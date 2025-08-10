Υπουργείο Δικαιοσύνης: Κατέθεσε επίσημο αίτημα για εκτέλεση της ποινής του Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο

Σε ανακοίνωση, το Παρατηρητήριου για τη δίκη του Κενάν Αγιάζ εκφράζει την ικανοποίηση του προσθέτοντας πως, «η ενέργεια αποτελεί το πρώτο βήμα για την τήρηση τόσο των νομικών υποχρεώσεων όσο και του ηθικού χρέους προς τον αγωνιστή της ελευθερίας Κενάν Αγιάζ».

«Προτάσσουμε θετικό πρόσημο στην πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης ΜάριουΧαρτσιώτη,, ο οποίος προώθησε το αίτημα στο Δικαστήριο, ανταποκρινόμενος στο επίμονοαίτημα της κοινωνίας και στις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας. Η αποφασιστικότητα που έδειξε να κινηθεί θεσμικά και γρήγορα σε αυτό το στάδιο αποδεικνύει την ξεκάθαρη βούλησή του να ολοκληρώσει τη διαδικασία και να διασφαλίσει την άμεση επιστροφή του Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει το Παρατηρητήριο, «καλούμε τη δικαστική εξουσία να πράξει και αυτή το καθήκον της, έχοντας υπόψιν ότι η πατρίδα μας είναι ημικατεχόμενη και καταδυναστευόμενη επί δεκαετίες. Ελπίζουμε να σταθεί στο ύψος της και να επισπεύσει την αναγνώριση της απόφασης. Η Κύπρος, που γνωρίζει από πρώτο χέρι το τίμημα της αδικίας και της καταπάτησης των δικαιωμάτων, έχει χρέος να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και την ελευθερία ενός πολιτικού πρόσφυγα που βρήκε άσυλο και προστασία στο έδαφός της», προσθέτει παράλληλα.

«Τυχόν παράταση της καθυστέρησης στην επιστροφή του Κενάν στην φιλόξενη Κύπρο όχι μόνο παρατείνει την άδικη κράτησή του στη Γερμανία, αλλά και υπονομεύει τις αρχές του κράτους δικαίου και την ελευθερία της πολιτικής έκφρασης. Όλα τα παραπάνω αποτελούν συνέχεια ενός αγώνα που βλέπει την ελευθερία της Κύπρου και του Κουρδιστάν ως αλληλένδετους στόχους. Το κοινό αυτό όραμα το εξέφρασε με τη ζωή και τη θυσία του ο Θεόφιλος Γεωργιάδης», καταλήγει η ανακοίνωση.