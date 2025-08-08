Ecommbx
Πυροβολισμοί σε όχημα 25χρονης: Τι εντοπίστηκε στη σκηνή από τις πρώτες εξετάσεις των Αρχών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυροβολισμοί σε όχημα 25χρονης: Τι εντοπίστηκε στη σκηνή από τις πρώτες εξετάσεις των Αρχών

 08.08.2025 - 09:09
Πυροβολισμοί σε όχημα 25χρονης: Τι εντοπίστηκε στη σκηνή από τις πρώτες εξετάσεις των Αρχών

Γύρω στις 4:00 σήμερα τα ξημερώματα, επικοινώνησε με την Αστυνομία 25χρονη, η οποία ανέφερε ότι λίγα λεπτά προηγουμένως, ενώ βρισκόταν στην οικία της στην Ορόκλινη, άκουσε δυνατό θόρυβο ο οποίος σύμφωνα με την ίδια, πιθανόν να προερχόταν από πυροβολισμούς.

Στο σημείο, μετέβησαν άμεσα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης, όπου διαπιστώθηκε ότι το όχημα της 25χρονης το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία της, έφερε αριθμό πυροβολισμών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έπεσαν πυροβολισμοί στην Ορόκλινη – Γάζωσαν όχημα γυναίκας έξω από το σπίτι της

Αμέσως αποκλείστηκε η σκηνή και από προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο σημείο, εντοπίστηκαν στο έδαφος, πέντε πλήρες φυσίγγια και πέντε κάλυκες.

Περαιτέρω εξετάσεις, αναμένεται να διενεργηθούν σήμερα από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας, διερευνά την υπόθεση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

