Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων για τους 286 πυρόπληκτους - Πόσα εκατομμύρια θα μοιραστούν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων για τους 286 πυρόπληκτους - Πόσα εκατομμύρια θα μοιραστούν

 13.08.2025 - 09:38
Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων για τους 286 πυρόπληκτους - Πόσα εκατομμύρια θα μοιραστούν

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες για άμεση διεκπεραίωση της διαδικασίας αποζημιώσεων προς τους πυρόπληκτους, με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών και την γρήγορη επιστροφή των πολιτών στην καθημερινότητά τους, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου. Σημειώνει ότι συνολικά, η εφάπαξ οικονομική στήριξη για την κάλυψη βασικών αναγκών δόθηκε σε 286 δικαιούχους με συνολική δαπάνη περίπου €2 εκατομμύρια.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Ιωάννου αναφέρει ότι, βάσει της δέσμευσης της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη «για άμεση καταβολή της οικονομικής στήριξης προς τους πυρόπληκτους συμπολίτες για την αποκατάσταση και επιδιόρθωση των ζημιών», έχουν κληθεί από χθες οι πρώτοι επηρεαζόμενοι για να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του ποσού, ώστε να λάβουν τις επόμενες μέρες τα χρήματα.

Παρά την περιπλοκότητα της διαδικασίας, σημειώνει, «καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια» από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για άμεση διεκπεραίωσή της, «με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών και την γρήγορη επιστροφή των πολιτών στην καθημερινότητά τους».

Επιπλέον, αναφέρει, ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η διαδικασία έγκρισης για καταβολή του εφάπαξ ποσού για τις βασικές ανάγκες στους επηρεαζόμενους πολίτες. Συνολικά, προσθέτει, η εφάπαξ οικονομική στήριξη δόθηκε σε 286 δικαιούχους με συνολική δαπάνη περίπου €2 εκ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως στο πλαίσιο της δέσμευσης για άμεση καταβολή της οικονομικής στήριξης προς τους πληγέντες από την πυρκαγιά στην Επαρχία Λεμεσού, για την αποκατάσταση των ζημιών, και σε συνέχεια της εκτίμησης κόστους των ζημιών από το ΕΤΕΚ, έχει ξεκινήσει από χθες η διαδικασία αξιολόγησης των στοιχείων που υποβλήθηκαν. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες, με προτεραιότητα στις μόνιμες κατοικίες και τις περιουσίες με μερική καταστροφή, ενώ παράλληλα προχωρά και η κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων με ολική καταστροφή, ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση οικονομική ενίσχυση και σε αυτές τις οικογένειες, αναφέρεται.

Προστίθεται πως παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση των διαφόρων στοιχείων που καταγράφηκαν και συλλέγηκαν είναι μια περίπλοκη διαδικασία, για την ολοκλήρωση της οποίας θα απαιτηθεί χρόνος, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την αρμόδια Επιτροπή που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό για άμεση διεκπεραίωσή της. Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των πρώτων περιπτώσεων και έγινε επικοινωνία με τους επηρεαζόμενους, οι οποίοι κλήθηκαν για να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του ποσού, ώστε να λάβουν το ποσό της αποκατάστασης, προστίθεται.

Σημειώνεται, επίσης, ότι ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η διαδικασία έγκρισης για καταβολή του εφάπαξ ποσού για τις βασικές ανάγκες στους επηρεαζόμενους πολίτες. Συνολικά, η εφάπαξ οικονομική στήριξη δόθηκε σε 286 δικαιούχους με συνολική δαπάνη περίπου €2 εκ..

"Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η ολοκλήρωση της καταβολής της οικονομικής βοήθειας για την αποκατάσταση των ζημιών με γοργούς ρυθμούς, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε οι πολίτες να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους το συντομότερο δυνατό", αναφέρεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

  •  13.08.2025 - 06:24
