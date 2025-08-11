Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός. Οι άνεμοι στο κεντρικό, το βόρειο και το ανατολικό τμήμα του νησιού θα πνέουν βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ενώ στα νότια και τα δυτικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Σταδιακά ωστόσο μέχρι το απόγευμα οι άνεμοι θα καταστούν γενικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 36 στα ανατολικά, τα νότια και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 34 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός. Η θερμοκρασία την Τετάρτη αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα και την Πέμπτη, για να συνεχίσει να κυμαίνεται αισθητά πιο πάνω από τις μέσες εποχικές τιμές.

Την Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ορεινά, για να βρεθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.