ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπό πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

 08.08.2025 - 10:24
Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες μετά τη ρίψη πυροβολισμών τα ξημερώματα στην Ορόκλινη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σφαίρες φαίνεται να προήλθαν από πυροβόλο όπλο, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Στη σκηνή αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για περαιτέρω εξετάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πυροβολισμοί σε όχημα 25χρονης: Τι εντοπίστηκε στη σκηνή από τις πρώτες εξετάσεις των Αρχών

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 4:00 σήμερα τα ξημερώματα, επικοινώνησε με την Αστυνομία 25χρονη, η οποία ανέφερε ότι λίγα λεπτά προηγουμένως, ενώ βρισκόταν στην οικία της στην Ορόκλινη, άκουσε δυνατό θόρυβο ο οποίος σύμφωνα με την ίδια, πιθανόν να προερχόταν από πυροβολισμούς.

Στο σημείο, μετέβησαν άμεσα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης, όπου διαπιστώθηκε ότι το όχημα της 25χρονης το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία της, έφερε αριθμό πυροβολισμών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έπεσαν πυροβολισμοί στην Ορόκλινη – Γάζωσαν όχημα γυναίκας έξω από το σπίτι της

Αμέσως αποκλείστηκε η σκηνή και από προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο σημείο, εντοπίστηκαν στο έδαφος, πέντε πλήρες φυσίγγια και πέντε κάλυκες.

Δείτε φωτογραφίες του ThemaOnline από τη σκηνή:

