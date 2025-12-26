Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠέθανε σε ηλικία 100 ετών η Μαρία Σόλε Ανιέλι, αδερφή του Τζάνι
ΔΙΕΘΝΗ

Πέθανε σε ηλικία 100 ετών η Μαρία Σόλε Ανιέλι, αδερφή του Τζάνι

 26.12.2025 - 19:28
Πέθανε σε ηλικία 100 ετών η Μαρία Σόλε Ανιέλι, αδερφή του Τζάνι

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών η Μαρία Σόλε Ανιέλι στην κατοικία της στο Τοριμπιέτρα, έξω από τη Ρώμη.

Η Μαρία Σόλε Ανιέλι υπήρξε η πιο εσωστρεφής και λιγότερο κοσμική μορφή της οικογένειας Ανιέλι. Κόμισσα, καθώς είχε παντρευτεί δύο φορές – αρχικά τον κόμη Ρανιέρι Καμπέλο ντέλα Σπίνα και, μετά τον θάνατό του, τον κόμη Πίο Τεοντοράνι-Φάμπρι – και μητέρα πέντε παιδιών, δεν γοητεύτηκε ποτέ από τον τίτλο ή την αριστοκρατική προβολή. Ούτε η βιομηχανία ούτε ο κόσμος των οικονομικών αποτέλεσαν το πεδίο της.

Η αδελφή του Τζάνι Ανιέλι – προτελευταία από τα έξι αδέλφια – ένιωθε πολύ πιο κοντά στον πολιτισμό και στις κοινωνικές ισορροπίες της καθημερινής ζωής. Αυτή η κλίση την οδήγησε, στη δημόσια προσφορά.

Χωρίς να επιδιώξει ενεργά πολιτικό ρόλο, ανέλαβε επί μία δεκαετία τη δημαρχία του Καμπέλο σουλ Κλιτούννο, κωμόπολη στην κεντρική Ιταλία. Από το 1960 έως το 1970 διοίκησε τον δήμο με ευρεία αποδοχή από την τοπική κοινωνία. 

 Παράλληλα, ανέπτυξε έντονη ευαισθησία για τη φύση και το περιβάλλον, ενδιαφέρον που χαρακτήρισε και τον ανιψιό της, Εντοάρντο Ανιέλι, γιο του Τζάνι, μια από τις πιο τραγικές και αντιφατικές φιγούρες της δυναστείας.

Για δεκατέσσερα χρόνια διετέλεσε πρόεδρος του ιδρύματος Fondazione Agnelli. Μεθοδική και χαμηλών τόνων, προώθησε πρωτοβουλίες με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Μεγάλη της αγάπη υπήρξαν και τα άλογα. Το 1972, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, το άλογο Woodland από τη δική της εκτροφή κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο σύνθετο αγώνισμα ιππασίας, με αναβάτη τον Αλεσάντρο Αρτζέντον.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ανήμερα των Χριστουγέννων ο Χριστάκης Νικολάου - Η επιθυμία της οικογένειάς του για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία
Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη
Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη
Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές
Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο
Εκνευρίστηκε ξανά η Καλλιμάνη στη σκηνή, έβρισε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Όταν η μητέρα – νάρκισσος καταστρέφει τις γιορτές – Η ψυχολόγος δίνει tips για να διαφυλάξεις την ηρεμία σου

 26.12.2025 - 19:08
Επόμενο άρθρο

Ζελένσκι: Δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ αν η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός

 26.12.2025 - 19:45
Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Βρήκαμε τη χρυσή τομή για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ισχύσει για τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, την Παρασκευή, απαντώντας στις ανακοινώσεις των κοινωνικών εταίρων που αντέδρασαν στην απόφαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

  •  26.12.2025 - 12:56
Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη

Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη

  •  26.12.2025 - 16:40
Ζελένσκι: Δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ αν η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός

Ζελένσκι: Δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ αν η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός

  •  26.12.2025 - 19:45
Politico: Γιατί ο πράσινος κανόνας της ΕΕ για τα αυτοκίνητα το 2035 είναι εφιάλτης για την Κύπρο

Politico: Γιατί ο πράσινος κανόνας της ΕΕ για τα αυτοκίνητα το 2035 είναι εφιάλτης για την Κύπρο

  •  26.12.2025 - 17:39
Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές

Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές

  •  26.12.2025 - 15:21
Πρόστιμα εννέα χιλιάδων ευρώ σε τρεις κυνηγούς - Εντοπίστηκαν δίκτυα παγίδευσης και συσκευή μιμητικών ήχων

Πρόστιμα εννέα χιλιάδων ευρώ σε τρεις κυνηγούς - Εντοπίστηκαν δίκτυα παγίδευσης και συσκευή μιμητικών ήχων

  •  26.12.2025 - 18:32
Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο

Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο

  •  26.12.2025 - 14:54
Tα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να ανοίγει χωρίς εμπόδια το 2026

Tα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να ανοίγει χωρίς εμπόδια το 2026

  •  26.12.2025 - 13:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα