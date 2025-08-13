Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚαλά στην υγεία του ο 13χρονος Σύρος στα κατεχόμενα - «Θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καλά στην υγεία του ο 13χρονος Σύρος στα κατεχόμενα - «Θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία»

 13.08.2025 - 11:21
Καλά στην υγεία του ο 13χρονος Σύρος στα κατεχόμενα - «Θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία»

Καλά στην υγεία του είναι ο 13χρονος Majed Alashtar, από τη Συρία, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τον χώρο όπου διέμενε στις ελεύθερες περιοχές από τις 6 Αυγούστου, και ο οποίος εντοπίστηκε στα κατεχόμενα, σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά  μέσα ενημέρωσης. Μια ενημερωτική ιστοσελίδα μεταδίδει, πάντως, πως «το παιδί θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία.

Τα ηλεκτρονικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης που εστιάζουν στην υπόθεση του ανήλικου, αναφέρουν ότι το βράδυ της εξαφάνισής του, ο 13χρονος φέρεται να ζήτησε άδεια από τον υπεύθυνο της δομής για να μεταβεί στην οδό Λήδρας, από όπου όμως δεν επέστρεψε.

Τα τ/κ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 13χρονος πέρασε στις κατεχόμενες περιοχές από το οδόφραγμα της οδού Λήδρας, και πως οι αρχές της Δημοκρατίας βρίσκονται σε επικοινωνία με την τ/κ πλευρά για την παρακολούθηση της υπόθεσης, μέσω της αρμόδιας δικοινοτικής τεχνικής επιτροπής.

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή ενημερωτική ιστοσελίδα «Haber Kıbrıs», «το παιδί θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία» και "κρατείται αυτή τη στιγμή υπό επιτήρηση σε ένα ίδρυμα».

Την ίδια στιγμή το τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων» μετέδωσε την πληροφορία ότι αναμένονται πληροφορίες από τις «αρχές» του ψευδοκράτος για το αν το παιδί τελικά θα εκδοθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ή όχι. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος
Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Δύο τυχεροί έπιασαν 5άρι στην Κύπρο, πόσα έβαλαν στην τσέπη
Στον... φούρνο η Κύπρος, χτυπά 45άρι ο υδράργυρος - Πότε τίθεται σε ισχύ η κόκκινη προειδοποίηση
Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία
Συνάντηση – σταθμός Τραμπ–Πούτιν: Τα κρυφά χαρτιά και οι μεγάλοι κίνδυνοι για την Ουκρανία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΗΚ: Πάνω από 18 μήνες η παράδοση γεννητριών στη Δεκέλεια - «Αναπόφευκτες οι βλάβες»

 13.08.2025 - 11:03
Επόμενο άρθρο

UEFA RANKING: Προσπέρασε το Ισραήλ η Κύπρος και συνεχίζει ΑΚΑΘΕΚΤΗ!

 13.08.2025 - 11:33
Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

  •  13.08.2025 - 06:24
Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων για τους 286 πυρόπληκτους - Πόσα εκατομμύρια θα μοιραστούν

Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων για τους 286 πυρόπληκτους - Πόσα εκατομμύρια θα μοιραστούν

  •  13.08.2025 - 09:38
Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

  •  13.08.2025 - 12:16
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος

  •  13.08.2025 - 06:51
ΑΗΚ: Πάνω από 18 μήνες η παράδοση γεννητριών στη Δεκέλεια - «Αναπόφευκτες οι βλάβες»

ΑΗΚ: Πάνω από 18 μήνες η παράδοση γεννητριών στη Δεκέλεια - «Αναπόφευκτες οι βλάβες»

  •  13.08.2025 - 11:03
Καλά στην υγεία του ο 13χρονος Σύρος στα κατεχόμενα - «Θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία»

Καλά στην υγεία του ο 13χρονος Σύρος στα κατεχόμενα - «Θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία»

  •  13.08.2025 - 11:21
Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές

Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές

  •  13.08.2025 - 06:31
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία

Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία

  •  13.08.2025 - 06:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα