ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έπεσε με το όχημά του σε προθήκη καφεστιατορίου 53χρονος - Εγκατέλειψε τη σκηνή, τον βρήκαν και μύριζε αλκοόλ

 13.08.2025 - 09:29
Άνδρας ηλικίας 53 ετών κτύπησε χθες, σύμφωνα με την Αστυνομία, με το αυτοκίνητο του σε προθήκη καφεστιατορίου στον κυκλικό κόμβο Καλαβασού, εγκατέλειψε τη σκηνή, και εντοπίστηκε αργότερα στο λιμανάκι Ζυγίου, όπου αρνήθηκε να δώσει δείγμα προκαταρτικό άλκοτεστ, αφού μύριζε αλκοόλ.

Σήμερα εναντίον του 53χρονου θα καταχωρηθεί από την Αστυνομία υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για αδικήματα που αφορούν αμελή οδήγηση, εγκατάλειψη δυστυχήματος, άρνηση παροχής προκαταρτικής εξέτασης αλκοτέστ, οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος ενώ αυτό ήταν ακινητοποιημένο και οδήγηση οχήματος χωρίς ασφάλεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, "γύρω στις 16.30 την Τρίτη ενώ Ε/κ ηλικίας 53 ετών, οδηγούσε σαλούν αυτοκίνητο παρά τον κυκλικό κόμβο Καλαβασού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να κτυπήσει σε προθήκη καφεστιατορίου στην οποία προκάλεσε ελαφρές ζημιές".

Στη συνέχεια ο 53χρονος «εγκατέλειψε το μέρος για να εντοπιστεί αμέσως μετά από την Αστυνομία στο λιμανάκι Ζυγίου. Ο άνδρας μύριζε αλκοόλ, ωστόσο όταν κλήθηκε να δώσει δείγμα για προκαταρτικό άλκοτεστ, αρνήθηκε και συνελήφθη».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

