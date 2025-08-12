Ξεκίνησαν οι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος λόγω ανεπάρκειας - Πόσο αναμένεται να διαρκέσουν

Εκτιμάται, σημειώνει ο ΔΣΜ, ότι η μέγιστη συνεχόμενη περίοδος περικοπών δεν θα ξεπεράσει τα 30 λεπτά για κάθε ομάδα καταναλωτών.

Όπως ανέφερε νωρίτερα ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) η κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης σήμερα, μεταξύ των ωρών 18:30-22:00, αναμένεται να είναι οριακή λόγω τεχνικών προβλημάτων και περιορισμών.

Ο ΔΣΜΚ προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και απευθύνει έκκληση στους καταναλωτές για μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά τις προαναφερθείσες ώρες. Η όποια βοήθεια του καταναλωτικού κοινού θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών περικοπών καταναλωτικού φορτίου.

Ο ΔΣΜΚ κατανοεί την ταλαιπωρία που πιθανόν να προκληθεί στους καταναλωτές, ωστόσο αποτελεί προτεραιότητα η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.