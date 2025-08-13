Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία - «Έσβησε» η φωνή της παραδοσιακής μουσικής Καλλιόπη Σπύρου

«Καλό ταξίδι Καλλιόπη Σπύρου. Αιώνια θα μένει η φωνή και η μνήμη της», έγραψε ο Αντρέας Αρτέμης σημειώνοντας ότι η εκλιπούσα «παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και χαρακτηριστικές φωνές της κυπριακής και έντεχνης-μελοποιημένης μουσικής, με επιτυχίες που αποτελούν πια μέρος της μουσικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου».

Προσθέτει ότι η Καλλιόπη Σπύρου υπήρξε «μια εξαιρετική λυρική σοπράνο, προικισμένη με μεταλλική φωνή που την ανέδειξε ως την πιο άρτια ερμηνεύτρια δημοτικών και έντεχνων τραγουδιών».

Η Καλλιόπη Σπύρου από την παιδική της ηλικία έτρεφε μεγάλη αγάπη για το τραγούδι και το ταλέντο της ξεδιπλώνεται με τη συμμετοχή της στη χορωδία των Λαϊκών Οργανώσεων Λευκωσίας, συνεχίζει ο Κύπριος συνθέτης.

Όπως αναφέρει, η ερμηνεύτρια, «εγγράφεται στην μουσική ακαδημία του Γιώργου Αρβανιτάκη και ακολουθεί η γνωριμία της με τον μακαριστό Αχιλλέα Λυμπουρίδη με τον οποίο συνεργάζεται σημειώνοντας όλο και μεγαλύτερες επιτυχίες που μένουν ανεξίτηλες στο χρόνο»

Οπως γράφει ο Αντρέας Αρτέμης, «η σπουδαιότερη διάκριση της Καλλιόπης Σπύρου, μέσα από την 40χρονη επιτυχημένη καλλιτεχνική της πορεία, είναι αναμφίβολα, η αποδοχή με την οποία αγκάλιασε και αγάπησε ο κόσμος τις διαχρονικές ερμηνείες της» σε τραγούδια όπως τα "Μαύρα μάθκια", "Η Μαρικκού", "Η Δροσούλα", "Η Αππωμένη" και άλλα.

Η Καλλιόπη Σπύρου γεννήθηκε στην Κυθραία το 1932 από φτωχή οικογένεια. Ήταν το έκτο και το πιο μικρό παιδί της οικογένειας. Μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα της, 8 χρονών, μετακομίζει με την οικογένειά της στη Λευκωσία όπου από πολύ μικρή ηλικία μπήκε στη βιοπάλη.

Σε ηλικία δεκατεσσάρων χρονών, με την προτροπή του αδελφού της έγινε μέλος της χορωδίας των Λαϊκών Οργανώσεων Λευκωσίας. Ο μαέστρος Ζαχαρίας Χαβάς σύντομα την όρισε σολίστ της χορωδίας και ταυτόχρονα τη παρότρυνε να γραφτεί στη Μουσική Ακαδημία του Γιώργου Αρβανιτάκη.

Βασικός σταθμός στην πορεία καριέρα της Καλλιόπης Σπύρου ήταν η γνωριμία της με τον Αχιλλέα Λυμπουρίδη, με τον οποίο συνεργάστηκε συστηματικά μέχρι και τον θάνατό του, το 2006. Μαζί του ξεκινά μια πολύχρονη επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία στο λαϊκό και στο έντεχνο κυπριακό τραγούδι.

Αρχικά ερμήνευσε τις ωραιότερές του συνθέσεις σε στίχους γνωστών κυπρίων ποιητών σε κυπριακή διάλεκτο, Λιπέρτη, Πασιαρδή, Μόντη, Ροδίνη και στη συνέχεια σε στίχους Τ. Ανθία, Θ. Πιερίδη, Γ. Σεφέρη, Ε. Π. Πετρώνδα.

Το 1964 κάνει την πρώτη της εμφάνιση σε τηλεοπτικό μουσικό πρόγραμμα του ΡΙΚ και το κοινό της Κύπρου γνωρίζει το έντεχνο κυπριακό τραγούδι με πρωτεργάτη τον Αχιλλέα Λυμπουρίδη και από τότε ακολούθησαν πολλές άλλες εμφανίσεις. Το 1966 η Καλλιόπη Σπύρου εκδίδει με τον Αχιλλέα Λυμπουρίδη τους πρώτους μικρούς δίσκους με το Ματσικόριδον, την Βρύσην, το Βούττημαν ήλιου, το Γαινεκάτον και άλλα.

Σημαντικός σταθμός στην καλλιτεχνική της πορεία ήταν και η γνωριμία και συνεργασία της με τον μουσικοσυνθέτη Αρμάνδο Τζιοζεφέν, μαζί με τον οποίο δημιουργούν ορχήστρα, με την οποία παίρνουν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Εκπροσωπεί την πατρίδα μας σε Παγκόσμια Φεστιβάλ και Φεστιβάλ Νεολαίας, συμμετέχει σε άλλες εκδηλώσεις και συναυλίες όπου διακρίνεται, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Μόσχα, Ρουμανία, Βουλγαρία.

Η τραγουδιστική της καριέρα έκλεισε με τη συνεργασία της με τον Αντρέα Αρτέμη στον ψηφιακό δίσκο «Τρίλες στο Φως» στον οποίο ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο δώδεκα συνθέσεις του σε στίχους Γιώργου Σοφοκλέους και Ελλαδιτών μεσοπολεμικών ποιητών του ΄30, καθώς και δυο παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου σε διασκευές του.

Το 2007 με τον σύζυγο της, Γρηγόρη, είχαν ανθολογήσει σε διπλό ψηφιακό δίσκο επιλογές από αξέχαστες ερμηνείες της σε μουσική των Λυμπουρίδη, Τζοζεφέν, Κοτσώνη, Βιολάρη, Αρτέμη.

Ο Ανδρέας Αρτέμης στην ανάρτησή αναφέρει ότι «η μουσική κληρονομιά της μικρής μας πατρίδας θα ήταν τόσο φτωχή αν δεν είχαμε τη Καλλιόπη Σπύρου στην ερμηνεία τραγουδιών του Λυμπουρίδη και τις αλησμόνητες διασκευές του σε παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου, με μια σοπράνο να αφήνει κατάπληκτα τα πλήθη με τις ερμηνείες της».

Την Καλλιόπη Σπύρου αποχαιρετά με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

«Ήταν μια γυναίκα με πάθος , δυναμισμό. Ντόμπρα και με φωνή που δεν μπορούσες να αγνοήσεις. Ο σεβασμός στην προσωπικότητα της δεδομένος. Σε δύσκολες εποχές για μια γυναίκα η Καλλιόπη έγραφε ιστορία και μέσα από τα τραγούδια της καταγράφηκε η παράδοση του τόπου μας», αναφέρει η κ. Χαραλαμπίδου.

«Αντίο σε μια σπουδαία γυναίκα που δεν συμβιβάστηκε με την εποχή της και που άνοιξε δρόμους με την προσωπικότητα της», καταλήγει η ανάρτηση της κ. Χαραλαμπίδου.

