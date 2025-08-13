Παρασύρθηκε από όχημα 4χρονο αγοράκι στην Πάφο - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 18:00 το απόγευμα χθες ενώ το τετράχρονο παιδάκι ποδηλατούσε στην αυλή της οικίας του, βγήκε προς τον δρόμο και σε κάποια στιγμή παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, που οδηγούσε 26χρονος.

Το τετράχρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ έπειτα αποφασίστηκε όπως μεταφερθεί στο Μακάρειο.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.