.08.2025 - 20:08
Επεισοδιακή καταδίωξη: Παρακολουθούσαν τον 45χρονο - Έβαλε όπισθεν και προκάλεσε ζημιά σε περιπολικό

Πέραν των 9 Κιλών Κοκαΐνης εντόπισε η ΥΚΑΝ στη Λεμεσό κατόπιν Συντονισμένης Επιχείρησης Σήμερα, κατόπιν πληροφορίας, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση 45χρονο.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, ο 45χρονος, θεάθηκε να σταθμεύει το όχημα του σε συγκεκριμένο τόπο στην Επισκοπή και ακολούθως να εξέρχεται του οχήματός του, να πλησιάζει δεύτερο όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο και να πιάνει από τον χώρο αποσκευών του, μία νάιλον τσάντα.

Ακολούθως, ο 45χρονος εισήλθε ξανά στο όχημά του και στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την περιοχή, ανακόπηκε από μέλη της ΥΚΑΝ. Κατά την ανακοπή, ο 45χρονος, κινήθηκε σκόπιμα με όπισθεν, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιά σε υπηρεσιακό όχημα και ταυτόχρονα, βγήκε από το όχημά του κρατώντας μία νάιλον τσάντα και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας. 

Μέλη της ΥΚΑΝ, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 45χρονο και από έλεγχο που διενήργησαν στη νάιλον σακούλα που κρατούσε, διαπιστώθηκε ότι εντός της, υπήρξε ποσότητα κοκαΐνης βάρος ενός κιλού και 48 γραμμαρίων περίπου και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.   

Σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον 45χρονο αλλά και στο όχημά του, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 2.525 ευρώ, το κλειδί του δεύτερου οχήματος από το οποίο παρέλαβε την νάιλον τσάντα με την πιο πάνω ποσότητα κοκαΐνης, καθώς επίσης και άλλα τεκμήρια τα οποία παραλήφθηκαν.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο δεύτερο αυτοκίνητο, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 8 κιλών και 46 γραμμαρίων.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε τρίτο όχημα ιδιοκτησίας του 45χρονου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, 42 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων. 

Ο 45χρονος, επανασυνελήφθηκε την ίδια μέρα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι τυχεροί αριθμοί για τα 25 εκατ. ευρώ
VIDEO: Ξέφρενο γλέντι σε δρόμο στις Φοινικούδες - Κατέβαζαν μέχρι και οδηγούς για να χορέψουν
«Καμίνι» η Κύπρος: Κόκκινη Προειδοποίηση - Φτάνει τους 45 βαθμούς η θερμοκρασία
Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Επεισοδιακή καταδίωξη: Παρακολουθούσαν τον 45χρονο - Έβαλε όπισθεν και προκάλεσε ζημιά σε περιπολικό
Τσάκωσαν ηλικιωμένο να αυτοϊκανοποιείται σε παραλία – Του πέρασαν χειροπέδες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξεκίνησαν οι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος λόγω ανεπάρκειας - Πόσο αναμένεται να διαρκέσουν

 12.08.2025 - 19:37
Επόμενο άρθρο

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη τον 55χρονο Οδυσσέα - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 12.08.2025 - 20:29
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

«Καταδικαστέα και απαράδεκτη», χαρακτήρισε, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την επίσκεψη του Βρετανού Βουλευτή Αφζάλ Καν στα κατεχόμενα και την φωτογράφισή του με τον κατοχικό ηγέτη στην παρουσία συμβόλων του ψευδοκράτους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

  •  12.08.2025 - 15:02
Επεισοδιακή καταδίωξη: Παρακολουθούσαν τον 45χρονο - Έβαλε όπισθεν και προκάλεσε ζημιά σε περιπολικό

Επεισοδιακή καταδίωξη: Παρακολουθούσαν τον 45χρονο - Έβαλε όπισθεν και προκάλεσε ζημιά σε περιπολικό

  •  12.08.2025 - 20:08
Μελετήθηκε από Αστυνομία η έκθεση για ΤΑΚΑΤΑ – Σε επαφή με Νομική Υπηρεσία για τα επόμενα βήματα

Μελετήθηκε από Αστυνομία η έκθεση για ΤΑΚΑΤΑ – Σε επαφή με Νομική Υπηρεσία για τα επόμενα βήματα

  •  12.08.2025 - 13:30
Βροχή αστεριών απόψε στον αυγουστιάτικο ουρανό

Βροχή αστεριών απόψε στον αυγουστιάτικο ουρανό

  •  12.08.2025 - 22:42
Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία - Πόσα μοιράζει η επόμενη κλήρωση

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία - Πόσα μοιράζει η επόμενη κλήρωση

  •  12.08.2025 - 22:17
«Καμίνι» η Κύπρος: Κόκκινη Προειδοποίηση - Φτάνει τους 45 βαθμούς η θερμοκρασία

«Καμίνι» η Κύπρος: Κόκκινη Προειδοποίηση - Φτάνει τους 45 βαθμούς η θερμοκρασία

  •  12.08.2025 - 17:59
Τσάκωσαν ηλικιωμένο να αυτοϊκανοποιείται σε παραλία – Του πέρασαν χειροπέδες

Τσάκωσαν ηλικιωμένο να αυτοϊκανοποιείται σε παραλία – Του πέρασαν χειροπέδες

  •  12.08.2025 - 18:59
Καθάρισε ΕΥΚΟΛΑ την Ντιναμό Κιέβου η Πάφος, κουνάει ΣΕΝΤΟΝΙ στα πλέι-οφ και βλέπει... LEAGUE PHASE!

Καθάρισε ΕΥΚΟΛΑ την Ντιναμό Κιέβου η Πάφος, κουνάει ΣΕΝΤΟΝΙ στα πλέι-οφ και βλέπει... LEAGUE PHASE!

  •  12.08.2025 - 22:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα