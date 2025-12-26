Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΌταν η μητέρα – νάρκισσος καταστρέφει τις γιορτές – Η ψυχολόγος δίνει tips για να διαφυλάξεις την ηρεμία σου
ΥΓΕΙΑ

Όταν η μητέρα – νάρκισσος καταστρέφει τις γιορτές – Η ψυχολόγος δίνει tips για να διαφυλάξεις την ηρεμία σου

 26.12.2025 - 19:08
Όταν η μητέρα – νάρκισσος καταστρέφει τις γιορτές – Η ψυχολόγος δίνει tips για να διαφυλάξεις την ηρεμία σου

Για πολλούς ανθρώπους, οι γιορτές συνδέονται με ξεκούραση, ζεστασιά και οικογενειακή θαλπωρή. Για άλλους όμως, αποτελούν μια περίοδο έντονης ψυχικής φόρτισης, άγχους και εσωτερικής σύγκρουσης. Όταν, μάλιστα, υπάρχει μια ναρκισσιστική μητέρα στο οικογενειακό περιβάλλον, οι γιορτές μπορεί να ενεργοποιούν παλιά μοτίβα ελέγχου, ενοχών και συναισθηματικής χειραγώγησης.

Τότε είναι που «το γιορτινό της προσωπείο» εμφανίζεται και «η δική σου ηρεμία εξαφανίζεται» γράφει η δρ. Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος, σε ανάρτησή της στο Facebook.

Η ναρκισσιστική μητέρα συχνά εμφανίζεται κοινωνικά γοητευτική, χαμογελαστή και δοτική, ειδικά μπροστά σε τρίτους. Πίσω όμως από αυτό το προσωπείο, οι στενές σχέσεις -και κυρίως τα παιδιά της- βιώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Η ανάγκη της για έλεγχο και επιβεβαίωση εντείνεται τις γιορτινές περιόδους, με αποτέλεσμα η προσωπική ηρεμία των άλλων να υποχωρεί.

Συχνά, η κριτική για το σώμα, τις επιλογές ζωής, το σπίτι ή τα παιδιά παρουσιάζεται ως αστείο. Όταν το άτομο πληγωθεί, η απάντηση είναι: «Μα αστειευόμουν». Πρόκειται για μια μορφή συναισθηματικής υποτίμησης που δυσκολεύει το άτομο να εμπιστευτεί το ίδιο του το συναίσθημα.

«Αν οι γιορτές σε εξαντλούν, δεν φταις εσύ. Με μια ναρκισσιστική μητέρα, κάθε όριο είναι πράξη αυτοπροστασίας. Είσαι ενήλικας. Έχεις δικαίωμα σε ήσυχες γιορτές» καταλήγει η ψυχολόγος, προτρέποντας να μη βάλουμε στον «πάγο» την ψυχική μας υγεία για χάρη της οικογενειακής εικόνας.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση

«Όταν η ναρκισσιστική μητέρα “φορά” το γιορτινό της προσωπείο…
η δική σου ηρεμία εξαφανίζεται.

Ρώτησες κάτι απλό;
Το γύρισε ανάποδα. Θύμωσε.
Και τώρα… εσύ απολογείσαι.
Κλασικό γιορτινό gaslighting.

Ώρες, μέρες, δώρα, πρόγραμμα.
Όλα πρέπει να γίνουν ακριβώς όπως τα έχει φανταστεί.
Αν πεις «όχι»;
Είσαι «αχάριστος» ή «κακό παιδί».

Χαμογελά μπροστά στους άλλους…
αλλά σχολιάζει το σώμα σου, τις επιλογές σου,
το σπίτι ή τα παιδιά σου.
Και μετά λέει:
«Μα αστειευόμουν!»

Βάζεις όριο;
Αμέσως δάκρυ, δράμα, ενοχές.
«Εγώ θυσιάζομαι για όλους κι εσύ δεν νοιάζεσαι!»
Γνώριμο σενάριο;

Μπροστά στην οικογένεια,
πετάει μικρές ειρωνείες που πονάνε.
Εκείνη γελά.
Εσύ συρρικνώνεσαι.

Προσοχή, θαυμασμός, έλεγχος.
Σου θυμίζει συνεχώς πως «χρωστάς»
και πως χωρίς εκείνη
τίποτα δεν γίνεται σωστά.
Κουραστικό; Ναι.
Τοξικό; Πάρα πολύ.

Αν οι γιορτές σε εξαντλούν,
δεν φταις εσύ.
Με μια ναρκισσιστική μητέρα,
κάθε όριο είναι πράξη αυτοπροστασίας.

Είσαι ενήλικας.
Έχεις δικαίωμα σε ήσυχες γιορτές».

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ανήμερα των Χριστουγέννων ο Χριστάκης Νικολάου - Η επιθυμία της οικογένειάς του για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία
Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη
Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη
Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές
Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο
Εκνευρίστηκε ξανά η Καλλιμάνη στη σκηνή, έβρισε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πώς μπορούν να σας αδειάσουν τον λογαριασμό χωρίς να σας χακάρουν

 26.12.2025 - 18:48
Επόμενο άρθρο

Πέθανε σε ηλικία 100 ετών η Μαρία Σόλε Ανιέλι, αδερφή του Τζάνι

 26.12.2025 - 19:28
Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Βρήκαμε τη χρυσή τομή για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ισχύσει για τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, την Παρασκευή, απαντώντας στις ανακοινώσεις των κοινωνικών εταίρων που αντέδρασαν στην απόφαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

  •  26.12.2025 - 12:56
Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη

Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη

  •  26.12.2025 - 16:40
Ζελένσκι: Δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ αν η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός

Ζελένσκι: Δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ αν η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός

  •  26.12.2025 - 19:45
Politico: Γιατί ο πράσινος κανόνας της ΕΕ για τα αυτοκίνητα το 2035 είναι εφιάλτης για την Κύπρο

Politico: Γιατί ο πράσινος κανόνας της ΕΕ για τα αυτοκίνητα το 2035 είναι εφιάλτης για την Κύπρο

  •  26.12.2025 - 17:39
Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές

Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές

  •  26.12.2025 - 15:21
Πρόστιμα εννέα χιλιάδων ευρώ σε τρεις κυνηγούς - Εντοπίστηκαν δίκτυα παγίδευσης και συσκευή μιμητικών ήχων

Πρόστιμα εννέα χιλιάδων ευρώ σε τρεις κυνηγούς - Εντοπίστηκαν δίκτυα παγίδευσης και συσκευή μιμητικών ήχων

  •  26.12.2025 - 18:32
Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο

Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο

  •  26.12.2025 - 14:54
Tα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να ανοίγει χωρίς εμπόδια το 2026

Tα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να ανοίγει χωρίς εμπόδια το 2026

  •  26.12.2025 - 13:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα