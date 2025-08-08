Ιστορική ημέρα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία ειρήνης



«Αυτά τα δυο έθνη εμπλέκονταν σε πόλεμο για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Πολλοί ηγέτες προσπάθησαν να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, χωρίς επιτυχία, μέχρι τώρα, χάρη στον ‘Τραμπ’», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο και πληκτρολογώντας το επώνυμό του με κεφαλαία.

Εξήγησε ότι θα φιλοξενήσει «τελετή υπογραφής (συμφωνίας) ειρήνης» από τον Αζέρο πρόεδρο Ιλάμ Αλίεφ και τον Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν στον Λευκό Οίκο.



«Πολλοί ηγέτες επιχείρησαν να βάλουν τέλος στον πόλεμο, χωρίς επιτυχία, μέχρι που αυτό επιτεύχθηκε τώρα, χάρη στον 'ΤΡΑΜΠ'», διακήρυξε χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο Τραμπ μέσω του Truth Social, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει.



Ο ιδιος διευκρίνισε ότι μια «τελετή υπογραφής της ειρήνης» θα οργανωθεί στη διάρκεια αυτής της «ιστορικής συνόδου κορυφής» με τη συμμετοχή του αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίεφ και του αρμένιου πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν.

Ο αμερικανός πρόεδρος θα υποδεχθεί αρχικά τους δύο ηγέτες χωριστά και θα υπογράψει με καθέναν μια διμερή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη χώρα τους, πριν από την υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας που θα πραγματοποιηθεί στις 16:15 (τοπική ώρα, 23:14 ώρα Ελλάδας).



Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CBS, το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο αρμενικό έδαφος, ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία» ή TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity).



Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.



Το Ερεβάν επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός της Αρμενίας θα έχει συνομιλία με τον αμερικανό πρόεδρο «για την ενίσχυση της στρατηγικής σύμπραξης ανάμεσα στην Αρμενία και τις Ηνωμένες Πολιτείες». Η αρμενική κυβέρνηση πρόσθεσε πως μια «τριμερής σύνοδος (...) με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αζέρο πρόεδρο θα πραγματοποιηθεί επίσης για να συμβάλει στην ειρήνη, την ολοκλήρωση και την οικονομική συνεργασία στην περιοχή».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα