ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πέπλο μυστηρίου: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό - Όσα δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία

 26.12.2025 - 21:17
Πέπλο μυστηρίου: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό - Όσα δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία

Παραμένει το πέπλο μυστηρίου γύρω από τις συνθήκες θανάτου της αλλοδαπής γυναίκας, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, τα μέχρι στιγμής στοιχεία ωστόσο σκιαγραφούν μια ιστορία κοινωνικής τραγωδίας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, πρόκειται για άστεγη, η οποία φαίνεται ότι είχε βρει προσωρινό καταφύγιο σε αποθηκευτικό χώρο στην οροφή της πολυκατοικίας. Κάτι που αποκαλύπτει μια άλλη πιο σκληρή πραγματικότητα.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας επικεντρώνονται στα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην αποθήκη τις πρώτες πρωινές ώρες των Χριστουγέννων.

Σήμερα στο σημείο έγιναν εξετάσεις από λειτουργούς της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας όπου εντοπίστηκε ηλεκτρική σόμπα. Ακόμη πιο τραγικό το γεγονός ότι η γυναίκα φαίνεται να την άναψε στην προσπάθειά της να προστατευτεί από το κρύο. Μία προσπάθεια επιβίωσης… που κατέληξε μοιραία.

Η ταυτοποίηση της σορού θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο του DNA και η νενομισμένη νεκροτομή έχει προγραμματιστεί να διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, οπότε και αναμένεται να διακριβωθούν τα αίτια θανάτου.

Δείτε το ρεπορτάζ: 

Βρήκαμε τη χρυσή τομή για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ισχύσει για τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, την Παρασκευή, απαντώντας στις ανακοινώσεις των κοινωνικών εταίρων που αντέδρασαν στην απόφαση.

