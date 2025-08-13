ΑΗΚ: Πάνω από 18 μήνες η παράδοση γεννητριών στη Δεκέλεια - «Αναπόφευκτες οι βλάβες»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΑΗΚ, Γιώργος Πέτρου, είπε στο ΚΥΠΕ ότι η ΑΗΚ εργάζεται πυρετωδώς για να υλοποιηθούν τα μέτρα που θα αμβλύνουν το πρόβλημα των περικοπών στο μέλλον.

«Σε όλα έχουμε προβλήματα. Δεν είναι μόνο στον ηλεκτρισμό. Είναι στο νερό, στην ανομβρία, στις φωτιές, παντού. Ο λόγος είναι ότι δεν προγραμματιζόμαστε. Αντιδρούμε. Γίνεται ένα πρόβλημα και πάμε να το μπαλώσουμε. Κι έτσι πάμε από πρόβλημα σε πρόβλημα, χωρίς μακροχρόνιους σχεδιασμούς», είπε ο Χαράλαμπος Έλληνας.

Τόνισε ότι η κλιματική αλλαγή «τα έχει αλλάξει όλα». Η θερμοκρασία έχει ανέβει παγκόσμια κατά 1,5 βαθμό, και στην Κύπρο ακόμη περισσότερο, γιατί στη Μεσόγειο η θερμοκρασία ανεβαίνει περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, περίπου κατά 20%. «Θα συνεχίζει να ανεβαίνει. Αυτά που ξέραμε δεν ισχύουν για αύριο. Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, πρέπει να κάνουμε σχεδιασμούς, βάση αυτών των αλλαγών. Να λάβουμε υπόψη την κλιματική αλλαγή και τι αναμένουμε να συμβεί τα επόμενα 20-30 χρόνια», είπε.

Αναφερθείς στο πρόβλημα των περικοπών ηλεκτρισμού, ο κ. Έλληνας εξήγησε ότι σήμερα έχουμε περισσότερη ζήτηση από ό,τι προηγουμένως, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, λόγω της αυξημένης χρήσης των κλιματιστικών και των αφαλατώσεων.

Ερωτηθείς για τα μέτρα που έπρεπε να είχαν ληφθεί για ηλεκτρική επάρκεια, ο κ. Έλληνας αναφέρθηκε στην ανάγκη αντικατάστασης των γεννητριών στη Δεκέλεια, στην καθυστέρηση στην έλευση του φυσικού αερίου και της εγκατάστασης μπαταριών, σε μονοπώλιο στις ΑΠΕ, στη μη αναβάθμιση του δικτύου, στην ανύπαρκτη ηλεκτρική διασύνδεση.

«Ξέραμε ότι οι μονάδες στη Δεκέλεια είναι πανάρχαιες, πρέπει να τις κλείσουμε, να βάλουμε κάτι νέο. Δεν το κάναμε. Ξέρουμε ότι πρέπει να φέρουμε φυσικό αέριο, το ξέρουμε εδώ και 15 χρόνια και δεν τα καταφέραμε ακόμα και ούτε ξέρουμε πότε θα έρθει. Στις ΑΠΕ έχουμε καταλήξει να έχουμε ένα μονοπώλιο που δεν ωφελεί την κατάσταση. Ξέραμε από χρόνια ότι θέλουμε να βάλουμε μπαταρίες, δεν το κάναμε, ακόμα προσπαθούμε. Το δίκτυο χρειάζεται αναβάθμιση, δεν την κάναμε, περιμένουμε. Ξέρουμε πόσο ηλεκτρισμό θα θέλουμε μέχρι το 2030, το 2040, το 2050, ώστε να προγραμματίσουμε και να τα έχουμε έτοιμα και να μην πάμε από το ένα πρόβλημα στο άλλο; Δεν τα έχουμε προγραμματίσει», υπογράμμισε.

Απαντώντας για το τι μπορεί να γίνει σήμερα, είπε ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να επισπεύσουμε την έλευση του φυσικού αερίου. «Έχουμε μονάδες έτοιμες, οι μηχανές της ΑΗΚ και PEC είναι έτοιμες να μπουν σε λειτουργία αν υπήρχε φυσικό αέριο. Έχουμε τον ‘Προμηθέα’, η προβλήτα είναι μισή, δεν τελειώνει το έργο. Τον ‘Προμηθέα’ τον πήραμε πέρσι, πριν ένα χρόνο σχεδόν. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμα δεν έχει τελειώσει αυτό το έργο. Γιατί καθυστερούμε; Τώρα ακούω ότι μπορεί να μην τελειώσει μέχρι το 2029. Γιατί;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε ότι «είναι και το καλώδιο. Αν υπήρχε αυτή τη στιγμή, δεν θα είχαμε προβλήματα ηλεκτρισμού, θα κάναμε εισαγωγή. Και ακούμε τώρα το Υπουργείο Ενέργειας να το θέλει, το Υπουργείο Οικονομικών να μην το θέλει με κανέναν τρόπο, και ο Πρόεδρος να μη λέει τίποτε. Γιατί;», διερωτήθηκε ξανά.

Ο κ. Έλληνας σημείωσε, ακόμα, ότι για όλα τα παραπάνω ζητήματα, δεν τίθεται θέμα χρημάτων. «Τα λεφτά υπάρχουν. Δεν κάναμε τους σχεδιασμούς και τις απαραίτητες εργασίες. Μπορούσαν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή, τα λεφτά υπάρχουν για αυτά», επανέλαβε.

Καταληκτικά, είπε ότι είναι κρίμα να συμβαίνουν αυτά, γιατί «οι γνώσεις υπάρχουν, τα προβλήματα τα ξέρουμε, τις λύσεις τις ξέρουμε και καθόμαστε και περιμένουμε». Πρόσθεσε ότι η πολιτεία πρέπει να κάνει τους απαραίτητους σχεδιασμούς χρησιμοποιώντας γνώσεις από τα πανεπιστήμια και με τη συμβολή ειδικών.

Πάνω από 18 μήνες για τις νέες γεννήτριες στη Δεκέλεια

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΑΗΚ, Γιώργος Πέτρου, είπε ότι «η μόνη λύση που υπάρχει είναι η εγκατάσταση των νέων γεννητριών στη Δεκέλεια». Αυτό, εξήγησε, για διάφορους λόγους έχει καθυστερήσει χρόνια. «Τώρα κινούμαστε με γοργούς ρυθμούς, πιστεύω σύντομα θα καταλήξουμε με τις προσφορές», ώστε να μπουν οι παραγγελίες για τις νέες γεννήτριες.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι υπάρχει «τρομερή ζήτηση» για γεννήτριες στην αγορά, με αποτέλεσμα η παράδοσή τους να έχει οδηγήσει σε παράδοση όχι συντομότερα από 18 μήνες. «Εκεί θα πρέπει να καταλήξουμε, δεν υπάρχει άλλη λύση για την πλήρη επάρκεια», είπε, εξηγώντας ότι οι νέες γεννήτριες αναμένεται να δώσουν επιπλέον συμβατική παραγωγή περίπου 80-90MW.

Όσον αφορά την εγκατάσταση μπαταριών, ο κ. Πέτρου είπε ότι «προχωρήσαμε», σημειώνοντας ότι ο Διαχειριστής βγήκε σε προσφορές από την Παρασκευή για τρία σημεία στα οποία θα εγκατασταθούν μπαταρίες. Όπως είπε, η ΑΗΚ προχωρεί με προσφορές για εγκατάσταση μπαταριών στη Δεκέλεια και γίνεται μελέτη και για εγκατάσταση μπαταριών στον σταθμό της Μονής. «Αυτή είναι κάποια λύση που θα βοηθήσει, γιατί εκείνες τις ώρες που δεν μπορούν να προμηθεύουν οι ΑΠΕ, θα μπορούμε να απορροφούμε κάποια ενέργεια, ώστε η απόδοση να αυξάνεται», σημείωσε.

Εξάλλου, ερωτηθείς για τον μακροχρόνιο σχεδιασμό για κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε ζήτηση ηλεκτρισμού, είπε ότι «εργαζόμαστε πυρετωδώς για την έλευση του φυσικού αερίου. Εκεί θα προστεθούν πολύ μεγάλες μονάδες, τόσο από την ΑΗΚ, όσο και από ιδιώτες, οπότε το πρόβλημα λύνεται». Όπως είπε, μέχρι το 2029 αρκετές μονάδες της Δεκέλειας θα πρέπει να αφαιρεθούν. Το φυσικό αέριο θα αντικαταστήσει την παραγωγή τους και θα δώσει προσφέρει και επιπρόσθετη παραγωγή.

Για τις χθεσινές περικοπές, ο κ. Πέτορυ είπε ότι ήταν εκτός λειτουργίας τέσσερις μηχανές. «Η μία επιστρέφει σήμερα, για τις άλλες τρεις εργάζονται πυρετωδώς οι συνάδελφοι για να τις αποκαταστήσουν», ανέφερε. Ερωτηθείς στο πού οφείλονται οι συνεχείς βλάβες, είπε ότι «έχουμε μηχανές που είναι πολύ παλιές. Επίσης, το γεγονός ότι ανάβουμε-σβήνουμε συνεχώς δημιουργεί πρόβλημα κόπωσης. Είναι αναπόφευκτο ότι βλάβες θα υπάρχουν».

Ωστόσο, σημείωσε ότι αν οι τέσσερις μηχανές χθες το βράδυ ήταν διαθέσιμες, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. «Χάσαμε σοβαρή παραγωγή και ο ΔΣΜΚ λαμβάνει ορθώς τα μέτρα του και δεν περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή, για λόγους ασφαλείας, για αυτό έγιναν οι μικροπερικοπές, λίγα λεπτά σε κάθε περιοχή», εξήγησε.

Επανέλαβε την παράκληση για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τις κρίσιμες ώρες μεταξύ 6.30μμ-9μμ. Όπως είπε, μετά τις 9μμ μειώνεται η κατανάλωση και δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας.

Ερωτηθείς αν υπάρχει δυνατότητα στοχευμένης ειδοποίησης πριν τις περικοπές, απάντησε ότι ο ΔΣΜΚ ενημέρωσε σχετικά χθες το απόγευμα, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα για πιο στοχευμένη ενημέρωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ