Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

Στην επιστολή, που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ο Νίκος Αναστασιάδης τονίζει ότι η αποστασιοποίηση δεν αφορά μόνο τα όσα έγιναν για τη διάσωση του χρεωκοπημένου, όπως σημειώνει, κράτους και τα όσα σημαντικά επιτεύγματα συνέβαλαν στην αναγέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Με λύπη», προσθέτει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «διαπιστώνω ότι η αποστασιοποίηση αφορά και τη διαχείριση του μεγάλου εθνικού θέματος, με υιοθέτηση των εξ ακοής μαρτύρων, που, για λόγους δικούς τους, είναι πάντοτε πρόθυμοι να υιοθετούν, χάριν δήθεν του εθνικού καλού, τα αφηγήματα της Τουρκίας».

Ο Νίκος Αναστασιάδης καταλήγει αποστέλλοντας στην Πρόεδρο του Δησύ άρθρο, με βάση τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών, με την ελπίδα, όπως αναφέρει, να αντιληφθεί «ποιοι ήταν οι λόγοι του ναυαγίου της πιο ελπιδοφόρας προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού στο Κραν Μοντανά».

Η επιστολή Αναστασιάδη, όπως τη δημοσίευσε ο Φιλελεύθερος:

«Παρακολουθώ με μεγάλη απογοήτευση την αποστασιοποίηση του Δημοκρατικού Συναγερμού από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ.

Μια αποστασιοποίηση που δεν αφορά μόνο τα όσα αφορούν την διάσωση του χρεωκοπημένου κράτους και τα όσα σημαντικά επιτεύγματα συνέβαλαν στην αναγέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με λύπη διαπιστώνω ότι η αποστασιοποίηση αφορά και την διαχείριση του μεγάλου εθνικού θέματος, με υιοθέτηση των εξ ακοής μαρτύρων που για λόγους δικούς τους είναι πάντοτε πρόθυμοι να υιοθετούν, χάριν δήθεν του εθνικού “καλού” τα αφηγήματα της Τουρκίας.

Για το τελευταίο και προς αποκατάσταση της αλήθειας σας αποστέλλω τεκμηριωμένο άρθρο, με βάσει τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών, με την ελπίδα να αντιληφθείτε ποιοι οι λόγοι ναυαγίου της πιο ελπιδοφόρας προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού στο Κραν Μοντανά».

