Έκρηξη της Αίτνας: Ροή λάβας στα 3.000 μέτρα - Πορτοκαλί συναγερμός για τις πτήσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου της Αίτνας του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV), το οποίο παρακολουθεί συνεχώς τη δραστηριότητα του ηφαιστείου, η ροή της λάβας κινείται προς τα νότια, ενώ το προσωπικό του Ingv βρίσκεται επί του παρόντος απασχολημένο με επιτόπιες μετρήσεις για να αξιολογήσει την εξέλιξη του φαινομένου. Από σεισμική άποψη, δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές μεταβολές.

Πορτοκαλί συναγερμός για πτήσεις

Η ηφαιστειακή δόνηση έχει την πηγή της σε υψόμετρο 2800 μέτρων, στην περιοχή μεταξύ του Voragine και του κρατήρα Nord-Est. Λόγω της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκδόθηκε πορτοκαλί συναγερμός στο δελτίο Vona, το τμήμα του INGV που ασχολείται με την εναέρια κυκλοφορία. Προς το παρόν, ωστόσο, το αεροδρόμιο της Κατάνια παραμένει σε λειτουργία. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση με τη μέγιστη προσοχή.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr