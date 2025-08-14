Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Σημειώθηκε νέο τζακ ποτ

Καθώς δεν βρέθηκε νικητής στην 1η κατηγορία (5 + 1), το ποσό που θα μοιραστεί στην επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (17/8) θα είναι 28,5 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να λαμβάνει χώρα ένα νέο ρεκόρ στην ιστορία του Τζόκερ.