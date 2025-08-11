Διακοπές στην Κύπρο: 5 εξωτικά beach bars που θα σε συναρπάσουν – Ζήσε τη μαγεία του Αυγούστου

Δείτε πέντε επιλογές που θα σε συναρπάσουν:

ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ BEACH BAR RESTO

Με βουτιές σε καταγάλανα νερά, ηλιοβασιλέματα από ειδυλλιακά σημεία και κοκτέιλ δίπλα στο κύμα, ανακαλύπτουμε κάθε γωνιά του νησιού που συνδυάζει αυθεντική ομορφιά και χαλάρωση.

Μια τέτοια γωνιά είναι ο μαγευτικός Κάτω Πύργος, χτισμένος στους βόρειους πρόποδες της οροσειράς του Τροόδους. Εκεί, στην καρδιά της πιο εντυπωσιακής κοιλάδας της περιοχής και κατά μήκος μιας αμόλυντης, κρυστάλλινης παραλίας, θα συναντήσεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι: Κληματαριά Beach Bar Resto.

Το Κληματαριά Beach Bar Resto θυμίζει τροπικό σκηνικό. Με κυρίαρχα στοιχεία το ξύλο και τη φυσική ψάθα, ο χαλαρός και συνάμα περιποιημένος χώρος του αποπνέει εξωτική αύρα, ιδανική για να χαλαρώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, απολαμβάνοντας τη θάλασσα λίγα μόνο μέτρα από την ξαπλώστρα σου.

Ξεκίνα τη μέρα σου με έναν παγωμένο καφέ ή smoothie, συνέχισε με δροσερά ροφήματα και ιδιαίτερα κοκτέιλ, και ολοκλήρωσε με ένα απολαυστικό γεύμα. Το μενού προσφέρει μεγάλη ποικιλία: από φρέσκα ψαρικά και ζουμερά κρεατικά, μέχρι μακαρονάδες, σαλάτες, burgers, wraps, επιλογές για χορτοφάγους, παιδικά πιάτα και σπιτικά γλυκά.

INFO:

(99980446) Παραλία Κρυονέρι, Κάτω Πύργος Τηλλυρίας, επ. Λευκωσίας. Δευτέρα μέχρι Κυριακή από τις 09.30 μέχρι τις 02.00.

Facebook: Κληματαριά Μπαρ Εστιατόριο

Instagram: ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ beach bar resto

HAVANA BEACH BAR

Αν αναζητάς ένα all-day beach bar με ανεπιτήδευτη καλοκαιρινή αύρα, εξωτικά cocktails και απεριόριστη θέα στη θάλασσα, τότε το Havana Beach Bar είναι το σημείο που πρέπει να ανακαλύψεις αυτό το καλοκαίρι.

Βρίσκεται στην τουριστική περιοχή της Πύλας, πάνω στον παραλιακό δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας, και αποτελεί αγαπημένο προορισμό για ντόπιους και επισκέπτες που επιθυμούν να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα και μια ανάσα διακοπών… κάθε μέρα.

Εδώ, οι επισκέπτες απολαμβάνουν τον καφέ ή το ποτό τους από νωρίς το πρωί, ενώ όσο προχωρά η μέρα, τη σκυτάλη παίρνουν τα δροσερά smoothies, αλλά και το ποιοτικό φαγητό, το οποίο προσφέρεται μέσα από ένα περιεκτικό μενού, με επιλογές όπως μπριζόλες, burgers, club σάντουιτς, souvlaki και άλλα, συνοδευμένα όλα με τα εκρηκτικά cocktails του.

Το Havana Beach Bar είναι ιδανικό για κάθε περίσταση — από μια χαλαρή βουτιά με την παρέα, μέχρι μια after-beach συνάντηση με θέα το ηλιοβασίλεμα. Είτε για μια δροσιστική στάση μέσα στη μέρα, είτε για χαλαρό ποτό το βράδυ, είναι η τέλεια επιλογή για να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία στη Λάρνακα.

(96691968) Δεκέλειας 2, Πύλα, Λάρνακα 7081.

Ώρες λειτουργίας: Δ-Πεμ & Κ 09.00-22.00, Παρ-Σ 09.00-24.00.

Instagram: @havana_beach_bar_dhekelia

Facebook: Havana Beach Bar

ISLAND BEACH BAR & RESTAURANT

Στο μαγευτικό Λατσί, εκεί όπου η θάλασσα αγγίζει τον ήλιο και οι ήχοι του καλοκαιριού μπλέκονται με τις πιο εκλεκτές γεύσεις, το Island Beach Bar & Restaurant στήνει καθημερινά το δικό του σκηνικό απόλαυσης.

Σε υποδέχεται από τις 08:00 το πρωί με αρωματικό καφέ, χυμούς και δροσιστικά ροφήματα, ενώ από τις 09:00 μέχρι τις 21:30, η κουζίνα του σε ταξιδεύει με φρεσκοφτιαγμένα πρωινά (09.00-12:00), δροσερές σαλάτες, ζουμερά burgers, θαλασσινά, pasta, παραδοσιακά πιάτα αλλά και vegetarian/healthy επιλογές. Όλα φτιαγμένα με μεράκι.

INFO:

(97754374 & 99830852) Λεωφόρος Ακάμαντος, Λατσί ,8840 Πάφος.

Email: [email protected]

Facebook: islandbeachbarcy

Instagram: islandbeachbarcy

JETTY SEASIDE

Αυτόν τον Αύγουστο εξοπλιζόμαστε μόνο με τα απαραίτητα: μαγιό, γυαλιά ηλίου, αντηλιακό και καλή διάθεση, και φύγαμε για παραλία! Άλλωστε, οι παραλίες σε όλο το νησί σφύζουν από ζωή, όμως ο Πρωταράς διατηρεί σταθερά τη φήμη του ως ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός – ιδανικός για σαββατοκύριακα, διακοπές ή και μια απλή αυθόρμητη απόδραση.

Ανάμεσα στις φημισμένες παραλίες της περιοχής, ξεχωρίζει αυτή της Βυζακιάς, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς αυτό το καλοκαίρι, κι αυτό επειδή εκεί βρίσκεται τοποθετημένο το Jetty Seaside, το beach bar που θα σε κάνει να θέλεις το καλοκαίρι να μην τελειώσει ποτέ.

Από το πρωί μέχρι το βράδυ, το Jetty Seaside σε προσκαλεί να χαλαρώσεις σε μια άκρως καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Ξεκίνα τη μέρα σου με ποιοτικό καφέ, φρεσκοψημένα κρουασάν και απολαυστικά pastries, και συνέχισε με homemade burgers, wraps και δροσερά signature cocktails, όλα φτιαγμένα με φροντίδα και μεράκι από την ομάδα του χώρου.

Και αν θες να συνεχίσεις τη βραδιά με φαγητό, δίπλα σου βρίσκεται η φημισμένη ταβέρνα "Το Ακρογιάλι", έτοιμη να σε μυήσει σε γεύσεις θάλασσας, με φρέσκο ψάρι και εκλεκτικά θαλασσινά πιάτα.

(23832343) Βυζακιάς 15, Πρωταράς, Παραλίμνι (δίπλα στο εστιατόριοΤο Ακρογιάλι).

Ωράριο λειτουργίας: Δ-Παρ 10.00-20.00, Σ-Κ 09:30-20:00.

Instagram: jettyseaside

Facebook: Jetty Seaside

SANDY BEACH

Ίσως ένα από τα πιο αγαπημένα beach bar στην Πάφο. Βρίσκεται κατά μήκος της εντυπωσιακής ακτογραμμής της Πάφου, στην ομώνυμη παραλία Sandy Beach, βραβευμένης με γαλάζια σημαία, και έχει καταφέρει αρκετά αθόρυβα να γίνει το hotspot της περιοχής. Άλλωστε, μιλάμε για μία παραλία γνωστή για τη χρυσή άμμο, τα κρυστάλλινα νερά και τη ζωντανή της ατμόσφαιρα, η οποία προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό χαλάρωσης και διασκέδασης.

Από την πρώτη στιγμή που θα φτάσεις εδώ και θα δεις τη χαλαρή, boho ατμόσφαιρα, όπου κυριαρχεί το ξύλο και τα καλάμια, θα καταλάβεις ότι σ' αυτό το beach bar τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι έχεις συνηθίσει. Το Sandy Beach bar έχει ένα δικό του, μοναδικό vibe, με τη χαλαρότητα να κυριαρχεί και βγάζει κάτι cool σε κάθε του γωνιά. Και τα κοπλιμέντα δεν σταματούν εκεί αφού θα πιεις υπέροχα cocktails και αν θες να τσιμπήσεις κάτι, τότε διάλεξε ότι τραβάει η όρεξή σου από το πλούσιο μενού, το οποίο περιλαμβάνει από brunch και burgers, σαλάτες, sandwich και wraps μέχρι πίτσα και μερικά κυρίως πιάτα.

Σημείωσε ακόμα ότι η εν λόγω παραλία αποτελεί καταφύγιο και για όσους λατρεύουν τον ήλιο, ενώ είναι ιδανικό μέρος για να απολαύσετε ένα ποτό στο ηλιοβασίλεμα με φίλους. Υπάρχει επίσης ναυαγοσώστης κατά τις καθορισμένες ώρες, και επίσης ξαπλώστρες και ομπρέλες προς ενοικίαση διαθέσιμα καθώς και ντουζιέρες και τουαλέτες.Κάθε καλοκαίρι διοργανώνονται εδώ beach parties, και φέτος δεν αποτελεί εξαίρεση. Τακτικές ενημερώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μπαρ στο διαδίκτυο. Επιπλέον, μέσω της ιστοσελίδας, μπορείς να κάνεις κράτηση για το πάρτι σου, είτε αυτό είναι για τα γενέθλιά σου είτε bachelors κ.λπ.

Η επίσκεψη εδώ είναι πραγματικά μια γεύση από το καλοκαίρι στην Κύπρο.

(99333501) Λέμπα 8260, Πάφος.

Email: [email protected]

Website: www.sandybeach.com.cy

Instagram: sandybeach_paphos

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus