Καταβλήθηκαν €139,622 για τους μισθούς 126 πυρόπληκτων εργαζομένων - Συνεχίζεται η διαδικασία του Υπουργείου Εργασίας

Ενόψει της αποκατάστασης των ζημιών και της σταδιακής επαναδραστηριοποίησης των επαγγελματιών της περιοχής, αξιοποιούνται τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, για την επικοινωνία με τους δικαιούχους και τον υπολογισμό του ύψους των παροχών.

Μέσα από αυτή την διαδικασία πραγματοποιήθηκαν πληρωμές συνολικού κόστους €139,622 για τους μισθούς 126 εργαζομένων, για την περίοδο από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, η οικονομική παροχή για την κάλυψη των μισθών καταβλήθηκε προς 26 εργοδότες που εργοδοτούν 94 μισθωτούς εργαζόμενους, και προς 32 αυτοτελώς εργαζόμενους με βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας την γεωργοκτηνοτροφία, την εστίαση, την οινοποιεία, τον τουρισμό και το εμπόριο.

Η διαδικασία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και η έναρξη καταβολής της οικονομικής παροχής θα συνεχιστεί κατά το προσεχές διάστημα για επιπρόσθετους δικαιούχους, σύμφωνα με την καταγραφή των ζημιών.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, οι επηρεαζόμενοι εργοδότες και εργαζόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Εργασίας:

- Mιχάλης Σιαμπτάνης – Εργατικός Λειτουργός – Τμήμα Εργασίας Τηλ. 22400855 – email: [email protected]

- ΄Ελενα Δημοσθένους – Γραμματειακός Λειτουργός – Τμήμα Εργασίας Τηλ. 25827356 – email: [email protected]