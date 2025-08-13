Έρχεται το SeptemberFest: Αυτοί οι καλλιτέχνες θα ανέβουν στην σκηνή – Δες από πού μπορείς να αγοράσεις εισιτήρια

Θα πραγματοποιηθεί 2-8 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικής με τραγουδιστές για όλα τα γούστα.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί και φέτος στον ίδιο χώρο όπως κάθε χρόνο, δηλαδή στο Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έντεχνο και λαϊκό τραγούδι, ροκ και ποπ βραδιές και πολλά άλλα καλύπτοντας όλες τις ηλικίες και ενδιαφέροντα.

Ποιοι τραγουδιστές θα εμφανιστούν

Πρώτα ήρθε η ανακοίνωση των Πυξ Λαξ οι οποίοι στις 2 Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν την αυλαία του Septemberfest Nicosia Beer Festival.

Ακολούθως ανακοινώθηκε ένα ακόμα μεγάλο όνομα, αυτό του Νίκου Μακρόπουλου ο οποίος στις 3 Σεπτεμβρίου, θα μας ξεσηκώσει με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες!

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά θα εμφανιστούν οι Locomondo, για ένα άκρως αναεβαστικό live, ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου στη σκηνή θα βγει ο Στέλιος Ρόκκος μαζί με την Κατερίνα Λαζαρίδου.

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, το αγαπημένο δίδυμο Μαραβέγιας και Μουζουράκης έρχεται στο αγαπημένο φεστιβάλ μπίρας ενώ την Κυριακή 07 του μήνα θα απολαύσουμε τον Νίκο Απέργη μαζί με την Έλενα Παπαπαναγιώτου.

Την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ έρχεται να κλείσει το πρόγραμμα ο εκπληκτικός Χρήστος Μάστορας με τις Μέλισσες.

Το πρόγραμμα των ημερών:

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου: Πυξ Λαξ

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου: Νίκος Μακρόπουλος

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου: Locomondo

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου: Στέλιος Ρόκκος μαζί με την Κατερίνα Λαζαρίδου

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου: Κωστής Μαραβέγιας & Πάνος Μουζουράκης

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου: Νίκος Απέργης μαζί με την Έλενα Παπαπαναγιώτου

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου: Χρήστος Μάστορας και Μέλισσες

*Με πληροφορίες από το checkInCyprus