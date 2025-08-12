Σ’ αρέσουν τα γλυκά και κάνεις διακοπές σε Πρωτάρα και Αγ. Νάπα; - Δες εδώ 15+1 spot με παγωτά, γλυκά, βάφλες και κρέπες

Είτε αναζητάς αυθεντικό ιταλικό gelato, χειροποίητα chimney cakes, βάφλες με παγωτό ή πολύχρωμα ζαχαρωτά, εδώ θα βρεις το γλυκό spot που σου ταιριάζει.

Δείτε τα πιο κάτω:

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Fresco Cafe & Dessert

Το Fresco Cafe & Dessert στην Αγία Νάπα προσφέρει στους επισκέπτες των παράλιων φρέσκο καφέ, παγωτό σε διάφορες γεύσεις, μέσα σε ψωμάκι, πάνω σε βαφλάκια και μέσα σε bubble waffle σε έναν μοντέρνο και φιλόξενο χώρο. Με έμφαση στην ποιότητα και τις προσεγμένες γεύσεις, το ανακαινισμένο στέκι υπόσχεται να γίνει αγαπημένος προορισμός για όσους αναζητούν ξεχωριστές γλυκές απολαύσεις και στιγμές χαλάρωσης.

(23 721508) Κρυού Νερού 16, Αγία Νάπα.

El Greco

Μία παγωταρία που προσφέρει πολλά περισσότερα από απλό παγωτό. Με μεγάλη ποικιλία σε γεύσεις, το El Greco σερβίρει επίσης λαχταριστές βάφλες, απολαυστικά milkshakes και αρωματικό καφέ, καλύπτοντας κάθε επιθυμία για γλυκό ή ένα δροσερό διάλειμμα. Ο φωτεινός και χαλαρός του χώρος, σε συνδυασμό με τη φιλική εξυπηρέτηση, το καθιστούν ιδανικό στέκι για όλες τις ώρες της μέρας στην καρδιά της Αγίας Νάπας.

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 45, Αγία Νάπα.

The Bakery Co.

Ο αγαπημένος χώρος στην Αγία Νάπα για καφέ, γλυκό, παγωτό, βάφλα, αλμυρά και ό,τι άλλο σκεφτείς μας περιμένει. Εκεί θα βρεις όλα τα καλούδια με μοναδική ποιότητα και γεύση. Μπορείς να καθίσεις και να απολαύσεις τον απογευματινό σου καφέ με παγωτό τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο.

(23722818) Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ' 14, Αγία Νάπα.

Frosty & Latte

Το καλοκαίρι βρήκε το πιο γευστικό του στέκι στο κέντρο της Αγίας Νάπας και ακούει στο όνομα Frosty & Latte. Μια μικρή αλλά εκρηκτική gelatteria που καταφέρνει να τραβήξει όλα τα βλέμματα – και τις κουταλιές. Με λαχταριστά παγωτά, δημιουργικά sundaes και φρεσκοκαβουρδισμένο καφέ, είναι το απόλυτο σημείο δροσιάς και απόλαυσης για κάθε ώρα της ημέρας.

(99419572) Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 19, Αγία Νάπα.

Royal Gelatisimo

Η Royal Gelatissimo στην Αγία Νάπα, ακριβώς δίπλα από τον φούρνο Ζορπάς, είναι η ιδανική στάση για κάτι γλυκό μετά το βραδινό σου στην περιοχή. Εδώ θα βρεις χωνάκια σε κάθε πιθανή εκδοχή, δροσερά milkshakes, λαχταριστές κρέπες, γρανίτες, αφράτες βάφλες και φυσικά απολαυστικό παγωτό για να κλείσεις τη μέρα σου με την πιο γλυκιά γεύση.

(23 300734) Λεωφόρος Νησί 18, Αγία Νάπα.

Five Colours

Στον πιο κεντρικό δρόμο της Αγίας Νάπας, στη Λεωφόρο Νήσι, το Five Colours είναι ο απόλυτος προορισμός για custom made απολαύσεις. Εδώ, όλα φτιάχνονται όπως ακριβώς τα θέλεις: από δροσερά ice roll bites, bubble tea και γρανίτες, μέχρι bubble waffles, churros, αφράτα waffle bites, ζαχαρωτά και παγωτά. Με έμφαση στη δημιουργικότητα και τη φαντασία, το Five Colours προσφέρει αμέτρητους συνδυασμούς για να φτιάξεις τη δική σου μοναδική γλυκιά εμπειρία.

(99 849646) Λεωφόρος Νησί (απέναντι από φούρνο Σίγμα), Αγία Νάπα.

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΠΡΩΤΑΡΑΣ

My Cookie Dough

Το My Cookie Dough στην Κύπρο φέρνει την απόλυτη γλυκιά εμπειρία σε Αγία Νάπα και Πρωταρά, με αφράτη, ζεστή ζύμη μπισκότου σε λαχταριστές γεύσεις και toppings όπως Kinder, Lotus Biscoff, Nutella και πολλά άλλα. Εκτός από τα διάσημα cookie dough, θα βρεις παγωτό μηχανής, απολαυστικά milkshakes, καφέδες και σοκολάτες, όλα φτιαγμένα για να ικανοποιήσουν κάθε γλυκιά επιθυμία. Είτε θέλεις να τα απολαύσεις εκεί, είτε να τα πάρεις μαζί σου, κάθε επίσκεψη υπόσχεται χαμόγελα… γεμάτα απόλαυση.

(23 816047) Κρυού Νερού 20, Αγία Νάπα.

(23 721340) Πρωταρά, Παραλίμνι.

Papafilippou Ice Cream

Το Papafilippou Ice Cream, το αγαπημένο κυπριακό παγωτό, έχει την παρουσία του και στον Πρωταρά, όπου λειτουργεί ως μέρος του αγαπημένου Yianna Marie, καθώς και στην Αγία Νάπα, ενσωματωμένο στον γνωστό καφέ Mikel. Και στα δύο σημεία, μπορείς να απολαύσεις αυθεντικό παγωτό με πλούσιες γεύσεις και φρέσκα υλικά, ιδανικό για να δροσίσει τις ζεστές μέρες και να συνοδεύσει τις στιγμές σου στην περιοχή.

(23 820001) Λεωφόρος Νησί, Αγία Νάπα.

(23 814446) Λευκόλας 23, Πρωταράς, Παραλίμνι.

Pahit Ice

Το αγαπημένο κατάστημα της γνωστής αλυσίδας παγωτού Pahit Ice υποδέχεται πλέον το κοινό του σε νέο, πλήρως ανανεωμένο χώρο, στην καρδιά της Αγίας Νάπας. Με σεβασμό στην ποιότητα και τις αξίες της αλυσίδας, το νέο κατάστημα έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις, διατηρώντας όλα όσα αγαπήσαμε στο Pahit Ice—και ακόμα περισσότερα. Μπορείς να επισκεφθείς και το κατάστημα στον Πρωταρά, με αγαπημένες γεύσεις παγωτού σε έναν μοντέρνο χώρο.

Κρύου Νερού 18, Αγία Νάπα.

(23 744724/ 99 362261) Πρωταρά 20, Παραλίμνι.

Hans & Gretel

Στον κεντρικό δρόμο της Αγίας Νάπας αλλά και του Πρωταρά, το θεματικό Hans & Gretel προσφέρει μια παραμυθένια εμπειρία γεμάτη γλυκούς πειρασμούς. Με μαγική ατμόσφαιρα που θυμίζει σκηνικό βγαλμένο από παιδικό παραμύθι, το κατάστημα ξεχωρίζει για τα εντυπωσιακά chimney cakes, τις bubble waffles, τις λαχταριστές κρέπες, τα παγωτά και τα πολύχρωμα ζαχαρωτά. Οι γεύσεις συνδυάζονται με επιρροές από το Dubai, προσθέτοντας μια δόση πολυτέλειας και φαντασίας σε κάθε δημιουργία. Κάθε στάση στο Hans & Gretel είναι μια γλυκιά εμπειρία που σε ταξιδεύει πίσω στις πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις.

(97 827072) Πρωταρά 6, Παραλίμνι.

(99 880866) Λεωφόρος Νησί 37, Αγία Νάπα.

Napolea

Το Napolea ξεκίνησε την ιστορία του το 2006, μέσα από μια κουζίνα στην Αγία Νάπα, υπό την καθοδήγηση του Γάλλου Chef Pierrick. Σήμερα, το flagship κατάστημα στη Λεωφόρο Νίσσι αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του αυθεντικού παγωτού. Εκεί, οι γαλλικές συνταγές συναντούν τον μεσογειακό ήλιο και το αποτέλεσμα είναι χειροποίητο παγωτό υψηλής ποιότητας, φτιαγμένο με παραδοσιακή τεχνογνωσία και αγνά υλικά. Το Napolea έχει γίνει καλοκαιρινή συνήθεια για τους ντόπιους και τους επισκέπτες, με τις γεύσεις, τα toppings και τη διάθεση να αλλάζουν – αλλά τη νοστιμιά να παραμένει σταθερή. Μπορείς να το βρεις και στο τέλος της κεντρικής λεωφόρου του Πρωταρά κόντα στο Fig Tree Bay.

(99 380611) Λεωφόρος Νησί, Αγία Νάπα.

(99 749603) Πρωταρά 61, Παραλίμνι.

ΠΡΩΤΑΡΑΣ

Patisserie Amelie

Στην καρδιά του Πρωταρά, στον πιο πολυσύχναστο και κεντρικό δρόμο, το Patisserie Amelie προσφέρει τον ιδανικό γλυκό προορισμό για μια απολαυστική στάση. Με μοντέρνο σχεδιασμό και άνετα τραπεζάκια στον εξωτερικό του χώρο, σερβίρει ποιοτικά παγωτά, αρωματικό καφέ και τσάι, αφράτες βάφλες, δροσερά milkshakes, αλλά και κλασικά γλυκά όπως τάρτα λεμονιού και αμερικάνικο cheesecake. Ένα σημείο που συνδυάζει γεύση και στυλ, ιδανικό για να χαλαρώσεις μετά τη βόλτα.

(23 831501) Πρωταρά 37, Παραλίμνι.

Το Γλυκατζίδικο

Επισκέψου το νέο εναλλακτικό ζαχαροπλαστείο στην καρδιά του Πρωταρά, το Γλυκατζίδικο, που είναι όνομα και πράγμα. Εκεί, αρχικά θα απολαύσεις εκλεκτό καφέ της αρεσκείας σου μαζί με αλμυρά κατά την διάρκεια της ημέρας και παράλληλα θα βρεθείς σε μεγάλο δίλημμα ανάμεσα στην γκάμα gelato και sorbet, παραδοσιακών, σιροπιαστών και μη γλυκών που διαθέτει αλλά και λουκουμάδων τους οποίου μπορείς να συνοδεύσεις με κάποια από τις σως του μαγαζιού.

(23 814012) Πρωταρά 51, Παραλίμνι.

Chillz Gelateria & Cafe Bar

Εδώ θα βρεις σπιτικό παγωτό σε γεύσεις όπως όλες οι σοκολάτες, bubblegum, Lotus και Dubai chocolate, frozen yogurt, παγωτά μηχανής, milkshakes και γρανίτες. Σίγουρα το πετύχαμε στη βόλτα μας στον κεντρικό δρόμο του Πρωταρά, όπου το Chillz, ένας χώρος που συνδυάζει παγωταρία, μπαρ και καφέ, τραβά τα βλέμματα με τις δροσερές του λιχουδιές. Είναι το τέλειο σημείο για μια στάση που θα σου γλυκάνει τη μέρα ή θα ολοκληρώσει ιδανικά τη βραδινή σου έξοδο.

(23 831200) Πρωταρά, Παραλίμνι.

Oh My Gelato

Ένας μοντέρνος χώρος με απαλά παστέλ χρώματα και άνετα καθίσματα στον εξωτερικό χώρο, το OMG (Oh My Gelato) στον Πρωταρά ξεχωρίζει για το καθαρό, χειροποίητο παγωτό του σε μια μεγάλη ποικιλία υπέροχων γεύσεων. Βρίσκεται προς το τέλος της κεντρικής λεωφόρου, καθιστώντας το ιδανικό σημείο για μια γλυκιά στάση μετά από μια μέρα εξερεύνησης ή μια βόλτα στην περιοχή.

(23 040900) Πρωταρά 53, Παραλίμνι.

Πανίκος Λουκουμάδες

Ο κύριος Πανίκος, με πολυετή παρουσία στην περιοχή, σερβίρει λαχταριστούς λουκουμάδες με ό,τι toppings μπορείς να φανταστείς, ενώ στον χώρο θα βρεις και το αγαπημένο παγωτό Papafilippou. Εκτός από τους λουκουμάδες, μπορείς να απολαύσεις milkshakes, κυπριακό καφέ, μαχαλεπί και σιάμισιη, ιδανικό για μια γλυκιά στάση μετά τη θάλασσα.

(99 684815) Λεωφόρος Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο 298, Πρωταράς.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus