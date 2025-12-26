Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΠώς μπορούν να σας αδειάσουν τον λογαριασμό χωρίς να σας χακάρουν
LIKE ONLINE

Πώς μπορούν να σας αδειάσουν τον λογαριασμό χωρίς να σας χακάρουν

 26.12.2025 - 18:48
Πώς μπορούν να σας αδειάσουν τον λογαριασμό χωρίς να σας χακάρουν

Όταν ακούμε για «άδειασμα λογαριασμού», φανταζόμαστε χάκερ, κακόβουλο λογισμικό και παραβιάσεις ασφαλείας.

Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες οικονομικές απώλειες σήμερα δεν γίνονται έτσι. Ο λογαριασμός αδειάζει χωρίς κανείς να τον έχει «χακάρει».

Το βασικό μοτίβο: δεν παραβιάζουν — πείθουν

Οι σύγχρονες απάτες δεν προσπαθούν να σπάσουν κωδικούς. Προσπαθούν να σας κάνουν να δώσετε εσείς οι ίδιοι την άδεια. Μια άδεια που τεχνικά είναι έγκυρη, αλλά ουσιαστικά δίνεται υπό πίεση ή παραπλάνηση.

Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν:

  • εμφανίζεται μια ειδοποίηση «ασφάλειας»
  • ζητείται επιβεβαίωση συναλλαγής
  • εμφανίζεται πρόβλημα που «πρέπει να λυθεί άμεσα»

Το σύστημα θεωρεί ότι η ενέργεια είναι νόμιμη, επειδή προήλθε από εσάς.

Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι που φεύγουν τα χρήματα

Χωρίς hacking, χωρίς malware, λογαριασμοί αδειάζουν μέσω:

  • Phishing σελίδων που μοιάζουν απόλυτα με e-banking
  • Push ειδοποιήσεων που ζητούν έγκριση συναλλαγής
  • Κωδικών μιας χρήσης (OTP) που δίνονται βιαστικά
  • Συνδρομών–παγίδων που ενεργοποιούνται σιωπηλά
  • Απάτης “επείγοντος”, όπου ο φόβος μπλοκάρει την κρίση

Το κοινό στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει τεχνική παραβίαση. Υπάρχει ανθρώπινη αντίδραση.

Γιατί το σύστημα δεν «μπλοκάρει» τη ζημιά

Από τη στιγμή που:

  • πληκτρολογήσατε σωστά στοιχεία
  • πατήσατε «Έγκριση»
  • δώσατε κωδικό

το σύστημα θεωρεί ότι ενεργήσατε συνειδητά. Για τον μηχανισμό ασφαλείας, όλα έγιναν όπως πρέπει.

Γι’ αυτό και σε πολλές περιπτώσεις, η ανάκτηση χρημάτων είναι δύσκολη ή αδύνατη.

Γιατί το καταλαβαίνετε αργά

Η απώλεια σπάνια γίνεται με ένα μεγάλο ποσό. Συνήθως:

  • ξεκινά με μικρές κινήσεις
  • περνά απαρατήρητη μέσα σε πολλές συναλλαγές
  • εμφανίζεται με γενικές περιγραφές χρέωσης

Μέχρι να χτυπήσει καμπανάκι, η ζημιά έχει ήδη γίνει.

Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε

Χωρίς πανικό, αλλά με σταθερούς κανόνες:

  • μην εγκρίνετε ποτέ συναλλαγή που δεν ξεκινήσατε εσείς
  • μην δίνετε κωδικούς, ακόμη κι αν σας ζητηθούν «επίσημα»
  • μην συνδέεστε σε λογαριασμούς μέσω links
  • ελέγχετε τακτικά μικρές κινήσεις, όχι μόνο μεγάλες

Αν κάτι σας φαίνεται επείγον, αυτό από μόνο του είναι λόγος να σταματήσετε.

Σήμερα, το άδειασμα λογαριασμού δεν απαιτεί χάκερ. Απαιτεί μόνο ένα λάθος κλικ τη λάθος στιγμή. Όσο πιο «κανονική» μοιάζει μια ενέργεια, τόσο μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται. Η καλύτερη άμυνα δεν είναι τεχνική — είναι το να μην βιαστείτε.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ανήμερα των Χριστουγέννων ο Χριστάκης Νικολάου - Η επιθυμία της οικογένειάς του για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία
Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη
Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη
Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές
Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο
Εκνευρίστηκε ξανά η Καλλιμάνη στη σκηνή, έβρισε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόστιμα εννέα χιλιάδων ευρώ σε τρεις κυνηγούς - Εντοπίστηκαν δίκτυα παγίδευσης και συσκευή μιμητικών ήχων

 26.12.2025 - 18:32
Επόμενο άρθρο

Όταν η μητέρα – νάρκισσος καταστρέφει τις γιορτές – Η ψυχολόγος δίνει tips για να διαφυλάξεις την ηρεμία σου

 26.12.2025 - 19:08
Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Βρήκαμε τη χρυσή τομή για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ισχύσει για τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, την Παρασκευή, απαντώντας στις ανακοινώσεις των κοινωνικών εταίρων που αντέδρασαν στην απόφαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

  •  26.12.2025 - 12:56
Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη

Κεντρικές: Μετέφερε χαρτιά εμποστισμένα με ναρκωτικά - Συνέλαβαν 40χρονο επισκέπτη

  •  26.12.2025 - 16:40
Ζελένσκι: Δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ αν η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός

Ζελένσκι: Δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ αν η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός

  •  26.12.2025 - 19:45
Politico: Γιατί ο πράσινος κανόνας της ΕΕ για τα αυτοκίνητα το 2035 είναι εφιάλτης για την Κύπρο

Politico: Γιατί ο πράσινος κανόνας της ΕΕ για τα αυτοκίνητα το 2035 είναι εφιάλτης για την Κύπρο

  •  26.12.2025 - 17:39
Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές

Πώς αποχαιρετά το 2025 η Κύπρος: Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια σε αυτές τις περιοχές

  •  26.12.2025 - 15:21
Πρόστιμα εννέα χιλιάδων ευρώ σε τρεις κυνηγούς - Εντοπίστηκαν δίκτυα παγίδευσης και συσκευή μιμητικών ήχων

Πρόστιμα εννέα χιλιάδων ευρώ σε τρεις κυνηγούς - Εντοπίστηκαν δίκτυα παγίδευσης και συσκευή μιμητικών ήχων

  •  26.12.2025 - 18:32
Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο

Τον «έκαψε» μαρτυρία: Έβαλε φωτιά σε αποθήκη, πλαστικούς καλάθους και οχήματα - Χειροπέδες σε 30χρονο

  •  26.12.2025 - 14:54
Tα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να ανοίγει χωρίς εμπόδια το 2026

Tα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να ανοίγει χωρίς εμπόδια το 2026

  •  26.12.2025 - 13:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα