Όταν η μητέρα – νάρκισσος καταστρέφει τις γιορτές – Η ψυχολόγος δίνει tips για να διαφυλάξεις την ηρεμία σου

Τότε είναι που «το γιορτινό της προσωπείο» εμφανίζεται και «η δική σου ηρεμία εξαφανίζεται» γράφει η δρ. Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος, σε ανάρτησή της στο Facebook.

Η ναρκισσιστική μητέρα συχνά εμφανίζεται κοινωνικά γοητευτική, χαμογελαστή και δοτική, ειδικά μπροστά σε τρίτους. Πίσω όμως από αυτό το προσωπείο, οι στενές σχέσεις -και κυρίως τα παιδιά της- βιώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Η ανάγκη της για έλεγχο και επιβεβαίωση εντείνεται τις γιορτινές περιόδους, με αποτέλεσμα η προσωπική ηρεμία των άλλων να υποχωρεί.

Συχνά, η κριτική για το σώμα, τις επιλογές ζωής, το σπίτι ή τα παιδιά παρουσιάζεται ως αστείο. Όταν το άτομο πληγωθεί, η απάντηση είναι: «Μα αστειευόμουν». Πρόκειται για μια μορφή συναισθηματικής υποτίμησης που δυσκολεύει το άτομο να εμπιστευτεί το ίδιο του το συναίσθημα.

«Αν οι γιορτές σε εξαντλούν, δεν φταις εσύ. Με μια ναρκισσιστική μητέρα, κάθε όριο είναι πράξη αυτοπροστασίας. Είσαι ενήλικας. Έχεις δικαίωμα σε ήσυχες γιορτές» καταλήγει η ψυχολόγος, προτρέποντας να μη βάλουμε στον «πάγο» την ψυχική μας υγεία για χάρη της οικογενειακής εικόνας.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση

«Όταν η ναρκισσιστική μητέρα “φορά” το γιορτινό της προσωπείο…

η δική σου ηρεμία εξαφανίζεται.

Ρώτησες κάτι απλό;

Το γύρισε ανάποδα. Θύμωσε.

Και τώρα… εσύ απολογείσαι.

Κλασικό γιορτινό gaslighting.

Ώρες, μέρες, δώρα, πρόγραμμα.

Όλα πρέπει να γίνουν ακριβώς όπως τα έχει φανταστεί.

Αν πεις «όχι»;

Είσαι «αχάριστος» ή «κακό παιδί».

Χαμογελά μπροστά στους άλλους…

αλλά σχολιάζει το σώμα σου, τις επιλογές σου,

το σπίτι ή τα παιδιά σου.

Και μετά λέει:

«Μα αστειευόμουν!»

Βάζεις όριο;

Αμέσως δάκρυ, δράμα, ενοχές.

«Εγώ θυσιάζομαι για όλους κι εσύ δεν νοιάζεσαι!»

Γνώριμο σενάριο;

Μπροστά στην οικογένεια,

πετάει μικρές ειρωνείες που πονάνε.

Εκείνη γελά.

Εσύ συρρικνώνεσαι.

Προσοχή, θαυμασμός, έλεγχος.

Σου θυμίζει συνεχώς πως «χρωστάς»

και πως χωρίς εκείνη

τίποτα δεν γίνεται σωστά.

Κουραστικό; Ναι.

Τοξικό; Πάρα πολύ.

Αν οι γιορτές σε εξαντλούν,

δεν φταις εσύ.

Με μια ναρκισσιστική μητέρα,

κάθε όριο είναι πράξη αυτοπροστασίας.

Είσαι ενήλικας.

Έχεις δικαίωμα σε ήσυχες γιορτές».

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr