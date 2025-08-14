Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Σημειώθηκε νέο τζακ ποτ

 14.08.2025 - 22:14
Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Σημειώθηκε νέο τζακ ποτ

Ακόμη ένα τζακ ποτ έγινε στην κλήρωση 2948 του Τζόκερ που μοίραζε το αστρονομικό ποσό των 26,8 εκατομμυρίων ευρώ, το υψηλότερο στα χρονικά του τυχερού παιχνιδιού του ΟΠΑΠ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Σημειώθηκε νέο τζακ ποτ

Καθώς δεν βρέθηκε νικητής στην 1η κατηγορία (5 + 1), το ποσό που θα μοιραστεί στην επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (17/8) θα είναι 28,5 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να λαμβάνει χώρα ένα νέο ρεκόρ στην ιστορία του Τζόκερ.

 

 

