Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Περικοπές φωτοβολταϊκών σπιτιών στο κατακαλόκαιρο» γράφει ότι αιτία για τις περικοπές είναι μια βλάβη σε μονάδα της ΑΗΚ στο Βασιλικό, που αποφασίστηκε να μην τεθεί εκτός λειτουργίας γιατί δεν θα επανερχόταν εγκαίρως. Αλλού, προβάλλει καταγγελία στην Αστυνομία για κλοπή νερού από μονάδα αφαλάτωσης. Γράφει, επίσης, για τη φορολογική μεταρρύθμιση, σημειώνοντας ότι το Χρηματιστήριο εκφράζει έντονη ανησυχία για τη μη ενσωμάτωση στο νομοσχέδιο προτάσεων που θα ενίσχυαν το θεσμό της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Με… ’δάκτυλο’ Προεδρικού η επίθεση Αναστασιάδη σε Αννίτα» και γράφει ότι από το από το Προεδρικό υποκινήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η ξαφνική επίθεση του πρώην ΠτΔ Νίκου Αναστασιάδη προς την ηγεσία του ΔΗΣΥ, "με στόχο να μετατοπιστεί η δημόσια συζήτηση από τις πυρκαγιές στα εσωκομματικά του κόμματος". Γράφει, επίσης, ότι, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Cypronetwork, εκτός δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών του 2028 θα βρεθεί ο νυν Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε αντίθεση με τους Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Αννίτα Δημητρίου που θεωρούν ότι θα είναι το πιθανότερο ζευγάρι του β’ γύρου. Αναφέρει, ακόμη, πως δεν προβλέπεται επιστροφή των μισθών του πρώην Επιτρόπου Εθελοντισμού, Γιάννη Γιαννάκη, έστω και εάν καταδικαστεί.

«Ο Φιλελεύθερος» κάτω από τον τίτλο «Δραματικές ώρες για ηλεκτροδότηση» γράφει, στο κύριο του θέμα, ότι ψες γύρω στις 8μμ υπήρξαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην ορεινή Λεμεσό, ενώ η Δημοκρατία αυτές τις κρίσιμες μέρες καλύπτει και ανάγκες ηλεκτροδότησης στα κατεχόμενα. Γράφει, αλλού, ότι διεθνής διαδραστική πλατφόρμα για τον τουρισμό προβάλλει ανάλυση για τις φονικές πυρκαγιές στην Ευρώπη και θέτει ερώτημα για έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας και κάνει ιδιαίτερες αναφορές στο νησί μας. Προβάλλει, επίσης, ότι η κυπριακή υπηκοότητα δίδεται σε εργαζομένους τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, με στόχο την προσέλκυση εταιρειών, ενώ άλλες 360 εταιρείες βρίσκονται υπό εξέταση.

Η «Χαραυγή», κάτω από τον τίτλο «Σύγχυση και πανικό προκάλεσε δημοσίευμα της 'Χ' στο Προεδρικό», γράφει ότι στο Προεδρικό "βιάστηκαν να απαξιώσουν το ρεπορτάζ της 'Χ' και περιέπεσαν σε αντιφάσεις" ενώ "όταν έγινε σαφές ότι η κυβερνητική ‘διάψευση’ βασίστηκε σε λάθος έκθεση, το Προεδρικό αναπροσάρμοσε το αφήγημά του". Αλλού αναφέρει ότι το σχέδιο του Ισραήλ για πλήρη κατάληψη της Γάζας θα επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση. Γράφει επίσης ότι στις 5 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η β’ κατανομή για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώ αύριο θα γίνει η κατανομή φοιτητών του ΤΕΠΑΚ σε εστίες.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Μνημεία που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές θα τεθούν υπό προστασία» και αναφέρει ότι επτά μνημεία – εκκλησίες υπέστησαν ζημιές και η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στις πυρόπληκτες κοινότητες της ορεινής Λεμεσού, διαβεβαίωσε ότι θα προστατευτούν. Προβάλλουν, επίσης, τη διερευνώμενη απαγωγή 48χρονης Ρουμάνας με την Αστυνομία να δηλώνει ότι προέβη σε τρεις συλλήψεις στην Πάφο για την υπόθεση. Γράφει, επίσης, ότι ο Νίκος Αναστασιάδης επέκρινε τον ΔΗΣΥ για "υιοθέτηση τουρκικών αφηγημάτων".