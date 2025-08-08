Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κινδυνεύουν να αναβληθούν χειρουργεία στην Κύπρο - Μεγάλη ανάγκη για αίμα ενόψει διακοπών

 08.08.2025 - 10:49
Κινδυνεύουν να αναβληθούν χειρουργεία στην Κύπρο - Μεγάλη ανάγκη για αίμα ενόψει διακοπών

Σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα βρίσκονται τα αποθέματα αίματος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Προϊστάμενη του Κέντρου Αίματος, Αντρούλλα Παναγιώτου, η οποία απευθύνει επείγουσα έκκληση στο κοινό όπως προσέλθει στους σταθμούς αιμοδοσίας για να προσφέρει αίμα.

Μιλώντας στο Πρακτορείο, η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι δυστυχώς σημειώνονται σοβαρές ελλείψεις, λόγω του ότι ο κόσμος απουσιάζει σε διακοπές.

Επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή «κινδυνεύουν να αναβληθούν χειρουργεία», ενώ πρόσθεσε ότι όσον αφορά ασθενείς που χρειάζονται μεταγγίσεις πιθανώς αυτές να μετατεθούν αργότερα, λόγω της έλλειψης.

«Οι ανάγκες σε αίμα είναι πολύ αυξημένες. Απευθύνω επείγουσα έκκληση προς τον κόσμο να έρθει να αιμοδοτήσει είτε επιστρέφοντας από τις διακοπές του, είτε πριν φύγει», είπε η κ. Παναγιώτου.

Εξήγησε ότι κάθε μέρα χρειάζονται 300 φιάλες αίματος, ώστε να καλύπτεται το απόθεμα ασφαλείας, για να συμπληρώσει ότι «ο αγώνας του Κέντρου για εξεύρεση αίματος είναι καθημερινός».

«Δυστυχώς», σημείωσε, «τα χειρουργεία δεν έχουν σταματήσει και υπάρχουν πολλά περιστατικά με αιμορραγίες».

Σε ερώτηση αν θα γίνουν προγραμματισμένες αιμοδοσίες, η κ. Παναγιώτου είπε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα βρίσκονται στο Mall Λευκωσίας, σημειώνοντας πως αύριο Σάββατο θα αναρτηθεί το ακριβές πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Κέντρου Αίματος.

Εξάλλου, σημείωσε, ότι και την ερχόμενη εβδομάδα οι σταθμοί αιμοδοσίας στις πόλεις θα είναι ανοικτοί καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Συγκεκριμένα, στις δύο μεγάλες πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λεμεσό, οι σταθμοί θα είναι ανοικτοί από τις 07:30 μέχρι τις 20:00, ενώ αυτοί σε Πάφο και Λάρνακα θα τηρούν το ολοήμερο ωράριο, εκτός και αν κληθούν για εξωτερική αιμοδοσία.

Σύμφωνα με την Προϊστάμενη του Κέντρου Αίματος, στην περίπτωση που οι σταθμοί σε Πάφο και Λάρνακα κληθούν για εξωτερική αιμοδοσία, τότε το ωράριό τους θα διαμορφώνεται από τις 07:30 μέχρι τις 15:00.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες μετά τη ρίψη πυροβολισμών τα ξημερώματα στην Ορόκλινη.

