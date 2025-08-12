Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επάρκεια ρεύματος: Οριακές οι δυνατότητες - Προειδοποιεί για ενδεχόμενες περικοπές ο ΔΣΜΚ

 12.08.2025 - 15:58
Επάρκεια ρεύματος: Οριακές οι δυνατότητες - Προειδοποιεί για ενδεχόμενες περικοπές ο ΔΣΜΚ

Οριακές είναι οι δυνατότητες του συστήματος σε ό,τι αφορά το ρεύμα, με αποτέλεσμα ο Διαχειριστής να προειδοποιεί το κοινό ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο περικοπών, οι οποίες δεν θα ξεπερνούν τα 30 λεπτά για κάθε ομάδα.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), «ενημερώνει το κοινό ότι η κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης σήμερα, μεταξύ των ωρών 18:30-22:00, αναμένεται να είναι οριακή λόγω τεχνικών προβλημάτων και περιορισμών και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο περικοπών καταναλωτικού φορτίου για λόγους διατήρησης της ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος».

Διευκρίνισε ότι, σε περίπτωση που αυτές κριθούν αναγκαίες, εκτιμάται ότι η μέγιστη συνεχόμενη περίοδος περικοπών δεν θα ξεπεράσει τα τριάντα (30) λεπτά για κάθε ομάδα καταναλωτών.

«Ο ΔΣΜΚ προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και απευθύνει έκκληση στους καταναλωτές για μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά τις προαναφερθείσες ώρες. Η όποια βοήθεια του καταναλωτικού κοινού θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών περικοπών καταναλωτικού φορτίου», εξήγησε.

«Ο ΔΣΜΚ κατανοεί την ταλαιπωρία που πιθανόν να προκληθεί στους καταναλωτές, ωστόσο αποτελεί προτεραιότητα η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος», καταλήγει η ανακοίνωση.

