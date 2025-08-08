Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σφαίρες φαίνεται να προήλθαν από πυροβόλο όπλο, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Στη σκηνή αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για περαιτέρω εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 4:00 σήμερα τα ξημερώματα, επικοινώνησε με την Αστυνομία 25χρονη, η οποία ανέφερε ότι λίγα λεπτά προηγουμένως, ενώ βρισκόταν στην οικία της στην Ορόκλινη, άκουσε δυνατό θόρυβο ο οποίος σύμφωνα με την ίδια, πιθανόν να προερχόταν από πυροβολισμούς.

Στο σημείο, μετέβησαν άμεσα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης, όπου διαπιστώθηκε ότι το όχημα της 25χρονης το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία της, έφερε αριθμό πυροβολισμών.

Αμέσως αποκλείστηκε η σκηνή και από προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο σημείο, εντοπίστηκαν στο έδαφος, πέντε πλήρες φυσίγγια και πέντε κάλυκες.

Δείτε φωτογραφίες του ThemaOnline από τη σκηνή: