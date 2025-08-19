Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να είναι ευέλικτος - Ο Πούτιν μπορεί να μην θέλει συμφωνία

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την προηγούμενη ημέρα και μετά τις επαφές στον Λευκό Οίκο. «Ελπίζω ότι η συμπεριφορά του θα είναι καλή», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αν όχι, τότε θα έχουμε μια δύσκολη κατάσταση... μπορεί να μην θέλει να φτάσει σε συμφωνία».

Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ σημείωσε πως «ελπίζω να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει», αλλά τόνισε ότι είναι απαραίτητο να δείξει ευελιξία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε άλλο σημείο, τόνισε πως η Ουκρανία δεν θα έπρεπε να θέσει ποτέ στο τραπέζι ενδεχόμενο ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένει οι δύο ηγέτες να γίνουν ποτέ «καλύτεροι φίλοι», αλλά επεσήμανε ότι «είναι εκείνοι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις».

«Το κανόνισα, κατά κάποιο τρόπο, με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, και ξέρετε, αυτοί είναι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις, εμείς είμαστε 7.000 μίλια μακριά. Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και προσπαθούμε να οργανώσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και θα δούμε τι θα συμβεί εκεί και, αν όλα πάνε καλά, αν τα καταφέρουμε, τότε θα πάω στην τριμερή συνάντηση και θα κλείσω το θέμα», τόνισε, προσθέτοντας ότι, κατά τη γνώμη του, ο Πούτιν και ο Ζελένσκι «τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι περίμενα». «Νομίζω ότι τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι περίμενα, αλλιώς δεν θα κανόνιζα τη διμερή συνάντηση. Θα είχα κανονίσει την τριμερή, αλλά νομίζω ότι τα πάνε λίγο καλύτερα. Υπήρχε τεράστια εχθρότητα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία ως μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός ότι αυτό δεν θα συμβεί. «Έχετε την διαβεβαίωσή μου», είπε.



Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς εντείνονται οι διεργασίες για το ενδεχόμενο μιας ιστορικής τριμερούς συνάντησης κορυφής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα