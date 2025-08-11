Αν έχεις κάποιο από αυτά τα παλιά κινητά, μπορείς να βγάλεις πολλά χρήματα σήμερα - Δες φωτογραφίες

Τα μοντέλα κινητών τηλεφώνων που πιθανότατα αξίζουν μεγάλα ποσά είναι συνήθως το πρώτο μοντέλο σε μια σειρά ή τηλέφωνα με ασυνήθιστο σχεδιασμό ή που έχουν συσχετιστεί με αξεπέραστες ταινίες ή εκείνα που κατασκευάζονται από πολυτελή υλικά.

Oι ειδικοί της τεχνολογίας λένε ότι μερικά από τα παλαιότερα μοντέλα θα μπορούσαν να αξίζουν μια μικρή περιουσία σήμερα.

Και δεν έχουν άδικο. Το It’s Possible έκανε το ψάξιμο στο ebay. Και όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος, πολλά παλιά κινητά πωλούνται σε υψηλές τιμές. Ειδικά αν είναι σε καλή κατάσταση ή μέσα στο κουτί τους.

Για παράδειγμα, το Motorola DynaTAC 8000X πωλείται έως 22.910 ευρώ αυτή την στιγμή. Το Ericsson T39 έως 1.290 ευρώ. Το Nokia 8110 έως 550 ευρώ. Ενώ το πρώτο iPhone σφραγισμένο στο κουτί του αγγίζει τα 89.000 ευρώ! Την ίδια στιγμή, το HTC Touch Diamond2 φτάνει στα 400 ευρώ.

Αλλά ακόμα κι αν έχεις ένα… ταπεινό Nokia 3330, μπορείς να το «χτυπήσεις» σε τιμές έως 436 ευρώ όπως βλέπουμε.

Μπορείτε φυσικά να κάνετε το ψάξιμο σας στα online marketplaces και για άλλα παλιά κινητά. Μήπως έχετε έναν μικρό θησαυρό στο σπίτι σας;

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr