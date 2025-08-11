Από το μηδέν σε μια νέα ζωή – Έκκληση για βοήθεια σε οικογένεια που προσπαθεί να ξανασταθεί

Όπως αναφέρει η εθελοντική ομάδα, τα μέλη της οικογένειας εργάζονται, ωστόσο θα χρειαστούν στήριξη για να σταθούν και πάλι στα πόδια τους.

Για σήμερα, η ομάδα φρόντισε να τους παραδώσει βοήθεια και φαγητό, ωστόσο οι ανάγκες παραμένουν επείγουσες. Μέχρι να εξασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση, υπάρχει ανάγκη για προϊόντα που μπορούν να καταναλωθούν χωρίς προεργασία και δεν απαιτούν ψυγείο, καθώς και για καθαριστικά όλων των ειδών, είδη ατομικής υγιεινής, χαρτί υγείας και κουζίνας, αλλά και προϊόντα πλυσίματος ρούχων.

Σε δεύτερο στάδιο, μόλις ο χώρος εξοπλιστεί πλήρως, θα απαιτηθεί βοήθεια και σε τρόφιμα ψυγείου, επιπλέον τρόφιμα και άλλα είδη. Αναφορικά με ρούχα και παπούτσια, η ομάδα ενημερώνει πως θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση μόλις ολοκληρωθεί η τακτοποίηση, ώστε να ξεκινήσει και η συλλογή τους.

Όσοι μπορούν και επιθυμούν να βοηθήσουν, καλούνται να επικοινωνήσουν με μήνυμα στη σελίδα «For a better World».