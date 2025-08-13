Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Παρασύρθηκε από όχημα 4χρονο αγοράκι στην Πάφο - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

 13.08.2025 - 10:30
Στο Μακάρειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε παιδάκι τεσσάρων ετών, το οποίο παρασύρθηκε από όχημα την Τρίτη (12/8) στην επαρχία Πάφου. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 18:00 το απόγευμα χθες ενώ το τετράχρονο παιδάκι ποδηλατούσε στην αυλή της οικίας του, βγήκε προς τον δρόμο και σε κάποια στιγμή παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, που οδηγούσε 26χρονος.

Το τετράχρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ έπειτα αποφασίστηκε όπως μεταφερθεί στο Μακάρειο.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

