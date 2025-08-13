Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘλίψη στην κυπριακή κοινωνία - «Έσβησε» η φωνή της παραδοσιακής μουσικής Καλλιόπη Σπύρου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία - «Έσβησε» η φωνή της παραδοσιακής μουσικής Καλλιόπη Σπύρου

 13.08.2025 - 10:46
Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία - «Έσβησε» η φωνή της παραδοσιακής μουσικής Καλλιόπη Σπύρου

"Σίγησε" το βράδυ της Τρίτης μία από τις πιο σημαντικές φωνές της κυπριακής παραδοσιακής μουσικής. Η Καλλιόπη Σπύρου, από την Κυθραία, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας, όπως γνωστοποίησε το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου ο μουσικοσυνθέτης, Αντρέας Αρτέμης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Καλό ταξίδι Καλλιόπη Σπύρου. Αιώνια θα μένει η φωνή και η μνήμη της», έγραψε ο Αντρέας Αρτέμης σημειώνοντας ότι η εκλιπούσα «παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και χαρακτηριστικές φωνές της κυπριακής και έντεχνης-μελοποιημένης μουσικής, με επιτυχίες που αποτελούν πια μέρος της μουσικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου».

Προσθέτει ότι η Καλλιόπη Σπύρου υπήρξε «μια εξαιρετική λυρική σοπράνο, προικισμένη με μεταλλική φωνή που την ανέδειξε ως την πιο άρτια ερμηνεύτρια δημοτικών και έντεχνων τραγουδιών».

Η Καλλιόπη Σπύρου από την παιδική της ηλικία έτρεφε μεγάλη αγάπη για το τραγούδι και το ταλέντο της ξεδιπλώνεται με τη συμμετοχή της στη χορωδία των Λαϊκών Οργανώσεων Λευκωσίας, συνεχίζει ο Κύπριος συνθέτης.

Όπως αναφέρει, η ερμηνεύτρια, «εγγράφεται στην μουσική ακαδημία του Γιώργου Αρβανιτάκη και ακολουθεί η γνωριμία της με τον μακαριστό Αχιλλέα Λυμπουρίδη με τον οποίο συνεργάζεται σημειώνοντας όλο και μεγαλύτερες επιτυχίες που μένουν ανεξίτηλες στο χρόνο»

Οπως γράφει ο Αντρέας Αρτέμης, «η σπουδαιότερη διάκριση της Καλλιόπης Σπύρου, μέσα από την 40χρονη επιτυχημένη καλλιτεχνική της πορεία, είναι αναμφίβολα, η αποδοχή με την οποία αγκάλιασε και αγάπησε ο κόσμος τις διαχρονικές ερμηνείες της» σε τραγούδια  όπως τα "Μαύρα μάθκια", "Η Μαρικκού", "Η Δροσούλα", "Η Αππωμένη" και άλλα.

Η Καλλιόπη Σπύρου γεννήθηκε στην Κυθραία το 1932 από φτωχή οικογένεια. Ήταν το έκτο και το πιο μικρό παιδί της οικογένειας. Μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα της, 8 χρονών, μετακομίζει με την οικογένειά της στη Λευκωσία όπου από πολύ μικρή ηλικία μπήκε στη βιοπάλη.

Σε ηλικία δεκατεσσάρων χρονών, με την προτροπή του αδελφού της έγινε μέλος της χορωδίας των Λαϊκών Οργανώσεων Λευκωσίας. Ο μαέστρος Ζαχαρίας Χαβάς σύντομα την όρισε σολίστ της χορωδίας και ταυτόχρονα τη παρότρυνε να γραφτεί στη Μουσική Ακαδημία του Γιώργου Αρβανιτάκη.

Βασικός σταθμός στην πορεία καριέρα της Καλλιόπης Σπύρου ήταν η γνωριμία της με τον Αχιλλέα Λυμπουρίδη, με τον οποίο συνεργάστηκε συστηματικά μέχρι και τον θάνατό του, το 2006. Μαζί του ξεκινά μια πολύχρονη επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία στο λαϊκό  και στο έντεχνο κυπριακό τραγούδι.

Αρχικά ερμήνευσε τις ωραιότερές του συνθέσεις σε στίχους γνωστών κυπρίων ποιητών σε κυπριακή διάλεκτο, Λιπέρτη, Πασιαρδή, Μόντη, Ροδίνη και στη συνέχεια σε στίχους Τ. Ανθία, Θ. Πιερίδη, Γ. Σεφέρη, Ε. Π. Πετρώνδα.

Το 1964 κάνει την πρώτη της εμφάνιση σε τηλεοπτικό μουσικό πρόγραμμα  του ΡΙΚ και το κοινό της Κύπρου γνωρίζει το έντεχνο κυπριακό τραγούδι με πρωτεργάτη τον Αχιλλέα Λυμπουρίδη και από τότε ακολούθησαν πολλές άλλες εμφανίσεις. Το 1966 η Καλλιόπη Σπύρου εκδίδει με τον Αχιλλέα Λυμπουρίδη τους πρώτους μικρούς δίσκους με το Ματσικόριδον, την Βρύσην, το Βούττημαν ήλιου, το Γαινεκάτον και άλλα. 

Σημαντικός σταθμός στην καλλιτεχνική της πορεία ήταν και η γνωριμία και συνεργασία της με τον μουσικοσυνθέτη Αρμάνδο Τζιοζεφέν, μαζί με τον οποίο δημιουργούν ορχήστρα, με την οποία παίρνουν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Εκπροσωπεί την πατρίδα μας σε Παγκόσμια Φεστιβάλ και Φεστιβάλ Νεολαίας, συμμετέχει σε άλλες εκδηλώσεις και συναυλίες όπου διακρίνεται, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Μόσχα, Ρουμανία, Βουλγαρία.

Η τραγουδιστική της καριέρα έκλεισε με τη συνεργασία της με τον Αντρέα Αρτέμη στον ψηφιακό δίσκο «Τρίλες στο Φως» στον οποίο ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο δώδεκα συνθέσεις του σε στίχους Γιώργου Σοφοκλέους και Ελλαδιτών μεσοπολεμικών ποιητών του ΄30, καθώς και δυο παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου σε διασκευές του.

Το 2007 με τον σύζυγο της, Γρηγόρη, είχαν ανθολογήσει σε διπλό ψηφιακό δίσκο επιλογές από αξέχαστες ερμηνείες της σε μουσική των Λυμπουρίδη, Τζοζεφέν, Κοτσώνη, Βιολάρη, Αρτέμη.

Ο Ανδρέας Αρτέμης στην ανάρτησή αναφέρει ότι «η μουσική κληρονομιά της μικρής μας πατρίδας θα ήταν τόσο φτωχή αν δεν είχαμε τη Καλλιόπη Σπύρου στην ερμηνεία τραγουδιών του Λυμπουρίδη και τις αλησμόνητες διασκευές του σε παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου, με μια σοπράνο να αφήνει κατάπληκτα τα πλήθη με τις ερμηνείες της».

Την Καλλιόπη Σπύρου αποχαιρετά με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

«Ήταν μια γυναίκα με πάθος , δυναμισμό. Ντόμπρα και με φωνή που δεν μπορούσες να αγνοήσεις. Ο σεβασμός στην προσωπικότητα της δεδομένος. Σε δύσκολες εποχές για μια γυναίκα η Καλλιόπη έγραφε ιστορία και μέσα από τα τραγούδια της καταγράφηκε η παράδοση του τόπου μας», αναφέρει η κ. Χαραλαμπίδου.

«Αντίο σε μια σπουδαία γυναίκα που δεν συμβιβάστηκε με την εποχή της και που άνοιξε δρόμους με την προσωπικότητα της», καταλήγει η ανάρτηση της κ. Χαραλαμπίδου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος
Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Δύο τυχεροί έπιασαν 5άρι στην Κύπρο, πόσα έβαλαν στην τσέπη
Στον... φούρνο η Κύπρος, χτυπά 45άρι ο υδράργυρος - Πότε τίθεται σε ισχύ η κόκκινη προειδοποίηση
Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία
Συνάντηση – σταθμός Τραμπ–Πούτιν: Τα κρυφά χαρτιά και οι μεγάλοι κίνδυνοι για την Ουκρανία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παρασύρθηκε από όχημα 4χρονο αγοράκι στην Πάφο - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

 13.08.2025 - 10:30
Επόμενο άρθρο

ΑΗΚ: Πάνω από 18 μήνες η παράδοση γεννητριών στη Δεκέλεια - «Αναπόφευκτες οι βλάβες»

 13.08.2025 - 11:03
Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

  •  13.08.2025 - 06:24
Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων για τους 286 πυρόπληκτους - Πόσα εκατομμύρια θα μοιραστούν

Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων για τους 286 πυρόπληκτους - Πόσα εκατομμύρια θα μοιραστούν

  •  13.08.2025 - 09:38
Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

  •  13.08.2025 - 12:16
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος

  •  13.08.2025 - 06:51
ΑΗΚ: Πάνω από 18 μήνες η παράδοση γεννητριών στη Δεκέλεια - «Αναπόφευκτες οι βλάβες»

ΑΗΚ: Πάνω από 18 μήνες η παράδοση γεννητριών στη Δεκέλεια - «Αναπόφευκτες οι βλάβες»

  •  13.08.2025 - 11:03
Καλά στην υγεία του ο 13χρονος Σύρος στα κατεχόμενα - «Θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία»

Καλά στην υγεία του ο 13χρονος Σύρος στα κατεχόμενα - «Θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία»

  •  13.08.2025 - 11:21
Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές

Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές

  •  13.08.2025 - 06:31
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία

Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία

  •  13.08.2025 - 06:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα