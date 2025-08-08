Κατεχόμενα: Black out μετά από έκρηξη σε υποσταθμό στη Μόρφου

Σύμφωνα την Τ/κ ιστοσελίδα «YeniDuzen», χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν από τις πρώτες πρωινές ώρες περιοχές στα κατεχόμενα έπειτα από έκρηξη στο κέντρο μετασχηματιστών της κατεχόμενης Μόρφου.

Η Βόρεια Κύπρος ξύπνησε με μια νέα ημέρα κρίσης. Μια έκρηξη στο κέντρο μετασχηματιστών Güneşköy τις πρώτες πρωινές ώρες άφησε ολόκληρη τη χώρα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αναφερει.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως, «Η Βόρεια Κύπρος ξύπνησε με μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος. Ανακοινώθηκε ότι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας έκλεισαν σε εθνικό επίπεδο, το σύστημα τέθηκε σε lockdown και δεν παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Ο διευθυντής της KIBTEK, Νταλμάν Αϊντίν, δήλωσε στο BRT ότι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας ήταν εκτός λειτουργίας λόγω έκρηξης στον σταθμό μετασχηματισμού Güzelyurt. Ο Αϊντίν ισχυρίστηκε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την επίλυση του προβλήματος και ότι η ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο δίκτυο. Πηγή: Η Βόρεια Κύπρος ξύπνησε με μια νέα κρίση».