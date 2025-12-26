Ecommbx
LIKE ONLINE

 26.12.2025 - 15:29
Νέα εποχή στα e-mail ετοιμάζει η Google: Όσοι θέλουν θα μπορούν να αλλάξουν διεύθυνση Gmail

Τη δυνατότητα οι χρήστες του Gmail να μπορούν να αλλάξουν τις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών τους ταχυδρομείων ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η Google ικανοποιώντας ένα μακροχρόνιο αίτημα των χρηστών της.

Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, το σχέδιο είναι η Google να δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους λογαριασμών με κατάληξη @gmail.com να αποκτήσουν μια νέα, διατηρώντας όλα τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που ήδη έχουν.

Για την ώρα, πάντως, η νέα ντιρεκτίβα για τις αλλαγές στη διεύθυνση email εμφανίζονται μόνο στην έκδοση Χίντι της σελίδας υποστήριξης της Google, γεγονός που - κατά το CNBC - υποδηλώνει ότι η αλλαγή ενδέχεται να ξεκινήσει από την Ινδία.

Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, η λειτουργία αλλαγής θα διατεθεί σταδιακά σε όλους τους χρήστες.

Βάσει των πληροφοριών που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, οι χρήστες που αλλάζουν τη διεύθυνσή τους θα διατηρήσουν αυτόματα την αρχική τους διεύθυνση ως ψευδώνυμο. Τα email που αποστέλλονται στην παλιά διεύθυνση θα συνεχίσουν να φτάνουν στο inbox, και η αρχική διεύθυνση θα εξακολουθεί να λειτουργεί για τη σύνδεση σε υπηρεσίες της Google όπως το Drive, το Maps και το YouTube.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να επαναχρησιμοποιήσουν την παλιά διεύθυνση email του λογαριασμού Google ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οι λογαριασμοί που αλλάζουν τη διεύθυνση Gmail τους δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν άλλη νέα διεύθυνση για τους επόμενους 12 μήνες και δεν μπορούν να διαγράψουν τη νέα επιλεγμένη διεύθυνση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

