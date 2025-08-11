Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Θα πω στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

 11.08.2025 - 19:39
Ντόναλντ Τραμπ: Θα πω στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Δευτέρα (11/8) σε συνέντευξη Τύπου ότι αναμένει να έχει μια «εποικοδομητική συζήτηση» με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στην επικείμενη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα την Παρασκευή (15/8).

«Ο Πρόεδρος Πούτιν με προσκάλεσε να συμμετάσχω. Θέλει να συμμετάσχουμε. Νομίζω, πιστεύω, ότι θέλει να τελειώσει το θέμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μία «συνάντηση διερεύνησης» με στόχο να παροτρύνει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Θα πάω να μιλήσω στον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα του πω ότι πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα τηλεφωνήσει στους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι σε μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν, ή του Ζελένσκι, του Πούτιν και εμού. Θα είμαι εκεί αν με χρειαστούν, αλλά θέλω να οργανωθεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών», συμπλήρωσε.

Ακόμα δήλωσε ότι είναι δυσαρεστημένος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι επειδή απέκλεισε την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

