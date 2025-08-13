Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων για τους 286 πυρόπληκτους - Πόσα εκατομμύρια θα μοιραστούν

Στην ανάρτησή του, ο κ. Ιωάννου αναφέρει ότι, βάσει της δέσμευσης της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη «για άμεση καταβολή της οικονομικής στήριξης προς τους πυρόπληκτους συμπολίτες για την αποκατάσταση και επιδιόρθωση των ζημιών», έχουν κληθεί από χθες οι πρώτοι επηρεαζόμενοι για να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του ποσού, ώστε να λάβουν τις επόμενες μέρες τα χρήματα.

Παρά την περιπλοκότητα της διαδικασίας, σημειώνει, «καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια» από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για άμεση διεκπεραίωσή της, «με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών και την γρήγορη επιστροφή των πολιτών στην καθημερινότητά τους».

Επιπλέον, αναφέρει, ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η διαδικασία έγκρισης για καταβολή του εφάπαξ ποσού για τις βασικές ανάγκες στους επηρεαζόμενους πολίτες. Συνολικά, προσθέτει, η εφάπαξ οικονομική στήριξη δόθηκε σε 286 δικαιούχους με συνολική δαπάνη περίπου €2 εκ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως στο πλαίσιο της δέσμευσης για άμεση καταβολή της οικονομικής στήριξης προς τους πληγέντες από την πυρκαγιά στην Επαρχία Λεμεσού, για την αποκατάσταση των ζημιών, και σε συνέχεια της εκτίμησης κόστους των ζημιών από το ΕΤΕΚ, έχει ξεκινήσει από χθες η διαδικασία αξιολόγησης των στοιχείων που υποβλήθηκαν. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες, με προτεραιότητα στις μόνιμες κατοικίες και τις περιουσίες με μερική καταστροφή, ενώ παράλληλα προχωρά και η κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων με ολική καταστροφή, ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση οικονομική ενίσχυση και σε αυτές τις οικογένειες, αναφέρεται.

Προστίθεται πως παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση των διαφόρων στοιχείων που καταγράφηκαν και συλλέγηκαν είναι μια περίπλοκη διαδικασία, για την ολοκλήρωση της οποίας θα απαιτηθεί χρόνος, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την αρμόδια Επιτροπή που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό για άμεση διεκπεραίωσή της. Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των πρώτων περιπτώσεων και έγινε επικοινωνία με τους επηρεαζόμενους, οι οποίοι κλήθηκαν για να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του ποσού, ώστε να λάβουν το ποσό της αποκατάστασης, προστίθεται.

Σημειώνεται, επίσης, ότι ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η διαδικασία έγκρισης για καταβολή του εφάπαξ ποσού για τις βασικές ανάγκες στους επηρεαζόμενους πολίτες. Συνολικά, η εφάπαξ οικονομική στήριξη δόθηκε σε 286 δικαιούχους με συνολική δαπάνη περίπου €2 εκ..

"Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η ολοκλήρωση της καταβολής της οικονομικής βοήθειας για την αποκατάσταση των ζημιών με γοργούς ρυθμούς, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε οι πολίτες να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους το συντομότερο δυνατό", αναφέρεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ