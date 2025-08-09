Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Σε αυτή τη θάλασσα της Λεμεσού πρέπει να αποφεύγεται η κολύμβηση λόγω ρύπανσης

 09.08.2025 - 11:17
Προσοχή: Σε αυτή τη θάλασσα της Λεμεσού πρέπει να αποφεύγεται η κολύμβηση λόγω ρύπανσης

Μια νέα περιβαλλοντική ανησυχία προέκυψε στην παραλιακή περιοχή του Αγίου Τύχωνα, καθώς εντοπίστηκε ρύπανση στα νερά κολύμβησης της παραλίας Αγίας Βαρβάρας.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέδωσε προειδοποίηση προς το κοινό, καλώντας τους λουόμενους να αποφεύγουν την κολύμβηση μέχρι να διασφαλιστεί η πλήρης αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Σύσταση προς το κοινό για αποφυγή κολύμβησης
 
Για σκοπούς προληπτικής προστασίας της δημόσιας υγείας, το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημερώνει το κοινό για διαπίστωση ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Τύχωνα, στην παραλία Αγίας Βαρβάρας. Για το σκοπό αυτό, συστήνεται όπως αποφεύγεται η κολύμβηση στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.
 
Το Τμήμα παρακολουθεί την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για συνεχή παρακολούθηση και αντιμετώπιση της ρύπανσης. Η τοπική Αρχή έχει ενημερωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη επαναληπτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους.
 
Νεότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών και την επιβεβαίωση της καταλληλότητας των υδάτων για κολύμβηση.
 
Για καλύτερη ενημέρωση το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, κ. Θεόδουλο Μεσημέρη (Τηλ. 99429101).
 
Τμήμα Περιβάλλοντος
9 Αυγούστου 2025
 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος
Έγινε στάχτη η παραγωγή – Πυρκαγιές χτύπησαν τα οινοποιεία της Λεμεσού λίγο πριν τον τρύγο
Έτσι προκλήθηκε η νέα φωτιά στο Όμοδος - Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική
Καιρός: Σάββατο που «καίει» - Πορτοκαλί προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες
Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν
Ιστορική ειρηνευτική συμφωνία Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν στην Ουάσινγκτον με την παρουσία Τραμπ

 

 

 

