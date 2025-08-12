Ecommbx
Ξεκίνησαν οι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος λόγω ανεπάρκειας - Πόσο αναμένεται να διαρκέσουν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκίνησαν οι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος λόγω ανεπάρκειας - Πόσο αναμένεται να διαρκέσουν

 12.08.2025 - 19:37
Ξεκίνησαν οι εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος λόγω ανεπάρκειας - Πόσο αναμένεται να διαρκέσουν
12.08.2025 - 19:37

Σε ελεγχόμενη εκ περιτροπής απόρριψη καταναλωτικού φορτίου για εξισορρόπηση της παραγωγής με τη ζήτηση προχώρησε στις 18:41, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, προχώρησε στην ενέργεια αυτή λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρισμού, σε συνδυασμό με έκτακτη βλάβη στον Ηλεκτρικό Σταθμό Βασιλικού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Επάρκεια ρεύματος: Οριακές οι δυνατότητες - Προειδοποιεί για ενδεχόμενες περικοπές ο ΔΣΜΚ

Εκτιμάται, σημειώνει ο ΔΣΜ, ότι η μέγιστη συνεχόμενη περίοδος περικοπών δεν θα ξεπεράσει τα 30 λεπτά για κάθε ομάδα καταναλωτών.

Όπως ανέφερε νωρίτερα ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) η κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης σήμερα, μεταξύ των ωρών 18:30-22:00, αναμένεται να είναι οριακή λόγω τεχνικών προβλημάτων και περιορισμών.

Ο ΔΣΜΚ προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και απευθύνει έκκληση στους καταναλωτές για μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά τις προαναφερθείσες ώρες. Η όποια βοήθεια του καταναλωτικού κοινού θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών περικοπών καταναλωτικού φορτίου.

Ο ΔΣΜΚ κατανοεί την ταλαιπωρία που πιθανόν να προκληθεί στους καταναλωτές, ωστόσο αποτελεί προτεραιότητα η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Διακοπή ρεύματος στο Mall of Cyprus προκάλεσε αναστάτωση - Δείτε φωτογραφίες

 12.08.2025 - 19:14
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

«Καταδικαστέα και απαράδεκτη», χαρακτήρισε, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την επίσκεψη του Βρετανού Βουλευτή Αφζάλ Καν στα κατεχόμενα και την φωτογράφισή του με τον κατοχικό ηγέτη στην παρουσία συμβόλων του ψευδοκράτους.

