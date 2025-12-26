Αυτά είναι τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια των 80's και 90's που σήμερα αξίζουν μια περιουσία

-Furby

-Κούκλες Polly Pocket

-Barbie

-Κάρτες Pokémon

-Κασέτες Disney VHS

-Παιχνίδια Power Rangers

-Tamagotchi

-Beanie Babies

-Κούκλες Spice Girls

-Παιχνίδια Happy Meal

Για κάποιον που έχει ζήσει ως παιδί τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, υπάρχει μια λίστα από δημοφιλή παιχνίδια που πιθανότατα θα πήρε τα Χριστούγεννα, με κάποια από αυτά να κοστολογούνται σήμερα μερικές χιλιάδες ευρώ.

Από Tamagotchi και Barbie μέχρι κασέτες VHS και Beanie Babies, υπάρχει μια μακριά λίστα από δώρα που ξυπνούν έντονη νοσταλγία, αλλά μπορούν επίσης να ενισχύσουν σημαντικά τον τραπεζικό σου λογαριασμό, αν είσαι διατεθειμένος να τα αποχωριστείς.

Κι αυτό συμβαίνει διότι, αν είσαι ακόμη κάτοχος τέτοιων χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών, ορισμένα από αυτά μπορεί πλέον να αξίζουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες.

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένα από τα παιχνίδια περασμένων δεκαετιών που η τιμή τους έχει εκτοξευτεί.

Furby

Τα παιδιά των 90s σίγουρα θυμούνται να παίρνουν ένα Furby για Χριστούγεννα κάποια στιγμή. Ορισμένα μοντέλα αξίζουν πλέον μια περιουσία, όπως εκδόσεις περιορισμένης κυκλοφορίας ή τα πρώτα Furby στην αυθεντική τους συσκευασία.

Το πόσα μπορείς να κερδίσεις εξαρτάται από την κατάστασή τους, όμως κάποια παλιά παιχνίδια πωλούνται στο eBay για περίπου 100 λίρες ή 260 λίρες αν βρίσκονται στο αρχικό τους κουτί.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι συγκεκριμένοι τύποι Furby, όπως ένα στολισμένο με κοσμήματα μοντέλο, έχουν πουληθεί για χιλιάδες.

Κούκλες Polly Pocket

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και τη δεκαετία του ’90, οι Polly Pocket έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς, με τις μικροσκοπικές κούκλες να βρίσκονται σε όλες τις χριστουγεννιάτικες λίστες.

Η Mattel ανέλαβε το brand το 1998, πράγμα που σημαίνει ότι οι αυθεντικές Polly — κατασκευασμένες μεταξύ 1989 και 1998 — αξίζουν πλέον μια περιουσία, ειδικά αν είναι σφραγισμένες στο αρχικό τους κουτί.

Μια πρόσφατη δημοπρασία έφτασε το εντυπωσιακό ποσό των 741 λιρών στο eBay, ενώ ένα Light-up Wedding Chapel του 1994 πουλήθηκε σχεδόν 250 λίρες.

Αλλού, μια Polly Pocket Beauty Case του 1997 έφτασε το αστρονομικό ποσό των 4.800 λιρών στο eBay το 2024. Οπότε, αν έχεις ακόμη μερικές Polly κούκλες, αξίζει να ελέγξεις πόσο κοστίζουν.

Barbie

Τα περισσότερα κορίτσια είχαν τουλάχιστον μία Barbie. Παρότι έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες διαφορετικά μοντέλα με τα χρόνια, ορισμένες (παλιές ή συλλεκτικές εκδόσεις) αξίζουν εκατοντάδες. Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα συλλεκτικά παιχνίδια, πωλούνται καλύτερα στο αρχικό τους κουτί και σε άριστη κατάσταση.

Πρόσφατα παραδείγματα Barbie με υψηλές αποδόσεις είναι η Dream Date PJ Barbie του 1982 και η Hollywood Hair Teresa Barbie του 1992, που πουλήθηκαν και οι δύο για 330 λίρες στο eBay τον Οκτώβριο. Η Peaches ’n Cream Barbie του 1984 έφτασε τις 548 λίρες αυτόν τον μήνα, ενώ η περιορισμένης έκδοσης σειρά Pink and Pretty Barbie του 1981 αποφέρει μεταξύ 200 και 280 λιρών στο eBay.

Κάρτες Pokémon

Γνωρίζουμε ότι ορισμένες σπάνιες κάρτες Pokémon αξίζουν τεράστια ποσά, όπως η Pikachu Illustrator βαθμολογίας PSA 9, που ανήκει στον YouTuber Logan Paul και αποτιμάται σε πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Paul δεν είναι ο μόνος που επένδυσε σε σπάνια κάρτα, καθώς αναφορές λένε ότι μια υπερ-σπάνια κάρτα πουλήθηκε για πάνω από 321.000 λίρες το 2022, ενώ μια άλλη έφτασε τις 34.000 λίρες.

Οι κάρτες εξακολουθούν να κυκλοφορούν σήμερα και υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, οπότε αξίζει να ελέγξεις αν έχεις κάποιο Pokémon αντικείμενο ξεχασμένο στο σπίτι.

Κασέτες Disney VHS

Κάθε παιδί των ’80s και ’90s θυμάται τις κασέτες VHS. Πριν τον κόσμο του streaming, έπρεπε όλοι να αγοράζουμε τις αγαπημένες μας ταινίες σε κασέτα και να τσακωνόμαστε για το τι θα δούμε.

Οι περισσότεροι είχαμε δημοφιλείς ταινίες της Disney σε VHS, όπως το Toy Story και ο Βασιλιάς των Λιονταριών και σήμερα μπορεί να αξίζουν κάποια χρήματα.

Ανάλογα με την κατάστασή τους, μπορεί να μιλάμε ακόμη και για πενταψήφια ποσά: μια σπάνια έκδοση των 101 Σκυλιών της Δαλματίας σε σφραγισμένη συσκευασία φέρεται να πουλήθηκε για 15.000 λίρες στο eBay το 2023.

Παιχνίδια Power Rangers

Ήταν εξαιρετικά δημοφιλή τη δεκαετία του ’90 και παραμένουν αγαπημένα μέχρι σήμερα. Είτε μιλάμε για την τηλεοπτική σειρά, τις ταινίες, τις στολές ή τις φιγούρες, οι πολύχρωμοι ήρωες έχουν μεγάλη απήχηση.

Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν ότι ένα σετ αυθεντικών φιγούρων από τις αρχές των ’90s μπορεί να αποφέρει εκατοντάδες, και ακόμη περισσότερα αν είναι σφραγισμένο.

Ένα σετ vintage Power Rangers πουλήθηκε πρόσφατα για πάνω από 200 λίρες. Αν οι δικές σου φιγούρες δεν έχουν κουτί, η αξία τους πέφτει κοντά στις 50 λίρες, αλλά και πάλι αξίζει να δοκιμάσεις.

Tamagotchi

Τα δημοφιλή αυτά παιχνίδια κυκλοφόρησαν παγκοσμίως το 1997 και τα παιδιά σε όλο τον κόσμο κόλλησαν αμέσως. Παρότι τα Tamagotchi υπάρχουν ακόμη (μάλιστα το 2022 κυκλοφόρησε και ταινία της Pixar με αναφορά στο παιχνίδι) μια αυθεντική έκδοση μπορεί να σου αποφέρει εκατοντάδες ή και χιλιάδες.

Όσα είναι αχρησιμοποίητα πωλούνται γύρω στις 300 λίρες, αλλά σπάνια μοντέλα, όπως το Mobile Kaitsu! Tamagotchi Plus, μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 3.701 λίρες, όπως συνέβη σε έναν τυχερό το 2021, σύμφωνα με το Smithsonian Magazine.

Για να ελέγξεις την αξία του Tamagotchi σου, αναγνώρισε την έκδοση, δες αν πρόκειται για κοινό ή σπάνιο χρώμα και ρίξε μια ματιά σε παλιές αγγελίες σε sites όπως το eBay. Σε αυτή την περίπτωση, όσο πιο παλιό και μοναδικό, τόσο περισσότερα χρήματα!

Beanie Babies

Με τόσες πολλές παραλλαγές, δεν προκαλεί έκπληξη ότι συγκεκριμένα μοντέλα φτάνουν τις χιλιάδες σε δημοπρασίες. Οι πρώτες εκδόσεις των συλλεκτικών παιχνιδιών, που κυκλοφόρησαν το 1993, έχουν πουληθεί για πάνω από 1.000 λίρες στο eBay, όπως τα Flash the Dolphin και Legs the Frog.

Στο Etsy, τέσσερα σπάνια Beanie Babies από τα ’90s πωλούνται προς 11.610 λίρες, ωστόσο υπάρχουν και δεκάδες διαθέσιμα online με τιμές από μόλις 5 λίρες. Εξαρτάται λοιπόν από το μοντέλο που έχεις, αλλά σίγουρα αξίζει να το ψάξεις.

Κούκλες Spice Girls

Τον Οκτώβριο του 1997, κάθε φαν των Spice Girls ξετρελαινόταν με τις κούκλες του συγκροτήματος, που κυκλοφόρησαν από την Galoob Toys. Το σετ των πέντε κουκλών ήταν διαθέσιμο μέχρι το 1999, ενώ στη συνέχεια η Hasbro ανέλαβε και κυκλοφόρησε τετράδα, μετά την αποχώρηση της Geri Halliwell.

Οι εμβληματικές εμφανίσεις των Scary, Ginger, Baby, Sporty και Posh ήταν όλες διαθέσιμες και αν είσαι ακόμη κάτοχος κάποιας κούκλας Spice Girls, ίσως ήρθε η ώρα να την πουλήσεις. Οι κούκλες πωλούνται για εκατοντάδες στο eBay, με ένα πλήρες σετ να φτάνει πρόσφατα τις 591 λίρες, ενώ μια Viva Forever Posh Spice πουλήθηκε για 281,50 λίρες.

Παιχνίδια Happy Meal

Το Happy Meal της McDonald’s ήταν μεγάλη απόλαυση στα παιδικά μας χρόνια (και όχι μόνο) λόγω του φαγητού. Κάθε κουτί περιλάμβανε κι ένα παιχνίδι, και παλιότερα πολλά από αυτά ήταν συλλεκτικά. Αν ήσουν αρκετά τυχερός ώστε να μαζέψεις αρκετά και τα κράτησες, μπορεί να είσαι τυχερός.

Η αλυσίδα συνεργάστηκε στο παρελθόν με brands όπως Pokémon, Beanie Babies και Disney, και πλήρη σετ μπορούν να αποφέρουν καλά χρήματα. Ένα πλήρες σετ Pokémon Happy Meal πωλείται στο eBay για πάνω από 140 λίρες, ενώ μια συλλογή φιγούρων Minions κοστολογείται στις 350 λίρες. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι φιγούρες Mario από τη δεκαετία του ’90 μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα κερδοφόρες.

