Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑπογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

 11.08.2025 - 17:57
Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

Επιστολή στην Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, με την οποία εκφράζει απογοήτευση για την "αποστασιοποίηση του κόμματος από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης" του με τον ΔΗΣΥ, απέστειλε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Στην επιστολή, που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ο Νίκος Αναστασιάδης τονίζει ότι η αποστασιοποίηση δεν αφορά μόνο τα όσα έγιναν για τη διάσωση του χρεωκοπημένου, όπως σημειώνει, κράτους και τα όσα σημαντικά επιτεύγματα συνέβαλαν στην αναγέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Με λύπη», προσθέτει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «διαπιστώνω ότι η αποστασιοποίηση αφορά και τη διαχείριση του μεγάλου εθνικού θέματος, με υιοθέτηση των εξ ακοής μαρτύρων, που, για λόγους δικούς τους, είναι πάντοτε πρόθυμοι να υιοθετούν, χάριν δήθεν του εθνικού καλού, τα αφηγήματα της Τουρκίας».

Ο Νίκος Αναστασιάδης καταλήγει αποστέλλοντας στην Πρόεδρο του Δησύ άρθρο, με βάση τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών, με την ελπίδα, όπως αναφέρει, να αντιληφθεί «ποιοι ήταν οι λόγοι του ναυαγίου της πιο ελπιδοφόρας προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού στο Κραν Μοντανά».

Η επιστολή Αναστασιάδη, όπως τη δημοσίευσε ο Φιλελεύθερος:

«Παρακολουθώ με μεγάλη απογοήτευση την αποστασιοποίηση του Δημοκρατικού Συναγερμού από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ.

Μια αποστασιοποίηση που δεν αφορά μόνο τα όσα αφορούν την διάσωση του χρεωκοπημένου κράτους και τα όσα σημαντικά επιτεύγματα συνέβαλαν στην αναγέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με λύπη διαπιστώνω ότι η αποστασιοποίηση αφορά και την διαχείριση του μεγάλου εθνικού θέματος, με υιοθέτηση των εξ ακοής μαρτύρων που για λόγους δικούς τους είναι πάντοτε πρόθυμοι να υιοθετούν, χάριν δήθεν του εθνικού “καλού” τα αφηγήματα της Τουρκίας.

Για το τελευταίο και προς αποκατάσταση της αλήθειας σας αποστέλλω τεκμηριωμένο άρθρο, με βάσει τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών, με την ελπίδα να αντιληφθείτε ποιοι οι λόγοι ναυαγίου της πιο ελπιδοφόρας προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού στο Κραν Μοντανά».

ΠΗΓΗ: Φιλελεύθερος/Riknews.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση
Εσύ το ήξερες; Οι 7 τρόποι για να σου δώσει το Temu επιπλέον εκπτώσεις
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Αχιλλέως - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
«Ο γάρος της ημέρας»: Η νέα απρόσμενη φωτογραφία που έγινε viral - «Η πόρτα ήταν μικρή για drive-through»
Διακοπές στην Κύπρο: 5 εξωτικά beach bars που θα σε συναρπάσουν – Ζήσε τη μαγεία του Αυγούστου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση

 11.08.2025 - 17:40
Επόμενο άρθρο

Εσύ το ήξερες; Οι 7 τρόποι για να σου δώσει το Temu επιπλέον εκπτώσεις

 11.08.2025 - 18:16

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

  •  11.08.2025 - 17:57
Νέος τραυματισμός προσώπου μετά από πτώση στις θαλασσινές σπηλιές - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Νέος τραυματισμός προσώπου μετά από πτώση στις θαλασσινές σπηλιές - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

  •  11.08.2025 - 18:56
Επεισοδιακή σύλληψη 26χρονου - Εγκατέλειψε το όχημά του και πέταξε σακουλάκι με ναρκωτικά

Επεισοδιακή σύλληψη 26χρονου - Εγκατέλειψε το όχημά του και πέταξε σακουλάκι με ναρκωτικά

  •  11.08.2025 - 13:10
Υπ. Γεωργίας: Επιτάχυνση μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Υπ. Γεωργίας: Επιτάχυνση μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

  •  11.08.2025 - 16:06
Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση

Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση

  •  11.08.2025 - 17:40
Ντόναλντ Τραμπ: Θα πω στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ντόναλντ Τραμπ: Θα πω στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

  •  11.08.2025 - 19:39
Αυτός θα είναι ο νέος εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ

Αυτός θα είναι ο νέος εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ

  •  11.08.2025 - 18:35
«Ο γάρος της ημέρας»: Η νέα απρόσμενη φωτογραφία που έγινε viral - «Η πόρτα ήταν μικρή για drive-through»

«Ο γάρος της ημέρας»: Η νέα απρόσμενη φωτογραφία που έγινε viral - «Η πόρτα ήταν μικρή για drive-through»

  •  11.08.2025 - 16:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα