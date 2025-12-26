Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία στην Ελλάδα: Νεκροί οι ορειβάτες που αγνοούνταν - Έπεσαν σε χιονοθύελλα - Το χρονικό
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκροί οι ορειβάτες που αγνοούνταν - Έπεσαν σε χιονοθύελλα - Το χρονικό

 26.12.2025 - 20:36
Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκροί οι ορειβάτες που αγνοούνταν - Έπεσαν σε χιονοθύελλα - Το χρονικό

Ολοκληρώθηκε με τον πλέον δραματικό τρόπο η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοούμενων ορειβατών στα Βαρδούσια Όρη, καθώς άνδρες της Πυροσβεστικής που συμμετείχαν στις έρευνες εντόπισαν τέσσερα άτομα νεκρά σε απόκρημνη και εξαιρετικά δύσβατη περιοχή, καλυμμένη από πυκνό χιόνι.

Πρόκειται για τους τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων, καθώς και για ακόμη μία γυναίκα, φίλη του ενός εκ των τριών, η παρουσία της οποίας στην εκδρομή δεν ήταν γνωστή στις Αρχές από την έναρξη της επιχείρησης.

Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με τις Ορειβατικές Ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα με drone της Θεσσαλίας, καθώς και ελικόπτερο. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης και οδηγοί βουνού της Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής

Η τετράδα, είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Κατά την πορεία τους, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, φαίνεται πως έπεσαν πάνω σε χιονοθύελλα, ενώ λίγο αργότερα χάθηκε και το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη κάθε επικοινωνία.

Η ανησυχία των συγγενών και φίλων τους κορυφώθηκε όταν οι προσπάθειες επικοινωνίας απέβησαν άκαρπες. Οι έρευνες αρχικά την ημέρα των Χριστουγέννων άρχισαν από τους κατοίκους του χωριού που δεν εντόπισαν κάτι, αλλά στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις διάσωσης. Από εκείνη τη στιγμή στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού, που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα βουνά της χώρας.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και πυκνό χιόνι, δυσχέραναν σημαντικά το έργο των διασωστών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, ο εντοπισμός των τεσσάρων έγινε σε σημείο εξαιρετικά δύσβατο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο απεγκλωβισμό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ανήμερα των Χριστουγέννων ο Χριστάκης Νικολάου - Η επιθυμία της οικογένειάς του για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία
Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη
Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη
Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές
Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο
Εκνευρίστηκε ξανά η Καλλιμάνη στη σκηνή, έβρισε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτά είναι τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια των 80's και 90's που σήμερα αξίζουν μια περιουσία

 26.12.2025 - 20:16
Επόμενο άρθρο

Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού – Τρεις γυναίκες τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

 26.12.2025 - 21:06
Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Βρήκαμε τη χρυσή τομή για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ισχύσει για τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, την Παρασκευή, απαντώντας στις ανακοινώσεις των κοινωνικών εταίρων που αντέδρασαν στην απόφαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

  •  26.12.2025 - 12:56
Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη

Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη

  •  26.12.2025 - 16:40
Ζελένσκι: Δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ αν η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός

Ζελένσκι: Δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ αν η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός

  •  26.12.2025 - 19:45
Politico: Γιατί ο πράσινος κανόνας της ΕΕ για τα αυτοκίνητα το 2035 είναι εφιάλτης για την Κύπρο

Politico: Γιατί ο πράσινος κανόνας της ΕΕ για τα αυτοκίνητα το 2035 είναι εφιάλτης για την Κύπρο

  •  26.12.2025 - 17:39
Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές

Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές

  •  26.12.2025 - 15:21
Πρόστιμα εννέα χιλιάδων ευρώ σε τρεις κυνηγούς - Εντοπίστηκαν δίκτυα παγίδευσης και συσκευή μιμητικών ήχων

Πρόστιμα εννέα χιλιάδων ευρώ σε τρεις κυνηγούς - Εντοπίστηκαν δίκτυα παγίδευσης και συσκευή μιμητικών ήχων

  •  26.12.2025 - 18:32
Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο

Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο

  •  26.12.2025 - 14:54
Tα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να ανοίγει χωρίς εμπόδια το 2026

Tα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να ανοίγει χωρίς εμπόδια το 2026

  •  26.12.2025 - 13:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα