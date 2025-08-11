Ecommbx
Εσύ το ήξερες; Οι 7 τρόποι για να σου δώσει το Temu επιπλέον εκπτώσεις
LIKE ONLINE

Εσύ το ήξερες; Οι 7 τρόποι για να σου δώσει το Temu επιπλέον εκπτώσεις

 11.08.2025 - 18:16
Εσύ το ήξερες; Οι 7 τρόποι για να σου δώσει το Temu επιπλέον εκπτώσεις

Το Temu έχει γίνει η νέα αγαπημένη πλατφόρμα αγορών για χιλιάδες, χάρη στις απίστευτα χαμηλές τιμές και τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

Αν όμως θέλεις να κερδίζεις ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις, υπάρχουν μερικά κόλπα που ίσως δεν γνωρίζεις.

Δες παρακάτω τα πιο έξυπνα tips για να ψωνίζεις ακόμη φθηνότερα από το Temu:

1. Χρησιμοποίησε Κωδικούς Προσφοράς (Promo Codes)

Πριν ολοκληρώσεις οποιαδήποτε αγορά, έλεγξε για ενεργούς εκπτωτικούς κωδικούς.

Μπορείς να τους βρεις:

Στην αρχική σελίδα του Temu (συχνά εμφανίζονται αυτόματα)

Σε email που στέλνει η πλατφόρμα

Σε online forums και σελίδες με κουπόνια

Tip: Νέοι χρήστες συχνά παίρνουν εκπτωτικά κουπόνια έως και -50% ή/και δωρεάν αποστολή.

2. Εκμεταλλεύσου τα Daily Rewards & Events

Το Temu τρέχει συχνά ημερήσια παιχνίδια, spin-the-wheel events και mini challenges.

Συμμετέχοντας, μπορείς να κερδίσεις:

Έκπτωση σε επόμενη παραγγελία

Δωρεάν προϊόντα

Πόντους επιβράβευσης

 

Τip: Μπες στην εφαρμογή κάθε μέρα για να μην χάνεις ημερήσια rewards!

3. Κέρδισε Εκπτώσεις Προσκαλώντας Φίλους

Το Temu προσφέρει ένα σύστημα referral. Αν στείλεις τον προσωπικό σου σύνδεσμο σε φίλους και αυτοί κάνουν εγγραφή/αγορά, εσύ:

Κερδίζεις credits

Μπορείς να πάρεις εκπτώσεις έως και -100% σε συγκεκριμένα προϊόντα

Προσοχή: Λειτουργεί μόνο αν ο φίλος σου δεν έχει ξανακάνει εγγραφή στο Temu.

4. Συνδύασε Παραγγελίες για Δωρεάν Αποστολή

Το Temu προσφέρει δωρεάν αποστολή με όριο ελάχιστης παραγγελίας (π.χ. 15-20€).

Αν είσαι λίγο κάτω από το όριο, πρόσθεσε κάποιο φθηνό προϊόν που σου είναι χρήσιμο για να γλιτώσεις τα μεταφορικά.

Τip: Μερικές φορές σου κάνει και επιπλέον έκπτωση αν φτάσεις ένα συγκεκριμένο ποσό.

5. Αξιολόγησε Προϊόντα για Πόντους

Αν γράψεις αξιολογήσεις για προϊόντα που έχεις αγοράσει, μπορείς να κερδίσεις:

Πόντους ή credits που εξαργυρώνονται σε μελλοντικές αγορές

Bonus προσφορές σε μελλοντικά παρόμοια προϊόντα

Tip: Βάλε φωτογραφίες ή βίντεο για επιπλέον πόντους.

6. Πρόσθεσε στο Καλάθι και Περίμενε

Αν δεν βιάζεσαι, πρόσθεσε προϊόντα στο καλάθι και άφησέ τα εκεί για 1-2 μέρες.
Το Temu συχνά θα σου στείλει έκπτωση για να σε “πείσει” να ολοκληρώσεις την αγορά.

Tip: Ισχύει κυρίως για νέους λογαριασμούς ή όταν έχεις πολλά προϊόντα στο καλάθι.

7. Προτίμησε την Εφαρμογή

Ορισμένες προσφορές είναι αποκλειστικές στην εφαρμογή του Temu, όχι στην web έκδοση.

Κατέβασε την app και κάνε log-in για να έχεις πρόσβαση σε:

App-only κουπόνια

Flash deals

Limited-time challenges

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

 

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

 

Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

Επιστολή στην Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, με την οποία εκφράζει απογοήτευση για την "αποστασιοποίηση του κόμματος από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης" του με τον ΔΗΣΥ, απέστειλε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

