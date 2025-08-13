Σκληρή μάχη σε Αχαϊα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο - Πολλαπλά μέτωπα και θυελλώδεις άνεμοι

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη λίγο μετά τις 8 το πρωί της Τετάρτης (13.08.25), η φωτιά στην Κάτω Αχαϊα εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτη, έχοντας επικεντρωθεί σε 2 μέτωπα.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα από αέρος, ενώ στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.

Την ίδια ώρα, μαίνεται ο εφιάλτης και στην Πρέβεζα, όπου τα 8 μποφόρ ολοένα και φουντώνουν τις φλόγες, οι οποίες κατακαίνε επίσης σε 2 μέτωπα.

Το πρώτο μέτωπο κατευθύνεται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά, ενώ το δεύτερο προς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο έχουν κατεύθυνση προς τη Φιλιππιάδα ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στη Χίο η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη σε δύο μέτωπα κι υπό ανέμους 6 μποφόρ. Το ένα κινείται μεταξύ των οικισμών Πειραμά και Μπαρμπαριά και το άλλο κοντά στο χωριό Πέρδικα, με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Δευχά και Χάλανδρα.

Στα σημεία επιχειρούν πέντε ελικόπτερα.

Τέλος, στη Ζάκυνθο τρία ξεχωριστά μέτωπα συνολικού μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων παραμένουν εκτός ελέγχου.

Έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Αγάλας και Κερί, ενώ καταγράφονται ζημιές σε σπίτια, τουριστικές μονάδες και γεωργικές εκτάσεις.

Όπως τόνισε ο κ. Βαθρακογιάννης, σε όλη τα μέτωπα της χώρας τιτάνια μάχη δίνουν 33 εναέρια μέσα.

Σημειώνεται ότι με ασθενοφόρα διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες με συμπτώματα θερμοπληξίας στην Αχαΐα, ένας στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και ένας στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα. Στη Χίο, δέκα πυροσβέστες και δύο εθελοντές έλαβαν πρώτες βοήθειες.

Επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Εξαιτίας των πολλαπλών πύρινων μετώπων που έχουν ξεσπάσει στη χώρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει στην Αθήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο γραφείο του για τον συντονισμό των εξελίξεων ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα μεταβεί στο κέντρο της Πολιτικής Προστασίας για άμεση ενημέρωση. Επιπλέον ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει και στην προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με θέμα τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Πρωινή εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Χίο, που έχει περικυκλώσει ολόκληρους οικισμούς

Φωτιά στη Χίο



Εθελοντές ναυαγοσώστες απομακρύνουν οικογένειες και κατοικίδια από τα Βραχναίικα Αχαΐας

ΠΗΓΗ: CNN.gr