Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑπό το μηδέν σε μια νέα ζωή – Έκκληση για βοήθεια σε οικογένεια που προσπαθεί να ξανασταθεί
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από το μηδέν σε μια νέα ζωή – Έκκληση για βοήθεια σε οικογένεια που προσπαθεί να ξανασταθεί

 11.08.2025 - 09:51
Από το μηδέν σε μια νέα ζωή – Έκκληση για βοήθεια σε οικογένεια που προσπαθεί να ξανασταθεί

Εκκληση βοήθειας δημοσίευσε η εθελοντική ομάδα «For a better World», αναφορικά με οικογένεια με παιδιά, η οποία μέχρι πρόσφατα ζούσε σε ακατάλληλες συνθήκες και πλέον έχει μετακομίσει σε νέο χώρο.

Όπως αναφέρει η εθελοντική ομάδα, τα μέλη της οικογένειας εργάζονται, ωστόσο θα χρειαστούν στήριξη για να σταθούν και πάλι στα πόδια τους.

Για σήμερα, η ομάδα φρόντισε να τους παραδώσει βοήθεια και φαγητό, ωστόσο οι ανάγκες παραμένουν επείγουσες. Μέχρι να εξασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση, υπάρχει ανάγκη για προϊόντα που μπορούν να καταναλωθούν χωρίς προεργασία και δεν απαιτούν ψυγείο, καθώς και για καθαριστικά όλων των ειδών, είδη ατομικής υγιεινής, χαρτί υγείας και κουζίνας, αλλά και προϊόντα πλυσίματος ρούχων.

Σε δεύτερο στάδιο, μόλις ο χώρος εξοπλιστεί πλήρως, θα απαιτηθεί βοήθεια και σε τρόφιμα ψυγείου, επιπλέον τρόφιμα και άλλα είδη. Αναφορικά με ρούχα και παπούτσια, η ομάδα ενημερώνει πως θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση μόλις ολοκληρωθεί η τακτοποίηση, ώστε να ξεκινήσει και η συλλογή τους.

Όσοι μπορούν και επιθυμούν να βοηθήσουν, καλούνται να επικοινωνήσουν με μήνυμα στη σελίδα «For a better World».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διακοπές στην Κύπρο: 5 εξωτικά beach bars που θα σε συναρπάσουν – Ζήσε τη μαγεία του Αυγούστου
Έκρηξη της Αίτνας: Ροή λάβας στα 3.000 μέτρα - Πορτοκαλί συναγερμός για τις πτήσεις
Ληστεία σε περίπτερο στην Αγία Νάπα – Άνδρας απείλησε με πιστόλι εργαζόμενη
Διακόπτεται το delivery λόγω καύσωνα - Η ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
Τζόκερ: Το τζακ ποτ που σπάει τα ρεκόρ – 25 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τον μεγάλο τυχερό!
Πέθανε γνωστή ηθοποιός ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Ελλάδας - Δείτε φωτογραφία της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λένα Σαμαρά: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο – Η ζωή της μέσα από φωτογραφίες

 11.08.2025 - 09:33
Επόμενο άρθρο

Έκρηξη της Αίτνας: Ροή λάβας στα 3.000 μέτρα - Πορτοκαλί συναγερμός για τις πτήσεις

 11.08.2025 - 10:10
ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ σε παράλληλη αντιπολίτευση - Το κόστος της τακτικής πόλωσης

ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ σε παράλληλη αντιπολίτευση - Το κόστος της τακτικής πόλωσης

Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό ανέδειξαν, για ακόμη μια φορά, το πόσο «ευάλωτη» είναι η κρατική μηχανή, σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, την ανάγκη για ουσιαστικό συντονισμό, αλλά και τις αδυναμίες που παραμένουν διαχρονικά άλυτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ σε παράλληλη αντιπολίτευση - Το κόστος της τακτικής πόλωσης

ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ σε παράλληλη αντιπολίτευση - Το κόστος της τακτικής πόλωσης

  •  11.08.2025 - 07:51
Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο με τραύματα στην πλάτη ο 26χρονος – Ποια η κατάσταση της υγείας του

Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο με τραύματα στην πλάτη ο 26χρονος – Ποια η κατάσταση της υγείας του

  •  11.08.2025 - 08:30
Νέοι Ε/κ και Τ/κ μιλούν για την εισβολή του 1974 και το Κυπριακό - Μνήμες, απόσταση και ένα κοινό όραμα

Νέοι Ε/κ και Τ/κ μιλούν για την εισβολή του 1974 και το Κυπριακό - Μνήμες, απόσταση και ένα κοινό όραμα

  •  11.08.2025 - 06:22
Άγρια συμπλοκή: Δέχθηκαν επίθεση από άγνωστους τα ξημερώματα - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Άγρια συμπλοκή: Δέχθηκαν επίθεση από άγνωστους τα ξημερώματα - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα

  •  11.08.2025 - 10:27
Απαγορεύεται αυστηρά η κατασκήνωση εντός των κρατικών δασών - Οι ποινές με τις οποίες κινδυνεύουν οι παραβάτες

Απαγορεύεται αυστηρά η κατασκήνωση εντός των κρατικών δασών - Οι ποινές με τις οποίες κινδυνεύουν οι παραβάτες

  •  11.08.2025 - 08:31
Από το μηδέν σε μια νέα ζωή – Έκκληση για βοήθεια σε οικογένεια που προσπαθεί να ξανασταθεί

Από το μηδέν σε μια νέα ζωή – Έκκληση για βοήθεια σε οικογένεια που προσπαθεί να ξανασταθεί

  •  11.08.2025 - 09:51
Διακοπές στην Κύπρο: 5 εξωτικά beach bars που θα σε συναρπάσουν – Ζήσε τη μαγεία του Αυγούστου

Διακοπές στην Κύπρο: 5 εξωτικά beach bars που θα σε συναρπάσουν – Ζήσε τη μαγεία του Αυγούστου

  •  11.08.2025 - 10:17
Διακόπτεται το delivery λόγω καύσωνα - Η ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Διακόπτεται το delivery λόγω καύσωνα - Η ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

  •  11.08.2025 - 09:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα