Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η ανησυχία για την πορεία της υγείας του - Τι συμβαίνει με τον δημοφιλή τραγουδιστή
LIFESTYLE

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η ανησυχία για την πορεία της υγείας του - Τι συμβαίνει με τον δημοφιλή τραγουδιστή

 11.08.2025 - 19:26
Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η ανησυχία για την πορεία της υγείας του - Τι συμβαίνει με τον δημοφιλή τραγουδιστή

Μετά την πρόσφατη ακύρωση της συναυλίας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στη Δράμα, στις 15/7, με αλλαγή ημερομηνίας, για τις 3/9, αλλά και την ακόμα πιο πρόσφατη εμφάνισή του σε συναυλία στο Ναύπλιο στις 6/8, υποστηριζόμενος από μια πατερίτσα στο δεξί του χέρι, οι δικοί του άνθρωποι, η σύζυγός του, Ελένη Ράντου, και η κόρη του Νικολέτα, όπως και οικεία του πρόσωπα, από το συγγενικό του περιβάλλον, ανησυχούν πάρα πολύ για την πορεία της κατάστασής του.

Αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση πως ο σπουδαίος καλλιτέχνης, αντιμετωπίζει πρόβλημα με την υγεία του, αλλά όλοι του εφιστούν την προσοχή, γιατί αν δε συμβεί αυτό, το μικρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο και να επιβαρυνθεί με ένα ζήτημα που θα το έχει προκαλέσει ο ίδιος.

Τι συμβαίνει με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, δεν έχει κάνει γνωστό ακόμα τον τρόπο του ατυχήματός του και του τραυματισμού του, καθώς αυτή είναι η επιθυμία του όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο χώρο του τραγουδιού, να μη δημοσιοποιεί προσωπικά κομμάτια ζωής. Οι δικοί του άνθρωποι, ανησυχούν πολύ, γιατί ο επαγγελματισμός του, δεν του επιτρέπει να απέχει από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του, οι οποίες γίνονται σε όλη την Ελλάδα.

Πάντα συνεπής, δε θέλει να δυσαρεστήσει το κοινό του που τον ακολουθεί φανατικά, τόσα χρόνια τώρα. Άλλωστε κάθε καλλιτέχνης, ανεβαίνοντας στη σκηνή, κι έχοντας από κάτω τους ανθρώπους που τον αγαπούν και τον θαυμάζουν, ξεχνάει κάθε πόνο και δυσκολία, δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό. Αυτό συμβαίνει και με τον 75χρονο ερμηνευτή, ο οποίος ακολουθεί το δρόμο της μουσικής και της ερμηνείας, χωρίς άλλη σκέψη. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, θέλει να βρίσκεται στις επάλξεις, όχι μόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα, κάτι που απέδειξε…

ΠΗΓΗ: Youweekly.gr

ΠΗΓΗ: Youweekly.gr

 

Συναγερμός στις Αρχές: Εξακολουθεί να είναι εξαφανισμένο 13χρονο αγοράκι - Δείτε φωτογραφία του

 11.08.2025 - 19:10
Ντόναλντ Τραμπ: Θα πω στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

 11.08.2025 - 19:39
Επιστολή στην Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, με την οποία εκφράζει απογοήτευση για την "αποστασιοποίηση του κόμματος από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης" του με τον ΔΗΣΥ, απέστειλε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

