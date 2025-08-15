Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ετοιμάζεσαι για εκδρομή το μεσημέρι; Δες ποιοι εκδρομικοί χώροι είναι γεμάτοι και ποιοι διαθέσιμοι

 15.08.2025 - 12:57
Ετοιμάζεσαι για εκδρομή το μεσημέρι; Δες ποιοι εκδρομικοί χώροι είναι γεμάτοι και ποιοι διαθέσιμοι

Το Τμήμα Δασών ανακοινώνει ότι η πληρότητα των εκδρομικών χώρων μέχρι η ώρα 12:30, ανήλθε στα ακόλουθα ποσοστά:

Δασική Περιφέρεια Τροόδους

Πλατάνια (90%), Κάμπος του Λιβαδιού (90%), Γεφύρι Παναγιάς (100%), Μέσα Ποταμός (100%), Τροοδίτισσα (85%), Φράκτης του Ξυλιάτου (85%), Πασιά Λιβάδι (90%), Αγία Παρασκευή (90%), Μάραθος (25%), Φράκτης του Προδρόμου (85%), Ξεραρκάκα (50%), Καμπί του Καλογήρου (50%), Αρμυρολίβαδο (20%), Κακομάλλης (30%), Καπουρά (0%) και Ασίνου (0%).

Δασική Περιφέρεια Πάφου

Μαυραλής (100%), Τίμη (80%), Ξυσταρούδα (40%), Πυκνή (30%). Τα ποσοστά πληρότητας των εκδρομικών χώρων Σμιγιές, Κομιτιτζιή, Μονασιήλακα Αγιά, Σταυρός Ψώκας, Λιβάδι, Άγιος Μερκούριος, Ραντί και Πέρα Βάσας ήταν μικρότερα από 20%.

Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου,

Μάντρα του Καμπιού (80%), Κιόνια (90%),. Τα ποσοστά πληρότητας των εκδρομικών χώρων Άγιοι Ανάργυροι, Δελίκηπος, Κόρνος, Άγιος Αντώνιος, Άγιος Νίκανδρος, Ορόκλινη, Δασάκι Άχνας, Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς, Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσας, Αθαλάσσας και Δασάκι Άχνας ήταν μικρότερα από 20%.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στα θετικά προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την πορεία της κυπριακής οικονομίας.

